Czas kwarantanny może zostać skrócony do dziesięciu dni

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego rozważa skrócenie czasu kwarantanny koronawirusa z 14 do 10 dni.

- Tak wynika z oceny ryzyka, opublikowanego w tym tygodniu, czytamy w Dagbladet.

- W najbliższej przyszłości zostanie rozważone, czy należy skrócić okres kwarantanny. Przypuszczalnie kwarantanna zostanie skrócona do dziesięciu dni, powiedział w rozmowie z gazetą Ernst Kristian Rødland, lekarz medycyny zakaźnej w Departamencie odporności i zapobiegania infekcjom w FHI.

Cel kwarantanny to zapobieganie infekcjom, zanim sami zarażeni zorientują się, że mogą zakażać innych. Podczas epidemii, 14-dniowej kwarantannie poddano w Norwegii kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale tylko u niewielkiej liczby z nich stwierdzono, że rzeczywiście byli zainfekowani.

Konieczna jest zatem krytyczna ocena okresu kwarantanny. Zależy to od czasu inkubacji choroby, który w większości przypadków wynosi 4-6 dni, a rzadko ponad 8-9 dni. Sam kontakt z zainfekowaną osobą wiąże się początkowo z 15-procentowym ryzykiem zarażenia. Zagrożenie to spada do mniej niż jednego procenta, jeśli spotkamy się z osobą, która 10 dni temu miała kontakt z zarażoną osobą i do tej pory nie zachorowała.

Zatem z 14-dniową kwarantanną nie zyskujemy dużo więcej bezpieczeństwa, niż w przypadku stosowania kwarantanny 10-dniowej. – czytamy w raporcie FHI.

FHI: Karantenetid kan vurderes å kuttes til ti dager (NTB)