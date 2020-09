Chcą skończyć z promocjami 3 w cenie 2: - Nie, nie planujemy z nich rezygnować

Rada Konsumentów chce skończyć z promocjami, w których dostajemy trzy produkty w cenie dwóch.

- Sieci spożywcze od dawna mówią o konieczności wstrzymania promocji typu «3 za 2». To narzędzie sprzedaży jest jednak nadal szeroko przez nie stosowane. Trzeba z tym skończyć. Konsumenci muszą mieć w większym stopniu możliwość decydowania jakie ilości produktów chcą kupić - mówi dyrektor Rady Konsumentów, Inger Lise Blyverket.

29 września obchodzony jest przez ONZ Międzynarodowy Dzień Marnowania Żywności. W 2017 roku, norweski rząd wraz z przedstawicielami przemysłu spożywczym podpisali porozumienie w sprawie 50-procentowego ograniczenia marnotrawstwa żywności do 2030 roku. Rada Konsumentów uważa, że zgodnie z podpisanym porozumieniem, ze sklepów muszą zniknąć ​​oferty typu «3 w cenie 2».

- Aby osiągnąć wytyczone cele związane z ograniczaniem marnotrawienia żywności, każdy musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność, uważa Blyverket.

Według Rady Konsumentów, w Norwegii marnowana jest żywność w ilości 42 kg na osobę rocznie.

Inger Lise Blyverket jest dyrektorem norweskiej Rady Konsumentów. Foto: Forbrukerrådet

- Rozczarowanie

Lise Blyverket w rozmowie z Nettavisen nie chce komentować, jakie działania ograniczające marnowanie żywności podjęły sieci handlowe. Podkreśla jednak, że w ciągu ostatnich lat promocji typu «3 za 2» na pewno nie ubyło.

- Jesteśmy tym oczywiście rozczarowani, ponieważ sieci zawarły porozumienie branżowe, w którym zobowiązały się do wprowadzenia środków ograniczających marnotrawienie żywności. A prowadzenie takich kampanii sprzedażowych sprawia, że kupujemy więcej, niż potrzebujemy, mówi Blyverket w rozmowie z Nettavisen.

Według Rady Konsumentów, sieci spożywcze kuszą klientów ofertami «3 w cenie 2», ale muszą zrezygnować z tych promocji, bo trzeba w końcu podjąć walkę z marnotrawieniem żywności. Foto: Skjermdump

- Nie zrezygnują

Nie wszyscy jednak zagradzają się z opinią Rady Konsumentów.

- Nie planujemy zrezygnować tego typu promocji - mówi kierownik Harald Kristiansen ds. komunikacji w Coop. W grupie tej, najczęściej tego typu ofery stosuje sieć tanich sklepów Extra.

- Dzięki takim ofertom nasi klienci oszczędzają dużo pieniędzy. Promocjami takimi zazwyczaj objęte są produkty, które albo mają długi okres przydatności do spożycia, albo spożywa się ich duże ilości. Kampanie, które prowadzimy, nie mają przyczyniać się do wzrostu marnotrawstwa żywności, ale do dużych oszczędności naszych klientów - mówi.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Kristiansen dodaje, że w sieci Coop dostępne są oferty «3 za 2 » w sytuacjach, w których można kupić trzy różne produkty w ramach określonej kategorii. Dlatego też nie trzeba kupować trzech takich samych produktów, aby zakup objęty był promocją. Kristiansen zwraca też uwagę, że w sieci dostępnych jest też wiele ofert «2 za promocyjną cenę».

- W tym tygodniu Extra ma m.in. propmocyjne oferty za: 2 x sok z dwumiesięcznym terminem przydatności do spożycia, 2 x spaghetti z trzyletnim okresem przydatności do spożycia oraz 2 x mleko, które rodzina z dziećmi spożywa na długo przed upływem terminu ważności. Nie widzę, by taka promocja miała na celu oszukiwanie klientów i przyczyniała się do wzrostu marnotrawstwa żywności, mówi Kristiansen.

Harald Kristiansen z Coop. Foto: Halvor Ripegutu

Kristiansen zwraca uwagę, że Coop popiera podejście Rady Konsumentów do ograniczania marnotrawienia żywności. Uważa jednak, że ​​ważniejsze niż ograniczanie promocji jest: zapewnienie dobrych terminów przydatności do spożycia, mniejszych opakowań oraz zamawianie do sklepu takiej ilości towarów, które zostaną sprzedane tak, aby nic się nie zmarnowało.

Kiwi: zrezygnowało z rabatów ilościowych

Z drugiej strony sieć sklepów Kiwi już wcześniej zrezygnowała z ofert typu «3 za 2». Kristine Aakvaag Arvin, dyrektor ds. komunikacji mówi, że już w 2014 roku Kiwi rozpoczęło kampanię: «Kup jeden, zapłać za jeden».

- Uważamy, że na sieciach spoczywa duża odpowiedzialność - nie tylko za ograniczenie marnotrawstwa w sklepach, ale także za pomoc klientom, by ci wyrzucali mniej jedzenia. Właśnie dlatego zrezygnowaliśmy z rabatów ilościowych w sprzedaży żywności, mówi Arvin. Dodaje również, że sieć Kiwi podejmuje również inne środki w celu ograniczenia marnotrawstwa żywności - jak na przykład oferowanie klientom produktów w mniejszych opakowaniach.

Kristine Aakvaag Arvin, dyrektor ds. komunikacji w Kiwi. Foto: Kiwi

Nettavisen skontaktowało się w tej sprawie również z przedstawicielami sieci sklepów Rema 1000, jednak do tej nie uzyskano komentarza w tej sprawie.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Vil haslutt på disse tilbudene: - Det har vi ingen planer om å stoppe med (Trine Solberg)