Czwartek jest ostatnim dniem dostarczenia zeznania podatkowego

Wiele osób nawet nie otwiera wstępnego rozliczenia podatkowego – może to mieć ekonomiczne konsekwencje.

Dziewięć na dziesięć osób otworzyło swoje wstępne rozliczenie podatkowe przygotowane przez norweski Urząd Skarbowy, a około 1,9 miliona podatników dostarczyło już zeznanie podatkowe (zaakceptowało lub skorygowało wstępne rozliczenie). Wielu z tych, którzy wysłali nową deklarację podatkową, otrzymało już ostateczne rozliczenie i należny zwrot nadpłaconego podatku.

- Ważne jest, aby sprawdzić nie tylko to, czy otrzymamy zwrot podatku lub czy też musimy do odprowadzonej kwoty podatku coś jeszcze dopłacić. Być może należy samemu dopisać dodatkowe dochody, zadeklarować wartości posiadanych nieruchomości lub majątek posiadany w innych krajach. Sprawdzić należy również, czy w deklaracji podatkowej ujęte zostały wszystkie odpisy od podatku, do których mamy prawo, napisała w komunikacie prasowym Marta Johanne Gjengeda dyrektor okręgu Berge w norweskim Urzędzie Skarbowym.

Prawie dziesięć miliardów koron zostało już wypłaconych

Osoby, które przesłały deklarację podatkową przed 30 kwietnia, mogą otrzymać zwrot podatku szybciej niż miało to miejsce w poprzednich latach. Wielu podatników otrzymało ostateczne rozliczenie podatkowe już w kilka tygodni po złożeniu deklaracji podatkowej.

Prawie 900.000 osób otrzymało już ostateczne rozliczenie podatkowe, a w formie zwrotu nadpłaconego podatku wypłacono już 9,3 miliarda koron.

- Spośród wszystkich osób, które otrzymują deklarację podatkową elektronicznie, 35 procent osób, które oczekiwało na zwrot podatku otrzymało już swoje pieniądze na konto - nawet przed upływem terminu zwrotu, mówi Gjengedal.

Obowiązujące daty

Jeśli zdecydujesz się skorzystać ze zwolnienia z dostarczenia deklaracji podatkowej (leveringsfritak) lub złożysz ją po 30 kwietnia, ostateczne rozliczenie podatku nastąpi 22 czerwca lub między 12 sierpnia a 21 października. To samo dotyczy osób mających niedopłacony podatek.

Jeśli prześlesz rozliczenie podatkowe w formie papierowej, rozliczenie podatkowe otrzymasz najwcześniej 12 sierpnia.

- Twoim najważniejszym zadaniem jest sprawdzenie czy informacje są kompletne i prawidłowe. Jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że zwrot podatku jest prawidłowy. Dotyczy to również osób korzystających ze zwolnienia leveringsfritak, podkreśla Gjengedal.

Przesunięty termin dla przedsiębiorców

Jeśli otrzymałeś wstępne rozliczenie dla przedsiębiorcy, musisz złożyć zeznanie podatkowe i musi być ono dostarczone drogą elektroniczną. Termin dostarczenia deklaracji w tym roku został przeniesiony z 31 maja na 31 sierpnia.

Jeśli masz pytania, wiele przydatnych informacji znajdziesz na skatteetaten.no. W nowej deklaracji podatkowej również znajdziemy przydatne wskazówki. Można również skontaktować się ze Urzędem Skarbowym poprzez czat, telefon lub Facebook. Biura Urzędu Skarbowego są zamknięte, aby ograniczać rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, ale pracownicy urzędu w całym kraju odpowiadają na pytania.

