Centrum handlowe zamknięte a sklepy otwarte: - Możliwe zgłoszenia na policję

Z powodu wprowadzonych środków kontroli zakażeń, centra handlowe w Oslo zostały zamknięte. Obowiązywanie tego przepisu zostało przedłużone do 17 lutego.

Wprowadzane obostrzenia są jednak rożnie interpretowane i coraz więcej sklepów otwiera swoje lokale. W budynkach biznesowych na stadionie Ullevål znajduje się aleja handlowa na świeżym powietrzu i wszystkie sklepy mają wejście z ulicy. Tutaj na otwarcie zdecydowało się kilka sklepów, w tym sklepy sportowe Milsluker'n i Braa Sport a także Jernia i Nille.

Sklepy te otwarto pomimo, że są one objęte definicją centrów handlowych, określoną przez Generalną Dyrekcję Zdrowia: «Sklepy i firmy, które mają odrębne wejście z poziomu ulicy, również muszą być zamknięte». Inne sklepy w centrum handlowym Ullevål, takie jak H&M, Ark i Christiania Belysning pozostają zamknięte.

- Przepisy są postrzegane jako niejasne i nielogiczne - mówi Bjørn Næss, dyrektor Oslo Handelsstandsforening (stowarzyszenia branżowego zajmujące się handlem i usługami regionu Oslo).

- Przepisy są błędne

Kjersti Hobøl, dyrektorka generalna Nille, uważa, że ​​zasady dotyczące zamknięcia są błędne i pozbawione logiki.

Hobøl interpretuje zasady w ten sposób, że zgodnie z przepisami sklep można otworzyć, jeśli posiada drzwi wychodzące na ulicę, na świeże powietrze.

- Taka interpretacja jest wbrew przepisom. Spodziewasz się reakcji?

- W takim przypadku reakcja musi dotyczyć wszystkich sklepów z dostępem do ulicy. W takiej lokalizacji, zwłaszcza w lokalnych centrach handlowych, sporo sklepów jest otwartych.

Aż 73 sklepy Nille zostały zamknięte, a ponad 600 pracowników zostało czasowo zwolnionych. Wiele sklepów znajduje się w lokalnych centrach handlowych.

- Nie ma logiki, jeśli chodzi o kontrolę infekcji. Nie mogę sobie wyobrazić ryzyka zakażenia, jakie może spowodować otwarty sklep Nille w lokalnym centrum handlowym z siedmioma lub ośmioma innymi otwartymi sklepami, podkreśla Hobøl.

- Nie możemy wymagać zamknięcia sklepów

Vilde Lerbak, kierowniczka centrum Thon Amfi w Ullevål, jasno mówi, że ulica handlowa jest definiowana jako centrum handlowe:

- Określamy siebie jako centrum handlowe, ale niektórzy inaczej interpretują zasady i otwierają swoje sklepy.

- Kto decyduje, czy sklepy muszą zostać zamknięte, czy mogą pozostać otwarte?

- Władze zdecydowały, że centra handlowe zostaną zamknięte. Mówimy naszym najemcom, że przepisy dotyczą również nas. Jednak niektórzy interpretują to inaczej. Nie mamy prawa żądać by zamknęli swoje sklepy.

- Staramy się przestrzegać zasad

Sklep Christiania Belysning znajduje się na drugiej kondygnacji od poziomu ulicy. Sklep jest zamknięty, ale od czwartku będzie funkcjonował systemie «kliknij i odbierz». Sąsiedni sklep, w którym można kupić pościel, jest otwarty.

- Thon, właściciel centrum rozmawia z władzami w sprawie interpretacji przepisów. Trudno jest uzyskać jasne odpowiedzi. Oczywiście chcielibyśmy otworzyć nasze sklepy, ale nie otrzymaliśmy wyraźnego sygnału do otwarcia. Prawdopodobnie jest wiele sieci, które chcą zakwestionować przepisy i rozumiem to, ponieważ to bardzo niesprawiedliwe, że niektóre sklepy mogą być otwarte, a inne muszą być zamknięte. Na przykład mamy sklep w centrum handlowym Storo, który musi być zamknięty, podczas gdy konkurent po drugiej stronie ulicy jest otwarty, mówi Maiken Skirstad Mo, dyrektor generalna Christiania Belysning.

- Sieć, którą zarządzam, jak dotąd nie miała żadnych problemów z zakażeniami wśród 100 pracowników w 18 sklepach - mówi Skirstad Mo.

- To nierozsądne

Generalna Dyrekcja Zdrowia i Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego, przy udziale firmy Virke, sformułowały następującą definicję centrum handlowego:

«Centrum handlowe to zbiór kilku niezależnych lub indywidualnych sklepów i firm w budynku lub zespole budynków ze wspólną administracją centrum. Wielkość centrum nie jest decydująca. Pod uwagę brane są również tak zwane ośrodki kultury. Sklepy i firmy, które mają niezależne wejście na poziomie ulicy, również muszą być zamknięte».

Bjørn Næss z Oslo Handelsstandsforening potwierdza, że ​​wielu właścicieli sklepów ma trudności z interpretacją przepisów.

- To paradoks, że w katedrze Nidaros możne maksymalnie przebywać dziesięć osób, ale aż pięćdziesiąt w sklepie Vinmonopolet. Widzimy tu brak konsekwencji i naruszenie poczucia sprawiedliwości.

Næss zwraca uwagę także na statystyki, które mówią o minimalnej liczbie zakażeń w centrach handlowych. Nawet w Boże Narodzenie w centrach handlowych nie doszło do wybuchu ognisk zakażeń, zauważa Næss, który uważa, że ​​najwyższy czas na ponowne otwarcie.

- Można zgłosić policji

Generalna Dyrekcja Zdrowia przestrzega definicji centrum handlowego (patrz powyżej) i oczekuje, że sklepy będą się do niej stosować.

- Generalna Dyrekcja Zdrowia zakłada, że ​​sklepy objęte definicją centrów handlowych są zamknięte. W przypadku stwierdzenia faktu naruszenia przepisów, należy to zgłosić władzom miejskim. W przypadku poważnego naruszenia można również zgłosić to policji - pisze Svein Høegh Henrichsen z Generalnej Dyrekcji Zdrowia w e-mailu wysłanym do Nettavisen.

