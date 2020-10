Chaos wokół dużego projektu: Telefon alarmowy 113 stał się przedmiotem konfliktu

Duży projekt, który miał zrewolucjonizować działanie telefonu alarmowego 113, został przejęty przez inną część sektora służby zdrowia. - To skandal, mówi w rozmowie z Nettavisen wysoki urzędnik służby zdrowia.

Projekt wprowadzenia rozmów wideo w ramach usługi telefonu alarmowego 113 stał się przedmiotem konfliktu i chaosu w norweskim systemie opieki zdrowotnej.

System ten miał zrewolucjonizować działanie telefonu alarmowego 113 - poprzez możliwość wykonywania połączeń wideo. W sytuacjach awaryjnych ludzie mieliby dzwonić pod numer 113 i prosić operatora o pomoc przekazując informacje. Dzięki rozmowom wideo można uniknąć nieporozumień, a operator widzi to samo, co dzwoniący.

Ewentualne nieporozumienia na linii dzwoniący-operator, w najgorszym wypadku mogą doprowadzić do śmierci, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z problemami językowymi i brakiem odpowiedniego opisu zdarzenia przekazanego personelowi medycznemu.

Wideo rozmowa

Firma Vestre Viken (firma została założona 1 lipca 2009 roku i jest częścią Południowo-Wschodniego Regionu Zdrowia Helse Sør-Øst) zdecydowała się rozpocząć pracę nad projektem wprowadzenia wideo rozmów w 2018 roku. Spotkano się z kilkoma dostawcami różnych rozwiązań, jednak według Vestre Viken nikt nie był w stanie dostarczyć technologii na skalę odpowiednią dla norweskiej służby zdrowia.

Dlatego też, podjęto się opracowania rozwiązania we współpracy z wiodącymi w tej dziedzinie norweskimi firmami. We współpracy z branżą technologiczną, w lutym 2019 roku zorganizowano w Kongsberg tzw. «Hackaton». Krótko podsumowując, były to otwarte warsztaty dla inżynierów danych, w czasie których wybrano najbardziej innowacyjne rozwiązania dla służby zdrowia.

Wprowadzenie takiego rozwiązania, oprócz wyzwań technicznych, niesie ze sobą także dbałość o ścisłą ochronę danych osobowych.

«Chociaż podobna technologia istnieje już dzisiaj, chodzi o rozwój systemu w ramach obecnych przepisów. Systemu, który chroni prywatność i bezpieczeństwo informacji» - czytamy w jednym z dokumentów, do których dotarła Nettavisen.

Wkrótce potem Vestre Viken wystąpiła o wsparcie do Innovasjon Norge (spółki skarbu państwa promującej norweski hanel, turystykę i wynalazki). Wsparcie miało objąć ostateczną realizację projektu. Wnioskowano o 6 mln koron, a w czerwcu 2019 roku projekt otrzymał aż 10 mln koron wsparcia.

Podczas trwania projektu, Vestre Viken informowała inne firmy, a zwłaszcza Szpital Uniwersytecki w Oslo (OUS), że prace nad projektem już trwają. Zarówno OUS, jak i Generalna Dyrekcja Zdrowia (Helsedirektoratet) są w zarządzie sterującym projektem.

29 stycznia 2020 roku Vestre Viken wszczęło alarm. Stało się to po otrzymaniu wiadomości, że OUS wraz Norsk Luftambulanse (organizacja non-profit świadcząca usługi lotniczego pogotowia ratunkowego) pracowały nad równoległym projektem - bez informowania o tym władz służby zdrowia.

Nettavisen dotarło do kilkuset dokumentów związanych z tym projektem. Dyrektor Vestre Viken napisał m.in. list do swoich przełożonych:

«Jeśli chodzi o część projektu VV (Vestre Viken dopisek red.), możemy spotkać się z sytuacją, w której zostanie zadane pytanie, czy «oszukaliśmy» Innovasjon Norge i w ten sposób uzyskaliśmy finansowanie».

«Jeśli ta niefortunna historia pojawi się w przestrzeni publicznej, może istnieć ryzyko, że zostaną zadane pytania o powód, dla którego firmy związane ze służbą zdrowia nie współpracowały przy tym projekcie i przy wykorzystaniu funduszy publicznych».

Pewnego rodzaju zasadą jest, że Innovasjon Norge wspiera projekty niepowtarzalne, innowacyjne i pionierskie. Problemem jest to, że tym przypadku prowadzone były równolegle dwa, niezwykle do siebie podobne projekty.

Po wszczęciu alarmu odbyło się spotkanie Vestre Viken i Helse Sør-Øst w czasie, którego podjęto decyzję, że projekt OUS zostaje wstrzymywany a zasoby OUS zostają dołączone do projektu Vestre Viken.

Tak się jednak nie stało. Projekt OUS, prowadzony we współpracy z Norsk Luftambulanse jest kontynuowany.

Ministerstwo odpowiada

Ministerstwo Zdrowia uważa, że ​​nie jest prawdą, iż te dwa rozwiązania są dokładnie takie same, a rozmowy wideo z OUS zostały uruchomione w związku z koronawirusem jako rozwiązanie tymczasowe.

- Nie mówimy tu o dwóch podobnych projektach. Jedno rozwiązanie zostało już opracowane przez Norsk Luftambulanse i jest rozwiązaniem wideo dla ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ośrodków ratunkowych. Rozwiązanie to jest teraz w formie pilotażowej i jest tylko tymczasowym narzędziem, które chcieli wypróbować w związku z pandemią koronawirusa, mówi sekretarz stanu Frøydis Høyem (H).

Frøydis Høyem uważa też, że ​​istnieją wyraźne różnice w rozwiązaniu opracowanym przez Vestre Viken.

- Projekt innowacji Vestre Viken ma dłuższą perspektywę i zawiera, oprócz rozwoju samego narzędzia komunikacji, także elementy interakcji - mówi Høyem.

- Czy Ministerstwo Zdrowia miało świadomość, że opracowywane są dwa podobne rozwiązania?

- Nie mówimy o dwóch podobnych rozwiązaniach. Ministerstwo było świadome istnienia obu projektów, kiedy zlecono rozpoczęcie pilotażowego projektu transmisji wideo w ramach pierwszej pomocy, mówi Høyem.

- Jesteśmy podekscytowani wszystkimi inicjatywami i pracami rozwojowymi, które mają na celu zapewnienie społeczeństwu lepszych usług zdrowotnych w przyszłości i pomóc tym samym ocalić więcej istnień ludzkich, mówi.

Ministerstwo nie chce jednak komentować, dlaczego najpierw ogłoszono, że prace nad jednym z projektów musza zostać zawieszone, a wkrótce potem projekt ten ponownie został uruchomiony i chwalony w mediach przez Ministra Zdrowia.

