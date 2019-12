Chiny mogą ukarać Norwegię za brak kontraktu dla Huawei

Norweskie NIE w sprawie kontraktu dla Huawei może mieć negatywny wpływ na całokształt umowy handlowej z Chinami.

W piątek stało się jasne, że dostawcą sieci superszybkiego Internetu 5G, dla norweskiego koncernu telekomunikacyjnego Telenor, został szwedzki Ericsson. Tym samym odrzucona została oferta chińskiej firmy Huawei. Może to mieć niestety konsekwencje w trwających norwesko-chińskich negocjacjach handlowych.

- Myślę, że odrzucenie oferty Huawei będzie miało konsekwencje. Postępy w negocjacjach będą wolniejsze. Nie zdziwi mnie, jeśli Chińczycy zaczną teraz utrudniać zawarcie umowy o wolnym handlu z Norwegią, powiedział Øystein Tunsjø, profesor na Wydziale Studiów Obronnych Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

Chińskie władze wyraziły głębokie zaniepokojenie dyskryminacją Huawei w norweskim procesie wyboru dostawcy technologii 5G. Jednocześnie Huawei wielokrotnie zaprzeczał, że istnieje jakikolwiek związek między działalnością firmy a Komunistyczną Partią Chin.

Groźba wypowiedzenia umowy

Incydent jaki wydarzył się w zeszłym tygodniu na Wyspach Owczych pokazuje niepodważalne powiązania Huawei z chińskimi władzami. Według duńskiej gazety Berlingske Tidende, chiński ambasador w Danii zagroził zerwaniem umowy o wolnym handlu z Wyspami Owczymi, gdyby Huawei nie otrzymał umowy na dostawę technologii 5G.

Duńska gazeta pisze również, że ambasador Chin w Danii, Feng Tie posunął się nawet do jawnych gróźb skierowanych do członków rządu Wysp Owczych. Wszystko po to, aby zabezpieczyć zawarcie strategicznie ważnego kontraktu, jakim okazuje się być dla chińskiego giganta telekomunikacyjnego, obsługa sieci 5G na małym archipelagu Morza Północnego.

Groźby te nagrane zostały w czasie spotkania na Wyspach Owczych a 10 grudnia, na zaledwie 20 minut przez planowaną emisją nagrania, stacja telewizyjna na wyspie Kringvarp Føroya otrzymała rządowy zakaz jego upubliczniania, pisze Berlingske Tidende.

Kontrakt dla Huawei otwiera możliwości handlowe

Nagranie to po raz pierwszy potwierdza, że chińskie władze uzależniają dostęp do ogromnego rynku Chin od podpisania kontraktów na sieć 5G przez Huawei w Europie. Dotychczas liderzy firmy Huawei podkreślali publicznie brak jakiegokolwiek powiązania ich spółki z władzami Chin.

Według Berlingske Tidende nagranie wyraźnie pokazuje, że wysoko postawiony chiński dyplomata wykorzystał spotkanie do wyraźnego podkreślenia zależności między kontraktem Huawei na obsługę sieci 5G a umową handlową. Ocenzurowane nagrania pokazują, że kontrakty dla Huawei otwierają drzwi do umów o wolnym handlu na gigantycznym rynku Chin.

Wyspy Owcze w ostatnich latach znacznie zwiększyły swój eksport łososia do Chin.

Pekin stanowczo odrzuciły doniesienia duńskiej gazety.

- Oskarżenia, że Chiny grożą zerwaniem umowy handlowej, w przypadku niepodpisania przez Wyspy Owcze umowy na dostawę Internetu 5G z Huawei, są całkowicie fałszywe.

Według chińskich mediów rządowych, Chiny i Wyspy Owcze nie mają wspólnej umowy handlowej.

- Oczywisty związek z reżimem komunistycznym

Jak mówi duński analityk telekomunikacyjny John Strand, sieć Føroya Tele to mała sieć o dużej pojemności, a rozszerzenie do 5G nie jest pilne.

- Instalacja testowa 5G jest już prawie wprowadzona na rynek, w formie takiej, jakby umowa z operatorem już istniała. Dla Huawei sukcesem nie jest wzrost sprzedaży czy przychodów, ale wzrost jego udziału w rynku. Koncern Huawei ogłosił niedawno, że ma już 50 kontraktów 5G na świecie. Do publicznej wiadomości podano jednak zaledwie klika nazw firm, którym usługa ta zostanie dostarczona. Konkurent Huawei, szwedzki Ericsson ogłosił właśnie, że ma już 65 umów na dostarczenie usługi 5G. W tym jednak przypadku podano do publicznej wiadomości wszystkie nazwy firm, z którymi zawarto kontrakty, powiedział Strand w rozmowie z Nettavisen.

- Jest oczywiste, że istnieje związek między Komunistyczną Partią Chin a dużymi chińskimi firmami, takimi jak Huawei czy Alibaba. Nie możesz być dużą chińską firmą z trylionami przychodów bez dobrych relacji z partią komunistyczną. To oczywiste, mówi Øystein Tunsjø norweski ekspert ds. Chin.

Chińska ambasada w Norwegii zareagowała rozczarowaniem, na informację, że Huawei nie otrzymał umowy z Telenor.

- Chiny są bardzo zaniepokojone. Mają wątpliwości czy na proces decyzyjny nie miały wpływy inne czynniki niż tylko rynkowe i techniczne oraz czy proces wyboru dostawcy usługi był uczciwy. Nie mamy pewności, czy chińskie firmy nie są dyskryminowane w Norwegii, napisał do portalu E24 rzecznik prasowy Ambasady Chin w Norwegii

BEZPIECZEŃSTWO JEST POWODEM: - Władze chińskie zdają sobie sprawę, że w Norwegii firmy telekomunikacyjne same wybierają swoich dostawców, mówi norweski minister cyfryzacji Nicolai Astrup. Foto: Nettavisen

