Ciepła i przyjemna pogoda to w Norwegii nie tylko dobra wiadomość

Ciepła aura prowadzi do «intensywnego topnienia śniegu», ale ani meteorolodzy, ani hydrolodzy nie alarmują o nadchodzącej powodzi.

- W raz ze zbliżającym się weekendem, kiedy obchodzone będą Zielone Świątki, nad Norwegią rozbudowuje się strefa wysokiego ciśnienia. Początkowo strefa ta obejmie południową część kraju, a od niedzieli będzie wpływała także na północne obszary kraju, powiedziała w rozmowie z Nettavisen dyżurna meteorolog Marit Berger z Instytutu Meteorologicznego.

- Wygląda na to, że być może pojawią się wysokie, letnie temperatury - przynajmniej do 25 stopni. W niektórych miejscach może być nawet cieplej.

Wysokie temperatury odczują przede wszystkim mieszkańcy wschodniej Norwegii. Jednak również w Trøndelag oraz Møre og Romsdal w najbliższym czasie możemy spodziewać się wyraźnego ocieplenia, mówi meteorolog.

- Podsumowując, w całym kraju mamy przyjemne temperatury, mówi Berger.

Na początku tego tygodnia wiele osób cieszyło się dobrą pogodą na Sørenga w Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Chłodniej i bardziej wilgotno na północy i zachodzie

Zachodnia i Północna Norwegia muszą jednak trochę poczekać na naprawdę dobrą pogodę:

- Od wtorku do czwartku w niektórych częściach Norwegii Zachodniej nadal będą występują i będą występowały opady deszczu, które miną najprawdopodobniej do weekendu. Mieszkańcy rejonów najbardziej wysuniętych na północ na zmianę pogody będą musieli poczekać. Zmiana nastąpi w niedzielę, mówi meteorolog.

Topnienie śniegu

Wysokie temperatury na dużych obszarach Norwegii to nie tylko dobra wiadomość:

- Wysokie temperatury powodują, że śnieg zaczyna się topić, a w górach wciąż jest go naprawdę dużo, mówi Berger w rozmowie z Nettavisen.

W górach Norwegii wciąż leży dużo śniegu. W związku nadchodzącym ociepleniem, wrasta zatem niebezpieczeństwo powodzi. Na zdjęciu: przełęcz między Setesdal i Sirdal na Suleskarvegen, nadal jest odśnieżana - pomimo, że droga powinna zostać otwarta 20 maja. Ściany śniegu w odśnieżonym pasie mają 10-metrów wysokości z jednej strony i 7 metrów z drugiej. Droga jest zamknięta dla całego ruchu - z wyjątkiem tych, którzy tam pracują oraz rowerzystów i pieszych. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Pozytywne jest to, że wysokie temperatury nie łączą się z intensywnymi opadami deszczu, mówi meteorolog.

Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), która jest odpowiedzialna za ostrzeganie mieszkańców Norwegii przed powodzią, jak na razie nie ma złych wiadomości. We wtorek poziom wód określony był kolorem zielonym, co oznacza poziom normalny.

Teraz możesz zobaczyć mecze PKO BP Ekstraklasy w Nettavisen Direktesport. Dowiedz się więcej TUTAJ!

- Obserwowane, dość łagodne zmiany pogody wpływają korzystnie na sytuację związaną z zagrożeniem wiosenną powodzią, mówi w rozmowie z Nettavisen Knut Olav Aamodt, dyżurny hydrolog w NVE.

- W ciągu kilku następnych dni w całej południowej Norwegii aż do Trøndelag topniało będzie dużo śniegu, jednak nie spodziewamy się by spowodowało to zagrożenie powodziowe.

Zapobiega powodziom

Aamodt przewiduje, że poziom wód wzrośnie w czasie Zielonych Świątków, ale podkreśla, że ​​wysokie ciśnienie obecne na dużym obszarze Skandynawii powoduje, że dni stają się ciepłe - ale noce względnie chłodne:

- W takich warunkach wody spływają porcyjnie i jest to dobra wiadomość, jeśli chodzi o zagrożenie powodziowe. Bez wątpienia w ciągu dnia panują tak wysokie temperatury, że dochodzi do znacznego stopienia śniegu, jednak na dzisiaj nie widzimy poważnego zagrożenia powodzią, mówi Aamodt.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Varmt ogdeilig vær er ikke bare gode nyheter - men det kunne vært verre (Anders LohneFosse)