Czego chcą wyborcy - niższych opłat drogowych czy tańszego transportu publicznego?

Wyborcy w Oslo priorytetowo traktują niższe ceny transportu publicznego.

Kiedy partie rządzące doszły do konsensusu w sprawie zarówno obniżenia opłat drogowych, jak i poprawy transportu publicznego, radna ds. transportu miejskiego Lan Marie Berg (Partia Zielonych MDG) powiedziała głośne i stanowcze «NIE» dla tych planów. Radna nie ograniczyła się jedynie do wyrażenia swego niezadowolenia z rządowego porozumienia. W swojej kontrpropozycji Berg zaproponowała bowiem dalsze podnoszenie opłat drogowych, co w konsekwencji miałoby doprowadzić do obniżenia cen transportu publicznego nawet o 20 procent.

Co jest priorytetem dla mieszkańców?

Nowe badanie opinii społecznej przeprowadzone na zlecenie Nettavisen przez agencję Sentio Research pokazuje jednoznacznie, że wyborcy w Oslo traktować będą priorytetowo niższe ceny transportu publicznego. Za tańszymi biletami komunikacji opowiedziało się aż 75 procent ankietowanych wyborców, a jedynie 18 procent pytanych stwierdziło, że ważniejsze jest dla nich obniżenie opłat drogowych.

Mieszkańcy Oslo nie mają wątpliwości co do wyboru pomiędzy niższymi opłatami drogowych a tańszym transportem publicznym. Aż 75 procent ankietowanych opowiada się za priorytetowym potraktowaniem tańszych biletów komunikacji publicznej, podczas gdy 18 procent preferuje obniżenie opłat drogowych. Zdania na ten temat nie ma 7 proc. pytanych.

- Rozminęli się z oczekiwaniami ludzi

Radna ds. transportu Lan Marie Berg (MDG) uważa, że wyniki ankiety pokazują wyraźnie, iż tegoroczna kampania wyborcza jest zupełnie nietrafiona:

- Wyniki badania pokazują, że prawa strona całkowicie rozminęła się z oczekiwaniami ludzi w kwestii polityki środowiskowej. Høyre, Venstre oraz Frp od miesięcy spierają się o to, o ile taniej będzie się jeździć samochodem w miastach, w czasie gdy mieszkańcy chcą po prostu tańszych biletów komunikacji miejskiej i czystego powietrza, mówi Berg w rozmowie z Nettavisen.

Miejska radna ds. środowiska i transportu Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

- Norwegia ma obecnie jedne z najwyższych cen transportu publicznego w Europie. Dla wielu rodzin podróżowanie koleją lub autobusem jest znacznie droższe niż podróż samochodem. Pomimo tego, co jest rzeczą wręcz niewiarygodną, rząd podniósł podatek VAT od transportu publicznego. Tak naprawdę to Zieloni (De Grønne, MDG) są dzisiaj jedyną partią, która idzie do wyborów z hasłem obniżki cen transportu zbiorowego o 20 procent, mówi Berg.

Przeprowadzona wcześniej przez Nettavisen analiza pokazała, że usunięcie punktów poboru opłat w Oslo może potencjalnie doprowadzić do podwyżki cen transportu publicznego nawet o 45 procent.

Potrzeba więcej działań, a mniej teatru w polityce ochrony środowiska. Zieloni (De Grønne) są jedyną partią, która idzie do wyborów z hasłem obniżki cen transportu zbiorowego o 20 procent, gdzie koszty tej obniżki mają pokryć wyższe ceny opłat drogowych.

Høyre: - Szkoda, że opłaty drogowe zdominowały całą wyborczą debatę

Kandydat Høyre do rady miasta Oslo, Eirik Lae Solberg nie jest zaskoczony wynikami ankiety. Zdaje sobie on również sprawę, że zdecydowana większość mieszkańców Oslo do pracy chodzi na piechotę, jeździ na rowerze lub korzysta z transportu publicznego.

- Dyskusja na temat opłat drogowych przyćmiła inne ważne kwestie, takie jak np. lepszą edukację czy też ile nowych stacji metra powinno powstać, mówi Solberg.

- Na szczęście ostatnio dużo więcej uwagi poświęcono tym zagadnieniom, ale szkoda, że w świadomości wyborców pozostaje głównie debata dotycząca opłat drogowych. Sprawa ta dotyczy tak naprawdę tylko niewielkiej części mieszkańców, mówi.

Kandydat do rady miasta Eirik Lae Solberg (H). Foto: Heidii Schei Lilleås

- Myślę, że obniżenie cen biletów transportu publicznego powinno być naszym priorytetem. Jesteśmy w stanie obniżyć cenę biletu miesięcznego poniżej 700 koron.

- Czy ta obniżka sfinansowana będzie przez pieniądze własne gminy, czy pokryją ją fundusze z opłat drogowych?

- W pierwszej kolejności powinniśmy korzystać z pakietów państwowych. Będzie to ważny pierwszy krok we właściwym kierunku. W Oslo od dawna stoimy przed dylematem pogodzenia interesów użytkowników samochodów i transportu zbiorowego. Wydaje się, że nie powinniśmy dążyć do ogólnej obniżki taryf za przejazd, ale raczej dostosować opłaty do pory dnia. Np. zrobić trzygodzinną przerwę w pobieraniu opłat za przejazdy w godzinach popołudniowych. Wtedy robimy ukłon w stronę tych, którzy potrzebują samochodu do spędzania wolnego czasu, mówi Eirik Lae Solberg.

Frp: Potrafimy pogodzić strony

Kandydatka Partii Pracy Frp Aina Stenersen uważa, że pytanie w ankiecie było źle postawione.

- Tak zadane pytanie w ankiecie narzuca z góry sztuczny podział między zmniejszeniem opłat za przejazd i obniżeniem cen transportu publicznego, w sytuacji gdy obie sprawy w Oslo można ze sobą pogodzić. Rada Miasta Oslo podniosła zarówno opłaty drogowe jaki i ceny biletów jednorazowych i miesięcznych. Naszym priorytetem jest obniżenie opłat za przejazd oraz niższa cena biletów miesięcznych. Finansowanie pochodzić może z budżetu Oslo, który jest pojemny i mamy w ramach niego duże pole manewru w kwestii alokacji posiadanych środków, mówi Aina Stenersen w rozmowie z Nettavisen.

Aina Stenersen jest jedynką na liście Frp w Oslo. Foto: (Frp)

Tylko 70 procent wyborców FNB postawiło na niższe opłaty

Wyniki ankiety pokazują także, że priorytety wyborców są związane z ich preferencjami politycznymi. Na przykład żaden z wyborców partii Venstre nie uważa, że priorytetem powinny być niższe opłaty za przejazd. Bardziej zaskakujące jest jednak to, że tylko 70 procent osób deklarujących, że są wyborcami FNB (Partia Nie dla opłat drogowych) zadeklarowało, że priorytetem dla nich jest obniżka opłat drogowych.

Jedynka na liście FNB Bjørn Revil, idzie do wyborów z hasłem niższych opłat drogowych dla niektórych grup. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Jedynka FNB: - Zaproponowaliśmy niższe ceny transportu zbiorowego

- Nasza partia zaproponowała niższe stawki transportu publicznego dla seniorów i studentów. Nie chcemy jednak, by te obniżki były finansowane z opłat drogowych - mówi Revil w rozmowie z Nettavisen.

Revil ma wątpliwości czy inni politycy chcą rzeczywiście obniżki cen biletów komunikacji miejskiej.

- Mówienie o transporcie zbiorowym nie musi oznaczać, że ceny biletów będą niższe. Pieniądze prawdopodobnie zostaną przeznaczone na zakup bardzo drogich elektrycznych autobusów, niezwykle drogie tramwaje, a także na nowy tunel metra, którego zbudowanie będzie trwało bardzo długo. A ile kosztuje linia kolejowa Fornebubanen, nie śmiem nawet o tym myśleć, mówi Revil.

