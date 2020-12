Chcą zakazać rozwiedzionym rodzicom dalekich przeprowadzek z dziećmi

Rodzicowi, który pełni wspólną władzę rodzicielską, można odmówić przeprowadzki z dziećmi do innej części kraju, jeśli drugi rodzic się na to nie zgodzi, uważa Komisja Praw Dziecka.

Według kanału TV 2, Komisja Praw Dziecka proponuje, aby rodzic posiadający codzienną opieką nad dzieckiem nie mógł przeprowadzać się bez zgody drugiego rodzica. Dotyczy to przypadków, w których rodzice mają przyznaną wspólną opiekę rodzicielską.

Projekt przedstawiony został w piątek, a podległej Ministerstwu Dzieci i Rodziny Komisji przewodniczy sędzia Torstein Frantzen.

Jeśli propozycja zostanie przyjęta, oznacza to w praktyce, że matka lub ojciec nie będą mogli od tak po prostu spakować walizek, zabrać ze sobą dzieci i przeprowadzić się na przykład z Kristiansand do Bodø.

W celu określenia maksymalnej odległości przeprowadzki, Komisja proponuje ustalenie limitu czasu prowadzenia samochodu. W praktyce oznacza to, że jeśli jeden rodzic chce przeprowadzić się zabierając ze sobą dzieci, to możliwe będzie to w promieniu około godziny jazdy samochodem od drugiego rodzica.

Komisja uważa, że ​​przemieszczanie się z jednej części kraju do drugiej nie powinno być już możliwe, jeśli drugi rodzic, aby utrzymać kontakt z dziećmi zmuszony będzie podróżować przez kilka godzin.

Komisja Praw Dziecka została powołana 7 grudnia 2018 roku, a prace swe rozpoczęła 1 marca 2019 roku. Komisja dokonuje przeglądu ustaw dotyczących praw dziecka pod kątem m.in. zgodności z prawami człowieka.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Utvalg vil nekte skilte foreldre å flytte langt av gårde med barn (NTB)

