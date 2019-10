Czas na pływające ogniwa słoneczne: - Rynek więcej wart niż Fundusz Naftowy

Norweskie firmy są dobrze przygotowane do ekspansji na rynku pływających ogniw słonecznych.

Zaledwie w ubiegłym miesiącu pojawiły się na wiecie informacje o dużych inwestycjach w pływające parki baterii słonecznych. Indie ogłosiły inwestycje o wartości 450 milionów dolarów, Niemcy zbudują swój pierwszy system w lutym, a Nowa Zelandia i Wietnam również informują o budowie dużych instalacji morskich. Instalacja w Wietnamie ma być ponadto największą tego typu inwestycją w Azji.

- Pływające ogniwa słoneczne stwarzają ogromne możliwości zapewnienia światu wystarczającej ilości energii odnawialnej - mówi Per Kristian Sbertoli z organizacji ekologicznej Zero.

Według Banku Światowego, nawet przy zastosowaniu ostrożnych szacunków, potencjalny rynek energii słonecznej będzie wart wkrótce ponad 10.000 miliardów koron. Kilka instalacji o mocy ponad 100 MW zostało niedawno zainstalowanych w Chinach, a kilka następnych planowanych jest w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej. Na tym rynku spółka Ocean Sun, jedna z dwóch norweskich firm działających w obszarze pływających elektrowni słonecznych, chce stać się znaczącym graczem na tworzącym się rynku.

- Zauważamy duże zainteresowanie budową takich instalacji na całym świecie. Ze względu na płaską konstrukcję pływaków instalacje najlepiej sprawdzają się przede wszystkim na południowych szerokościach geograficznych, gdzie słońce jest wysoko. Budujemy je również w Norwegii, ale przede wszystkim w celu przetestowania naszej technologii w trudniejszych warunkach klimatycznych, mówi dyrektor Ocean Sun Børge Bjørneklett.

- Ściśle współpracujemy ze instytucjami badawczymi, w tym z Instytutem Etchniki Energetycznej oraz spółkami Sintef i Norner, mówi Børge Bjørneklett, dyrektor generalny Ocean Sun. Foto: Ocean Sun

Pływające elektrownie słoneczne to nic innego, jak panele słoneczne, które unoszą się na wodzie, zwykle na wodach osłoniętych, takich jak zatoki, jeziora i baseny portowe. Wytwarzają one energię elektryczną i mogą stać się bardzo ważne dla uzupełnienia globalnego koszyka energetycznego w nadchodzących latach.

- W wielu krajach o największym wzroście zapotrzebowania na energię, które obecnie wytwarzają energię z węgla, znalezienie terenów pod duże parki wiatrowe i słoneczne jest trudne. W takich miejscach szczególnie korzystne jest umieszczenie ogniw słonecznych na obszarach wodnych, mówi Zeros Sbertoli.

- Rozwiązanie firmy Ocean Sun jest szczególnie interesujące, ponieważ otwiera możliwości produkcji energii na morzu a dodatkowo także w trudnych warunkach pogodowych, mówi Espen Sbertoli z organizacji ekologicznej Zero. Foto: Zero

- Naszym głównym rynkiem zbytu będą rezerwuary wody w elektrowniach wodnych, gdzie w ciągu dnia będziemy mogli wytwarzać energię z paneli słonecznych, a w nocy powstanie energia hybrydowa z energii wodnej. W ten sposób lepiej wykorzysta się istniejącą już sieć i infrastrukturę, mówi Bjørneklett.

Testy tajfunu na Filipinach

Dla norweskiej firmy Ocean Sun ważne jest, aby opracować więcej systemów demonstracyjnych, aby przyszli klienci mogli zapoznać się z nowatorską technologią i poczuć się z nią komfortowo. Ocean Sun zbudował między innymi systemy testowe przy Singapurze oraz obiekty w zakładach hodowli łososia Lerøy. Latem ubiegłego roku firma solarna zrealizowała duży i ważny projekt na Filipinach we współpracy z firmą hydroenergetyczną SN Aboitiz.

- Nasze rozwiązania są bardzo solidne i mogą działać także podczas tajfunu - na przykład w pobliżu Filipin, mówi szef Ocean Sun Bjørneklett.

- A czy w Norwegii, na przykład na Morzu Północnym, można rozwinąć systemy solarne?

- Na Morzu Północnym panują bardzo trudne warunki, wysokość fali dochodzi do 15 metrów. By instalacje to przetrwały musiałby być dodatkowo wzmocnione, a to podraża koszt energii. Poza tym w Norwegii mamy niewielu odbiorców, a dostarczenie im energii przy tak znacznym rozproszeniu byłoby bardzo kosztowne, mówi Bjørneklett.

Ocean Sun jest jedną z dwóch norweskich firm obsługujących pływające systemy słoneczne w Norwegii. Drugi to Moss Maritime. Foto: Ocean Sun

Firma analityczna i konsultingowa Rystad Energy poinformowała we wrześniu, że rynek pływających ogniw słonecznych w Azji Południowo-Wschodniej jest bardzo obiecujący.

Według prognoz Rystad Energy Tajlandia, która obecnie nie ma dużych pływających instalacji, za 15 lat będzie liderem w zakresie pływających ogniw słonecznych. Najwięcej pływających elektrowni słonecznych ma obecnie Wietnam. Foto: Rystad Energy

Per Kristian Sbertoli uważa, że norweskie firmy są dobrze przygotowane do przejęcia ważnych części rynku pływającej energii słonecznej.

- Jeśli teraz uda nam się opracować dobre rozwiązania techniczne w wystarczająco niskich cenach, które będą odporne zarówno na wpływ działania słonej wody morskiej, jak i ekstremalnych warunków pogodowych, to morska energia słoneczna będzie w stanie dostarczyć duże ilości czystej energii, także poza dużymi miastami - mówi Sbertoli.

Bank Światowy: dużo wyzwań

- Rynek jest niesamowicie duży. Według Banku Światowego wkrótce będzie on wart więcej niż Norweski Fundusz Naftowy. Naszą ambicją jest zdobycie dużej części tego rynku dzięki naszej opatentowanej technologii, mówi szef Ocean Sun.

Według Banku Światowego, pomimo istniejących już na dużą skalę instalacji słonecznych, wciąż istnieje wiele wyzwań związanych z rozwojem technologii pływających ogniw słonecznych. Raport stwierdza, że słoneczne parki wodne są wciąż taką nowością, że nie istnieją wiarygodne wyniki badań, które wskazywałyby jaki jest poziom koszów inwestycji i utrzymania oraz nie ma pewności, co do wpływu ogniw słonecznych na otaczające środowisko.

Z technicznego punktu widzenia operacje są złożone, szczególnie w przypadku kontaktu z wodą, gdzie bezpieczeństwo elektryczne, kotwiczenie, cumowanie i konserwacja mogą nadal być punktami krytycznymi.

