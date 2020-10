Coraz więcej zarażonych koronawirusem trafia do szpitali – respiratory stoją jednak nieużywane

Dobra wiadomość jest taka, że szpitale lepiej radzą sobie z COVID-19.

Jak dotąd śmiertelność z powodu infekcji koronawirusem była w Norwegii na niskim poziomie. Zawsze jednak istniała obawa, że miejsc szpitalnych wyposażonych w nowoczesne respiratory jest zbyt niewiele, aby zapewnić właściwą opiekę wszystkim potrzebującym.

- Jeśli oddziały intensywnej terapii będą przeciążone, może dojść do wzrostu śmiertelności wśród chorych na covid-19, pisze Instytut Zdrowia Publicznego FHI w swoim najnowszym raporcie.

Tak więc, to zabezpieczenie odpowiedniej liczby łóżek na oddziałach intensywnej terapii było i jest jednym z głównych priorytetów w walce z koronawirusem.

Gwałtowny wzrost liczby hospitalizowanych pacjentów

Łącznie, wsparcie oddechowe przy użyciu respiratora otrzymało w Norwegii co najwyżej 99 pacjentów z koronawirusem, a liczba takich pacjentów znacząco spadła po zamknięciu kraju.

Latem w Norwegii odnotowywano stosunkowo niewielką liczbę zakażeń, jednak od końca lipca, a więc od wybuchu ogniska epidemii na statku wycieczkowym Hurtigruten, liczba przyjęć do szpitali wskazywała już tylko tendencję wzrostową.

Les også Norweskie władze obawiają się dużego ogniska zakażenia

31 lipca do norweskich szpitali przyjęto trzech pacjentów z COVID-19. W zeszłym tygodniu w środę przyjęto już 28 osób. To najwyższa dobowa liczba przyjętych pacjentów od czterech miesięcy.

Jednak w tym samym czasie, gdy liczba przyjęć pacjentów do szpitali rosła, prawie żaden pacjent nie potrzebował wsparcia oddechowego przy użyciu respiratora.

Liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa wzrosła od lata, ale nie obserwuje się wzrostu liczby pacjentów potrzebujących leczenia respiratorem (liczba pacjentów leczonych respiratorem - kolor ciemnoniebieski). Foto: (Helsedirektoratet)

Najważniejsze pytanie brzmi zatem: dlaczego tak się dzieje i co to oznacza dla norweskich szpitali, w kwestii radzenia sobie z ewentualneym, gwałtownym wzrostem liczby zakażeń?

Przyczyna nie jest znana

- To prawda, że ​​ w ostatnich tygodniach liczba przyjęć do szpitali wzrosła, a liczba przeniesień na oddziały intensywnej terapii nie uległa zwiększeniu. Jednak interpretacja tego zjawiska jest utrudniona z uwagi na ograniczoną liczbę danych. To może być zbieg okoliczności, mówi główny lekarz Preben Aavitsland z Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego w rozmowie z Nettavisen.

Preben Aavitsland, ordynator z Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB)

- Mogą istnieć dwa wyjaśnienia obserwowanej sytuacji. Być może na przykład osoby dotknięte chorobą są obecnie tak młode, że poważny przebieg choroby występuje rzadko. Drugie wytłumaczenie może mieć to związek z jakością leczenia udzielonego w szpitalu. Leczenia, które zapobiega konieczności zastosowania intensywnej terapii, mówi.

Szpitale zdobyły większe doświadczenie

Po szczycie zakażeń na początku tego roku, norweskie szpitale zaprzestały badań, nad skutecznością hydroksychlorochiny (leku przeciw malarii) w leczeniu zakażonych koronawirusem. Lek ten został całkowicie wycofany ze stosowania już w połowie czerwca.

Jednocześnie lekarze udokumentowali, że Remdesivir (lek na wirusa Ebola), a także steroidy, działają na leczonych nim, hospitalizowanych pacjentów.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Vibecke Sørensen, ordynatorka na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim Akershus potwierdza, że zmienione zostały metody leczenia:

- Nasz szpital miał w ostatnich miesiącach zaledwie kilku hospitalizowanych pacjentów z COVID-19, a więc tym samym bardzo niewiele osób przebywało na intensywnej terapii. Z wcześniejszych doświadczeń wynika, że około ​​20–25 procent pacjentów szpitalnych wymaga intensywnej opieki. Ostatnio mieliśmy też pacjentów na oddziale intensywnej terapii, którzy nie wymagali leczenia respiratorem, ale otrzymali wsparcie oddechowe poprzez maskę (NIV - nieinwazyjne leczenie respiratorem). Obecnie coraz więcej pacjentów z problemami oddechowymi otrzymuje leki steroidowe (sterydy). Jednak nasz placówka wciąż ma zbyt mało pacjentów i zbyt niewiele danych, aby z całą pewnością stwierdzić, że to właśnie te zmiany w terapii zmniejszyły zapotrzebowanie na respiratory. Nie wiemy też, czy sterydy będą w stanie zmniejszyć śmiertelność w przyszłości, pisze Sørensen w e-mailu wysłanym do Nettavisen.

Vibecke Sørensen (po lewej), ordynatorka na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim Akershus. Foto: (Ahus)

Nettavisen zapytała również Espena Rostrupa Nakstada, zastępcę Generalnego Dyrektora Zdrowia, o to czy Generalna Dyrekcja Zdrowia analizuje dane dotyczące liczby używanych respiratorów i czy to ma wpływ na przygotowanie norweskich szpitali do przyjęcia większej liczby pacjentów - w przypadku ewntualnego gwałtownego wzrostu zakażonych.

Nakstad wyjaśnia, że jego zdaniem niewielka pacjentów wymagających podłączenia pod respirator w dużym stopniu związana jest z wiekiem osób, które niedawno zostały zakażone:

- Od lata mamy w Norwegii stosunkowo niskie wskaźniki infekcji, a średni wiek zakażonych jest dziś znacznie niższy niż wiosną. Młodzi ludzie nie przechodzą choroby tak poważnie, jak osoby starsze. Dlatego liczba przyjęć do szpitali była w ostatnich tygodniach niska, a potrzeba przenoszenia chorych na oddziały intensywnej terapii również nie była zbyt częsta - pomimo, że w niektóre dni na oddziały te przenoszono nawet 25 procent wszystkich przyjętych do szpitali, mówi Nakstad.

Espen Rostrup Nakstad, zastępca Generalnego Dyrektora Zdrowia na konferencji prasowej poświęconej sytuacji pandemii koronawirusa. Foto: Jil Yngland (NTB scanpix)

Espen Rostrup Nakstad nie jest też pewien, czy liczba dostępnych respiratorów jest bezpieczna:

- Jeśli infekcja w Norwegii ponownie znacznie się nasili i rozprzestrzeni się wśród starszej części populacji, należy spodziewać się zwiększonej potrzeby hospitalizacji i tym samym zwiększenia liczby pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Wirus także może się zmienić, mutować i powodować inne objawy u zarażonych. Dlatego też musimy liczyć się z tym, że potrzeba leczenia szpitalnego znowu może być wysoka, także na oddziałach intensywnej terapii - podsumowuje.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Flere korona-pasienter havner på sykehus - men respiratorene forblir ubrukt (Magnus Blaker)