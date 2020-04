Chcą utrudnić uzyskanie kredytu

Banki zamierzają zaostrzyć zasady przyznawania kredytów nowym klientom.

Centralny Bank Norwegii (Norges Bank) opublikował najnowszą ankietę dotyczącą kredytów. Ankiety takie przeprowadzane są wśród banków co kwartał, a poprzednia odbyła się 16 stycznia tego roku. Jedną z najważniejszych informacji pochodzących ze styczniowej ankiety była konkluzja, że w czwartym kwartale ubiegłego roku popyt na kredyty ze strony gospodarstw domowych i przedsiębiorstw był niewielki.

Warunki kredytowania nie uległy wówczas zmianie. Drugi kwartał z rzędu minimalnie wzrosły stopy procentowe( dla klientów detalicznych i korporacyjnych), a marże kredytowe pozostały w przybliżeniu na tym samym poziomie dla obu grup klientów.

Najgorsze wieści dla kredytobiorców indywidualnych

Ostatnia ankieta opatrzona została tytułem: «Banki będą bardziej restrykcyjne dla nowych klientów kredytowych». Bank Norwegii podaje, że oczekuje zaostrzenia praktyk kredytowych już w drugim kwartale bieżącego roku - zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

Zaostrzenia będą najbardziej odczuwalne przez gospodarstwa domowe, tj. kredytobiorców indywidualnych.

To oczywiście perspektywy makroekonomiczne w głównej mierze przyczyniają się do tego, że banki chcą zaostrzyć swoje praktyki kredytowe.

Niektóre banki zgłaszają również, że zaostrzenia wobec nowych klientów kredytowych wiążą się z faktem, iż banki nie chcą ponosić ryzyka niewypłacalności kredytobiorców i ewentualnych strat na udzielonych pożyczkach.

Niższy popyt

Z powodu epidemii koronawirusa i podjętych przez władze środków kontroli rozprzestrzeniania się infekcji, banki oczekują w drugim kwartale ogólnego spadku popytu na kredyty hipoteczne. W rzeczywistości będzie to prawdopodobnie największy odnotowany spadek popytu na kredyty hipoteczne od czasu rozpoczęcia kwartalnych ankiet w 2007 roku.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Główny ekonomista Jan Ludvig Andreassen z koncernu bankowego Eika Gruppen powiedział w rozmowie z Nettavisen Ekonomia, że spodziewa się spadku w przyznawaniu kredytów w okresie letnim.

Ponadto w drugim kwartale banki oczekują dalszego spadku oprocentowania kredytów, a koszty ich finansowania mają się nieco obniżyć.

Wszystko to należy to rozpatrywać w kontekście tego, że Norges Bank obniżył swoją główną stopę procentową do rekordowo niskiego poziomu (0,25 procent), a stopy rynkowe są obecnie znacznie poniżej 1 procenta.

Duże różnice w ocenie

Banki oczekują również niewielkiego spadku popytu na kredyty dla firm, ale w ocenie tego, według Banku Norwegii, istnieją duże różnice zdań między poszczególnymi bankami.

Niektóre banki uważają, że utrata dochodów firm spowoduje zwiększenie potrzeb pożyczkowych, podczas gdy inne banki przewidują, że niska aktywność przedsiębiorstw zmniejszy zapotrzebowanie na kredyty.

Banki podają, że w pierwszym kwartale tego roku popyt na kredyty ze strony firm i gospodarstw domowych nieznacznie spadł. Nieznacznie spadły również koszty odsetek od kredytów gospodarstw domowych. Wiele banków informuje ponadto, że duże znaczenie miała również marcowa obniżka głównej stopy procentowej.

Systemy gwarancji

Ważną częścią pakietu kryzysowego jest objęcie firm kredytowymi gwarancjami państwowymi. Ma to w założeniu ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie pożyczek.

Wykorzystanie narzędzia jakim jest odroczenie spłaty kredytu wzrosło zarówno wśród klientów indywidulnych, jak i przedsiębiorstw. Przewiduje się, że liczba odroczeń wzrośnie w drugim kwartale i będzie wyższa w przypadku gospodarstw domowych niż przedsiębiorstw.

FAKTY O ANKIETACH NORGES BANK:

Przeprowadzana co kwartał przez Norges Bank ankieta jest jakościowym badaniem praktyk kredytowych banków i tego, jak oceniają popyt na kredyty.

W badaniu bierze udział dziesięć największych norweskich banków, między innymi DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken i Sparebank 1 i SR-bank

Badanie zostało po raz pierwszy przeprowadzone po czwartym kwartale 2007 roku.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Vil gjøre det vanskeligere å få lån (Jan Revfem)