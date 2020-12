ConocoPhillips: - Znaczące odkrycie ropy na Morzu Norweskim

Największe odkrycie tego roku: gigant naftowy znalazł ropę, która może być warta miliardy koron.

Koncern ConocoPhillips podał we wtorkowym komunikacie prasowym, że w obszarze Morza Norweskiego odkryto znaczące złoża ropy naftowej. Odkrycia dokonano 23 kilometry na północny-wschód od pola naftowego Heidrun.

Wstępne szacunki ConocoPhillips sugerują, że do wydobycia dostępnych może być od 75 do 200 milionów baryłek ekwiwalentów ropy naftowej.

Odkrycie to może okazać się największym tego roku i jest większe niż niedawne złoże, na które natrafiono na polu Dugong na Morzu Północnym. Odkrycie Dugong, według szacunków koncernu naftowego Neptune Energy, zawiera od 40 do 120 milionów baryłek ropy.

ConocoPhillips podaje, że firma będzie kontynuować prace zmierzające do przeprowadzenia dokładnej oceny, ile ropy i gazu można wyprodukować i ile zasobów można wydobyć.

Odkrycia dokonano na obszarze o głębokości morza równej 355 metrów. Na złoże natrafiono na całkowitej głębokość odwiertu 2.179 metrów. Wiercenie prowadzono z platformy Leiv Eiriksson.

Może być warte dziesiątki miliardów

Gdyby odkrycie rzeczywiście dotyczyło możliwych do wydobycia 200 milionów baryłek ekwiwalentów ropy, to wartość ropy przy obecnej cenie wyniosłaby około 10 miliardów dolarów, czyli 87 miliardów koron norweskich.

- To odkrycie jest naszym czwartym udanym odwiertem na norweskim szelfie kontynentalnym w ciągu ostatnich 16 miesięcy - mówi Matt Fox, wiceprezydent i dyrektor operacyjny ConocoPhillips.

ConocoPhillips twierdzi, że odkryć ropy naftowej dokonano w tzw. «dojrzałych częściach» Morza Północnego i Norweskiego, a dalsze wykorzystanie pola naftowego będzie możliwe nawet przy niskich cenach ropy i gazu.

«Dojrzałe części» to obszary, na których już od dawna prowadzona jest eksploatacja ropy i gazu.

Długo leżał na norweskim szelfie

Założone w 1964 roku koncerny Phillips Petroleum Company Norway i Phillips-gruppen dominowały na norweskim szelfie do 2002 roku, kiedy to doszło do połączenia dwóch gigantów z Conoco. W 1968 roku Philips dokonał pierwszego dużego odkrycia ropy w Norwegii.

We wtorkowym raporcie ConocoPhillips pisze, że ostatnie odkrycie ropy na Morzu Norweskim może pomóc w kontynuowaniu ponad 50-letniej obecności firmy w Norwegii.

ConocoPhillips produkuje ropę i gaz w 15 krajach i 30 września zatrudniał około 9.800 pracowników na całym świecie. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku, produkcja koncernu, z wyłączeniem Libii, wynosiła średnio 1.108 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

