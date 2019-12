Co czwarty Norweg nie ufa służbie zdrowia w przypadku nieuleczalnej choroby

Jak wynika z najnowszych badań, co czwarty Norweg nie wierzy, że system opieki zdrowotnej zapewni mu dobrą opiekę w przypadku zachorowania na nieuleczalną chorobę.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że 62 procent ankietowanych wierzy, iż w przypadku zachorowania na nieuleczalną chorobę, norweska służba zdrowia zapewni im dobrą opiekę w ostatnim okresie życia. Odmiennego zdania jest 23 procent respondentów, którzy stwierdzili, że nie mają zaufania, iż zostaną poprawnie objęci opieką medyczną. Nie miało zdania na ten temat 16 procent pytanych.

Badanie, przeprowadzone przez Norstat dla ABC Nyheter, wzbudza niepokój zarówno w Norweskim Stowarzyszeniu Onkologicznym, jak i w Krajowym Stowarzyszeniu Chorób Serca i Płuc (LHL).

- Jeżeli prawie co czwarta osoba biorąca udział w badaniu twierdzi, że nie ma pewności, że otrzyma dobrą opiekę i właściwe standardy leczenia, to jest to wysoce niepokojące, powiedział w rozmowie z ABC Nyheter asystent sekretarza generalnego Stowarzyszenia Onkologicznego, Ole Alexander Opdalshei.

Opdalshei uważa, że wyniki przeprowadzonego sondażu należy traktować poważnie. Również Krajowe Stowarzyszenie Chorób Serca i Płuc (LHL) uważa, że wyniki budzą niepokój.

Według badania, największe zaufanie do systemu opieki zdrowotnej osoby o najwyższym poziomie wykształcenia mają. Tylko 14 procent z nich deklaruje brak zaufania.

Analizując wyniki ankiety pod względem miejsca zamieszkania respondentów, największy sceptycyzm wyrażają mieszkańcy zachodniej Norwegii. W tej części kraju, aż 29 procent pytanych wyraziło brak wiary we właściwy system opieki zdrowotnej w przypadku zachorowania na nieuleczalną chorobę.

