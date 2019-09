Debata o opłatach drogowych szkodzi sprzedaży e-samochodów?

Norweskie Stowarzyszenie Użytkowników Samochodów Elektrycznych (Elbilforeningen) twierdzi, że udział samochodów elektrycznych w norweskim rynku jest wciąż zbyt niski.

Od czerwca do lipca tego roku sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła o ponad połowę, jednak udział samochodów elektrycznych w całym norweskim rynku pojazdów obniżył się. Według Norweskiego Stowarzyszenia Użytkowników Samochodów Elektrycznych (Elbilforeningen) sierpniowe dane nie są lepsze.

- Udział samochodów elektrycznych w rynku powinien wzrastać, a nie pozostawać na obecnym poziomie, mówi Christina Bu, sekretarz generalna Elbilforeningen.

W sierpniu udział e-samochodów w ogólnej sprzedaży nowych samochodów wyniósł 39 procent. Dla porównania, w całej pierwszej połowie 2019 roku udział ten wynosił 45 procent. Najlepszym pod tym względem był marzec - z 58 procentowym udziałem samochodów elektrycznych w ogólnej liczbie sprzedanych aut. W sierpniu w całej Norwegii sprzedano 4.713 samochodów elektrycznych, czyli aż o 555 więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku.

Opłaty drogowe i nowe wymagania środowiskowe

Według Bu, dwa czynniki przyczyniają się do tego, że osiągnięcie celu stowarzyszenia, jakim jest 50-procentowy udział w rynku samochodów elektrycznych w 2019 roku, wydaje się mało prawdopodobne. Do dzisiaj główną motywacją zakupu elektrycznego auta był bezpłatny lub mocno ulgowy przejazd takiego przez bramki pobierające opłaty drogowe.

- Debata na temat zmian w opłatach drogowych i chęć objęcia nimi również samochodów elektrycznych skłoniły ludzi do przemyślenia i być może rewizji już wcześniej podjętych decyzji o zakupie samochodu. To wszystko wpływa na spowolnienie sprzedaży, mówi Bu i kontynuuje:

- Drugim powodem, dla którego sprzedaż aut elektrycznych nie rosła zgodnie z założeniami jest to, że niektóre premiery i duże dostawy zostały przełożone przez producentów samochodów na rok 2020. Producenci muszą dostosować się do nowych wymagań UE w zakresie emisji. Od 2020 roku spełnienie wymagań będzie trudniejsze. Wszystko to wpływa na plany produkcyjne. Jednocześnie nie da się wytłumaczyć słabszych wyników problemami z dostawami aut, gdyż tym razem producenci realizują swoje dostawy zgodnie z harmonogramami, w przeciwieństwie do zeszłej jesieni, kiedy to klienci miesiącami oczekiwali na dostarczenie swojego zamówionego auta, mówi Bu.

Port Drammen jest największym portem samochodowym w Norwegii. W 2018 roku port przyjął około 110.000 samochodów. Stanowi to 70 procent wszystkich samochodów sprowadzanych do Norwegii. Pod koniec 2018 roku prawie 40 procent z nich stanowiły samochody elektryczne. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Christina Bu wskazuje ponadto, że ma nadzieję i spodziewa się, iż we wrześniu zostanie sprzedanych znacznie więcej samochodów elektrycznych niż w lipcu i sierpniu, ponieważ Tesla ma zwyczaj dostarczania swoich aut w ostatnim miesiącu każdego kwartału. W sierpniu sprzedano w Norwegii 830 Tesli, co stanowi wzrost o... 325,6 procent w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, kiedy to sprzedano 195 nowych samochodów elektrycznych tego producenta.

Emisje spadają

Udział samochodów elektrycznych w rynku wszystkich nowych aut zakupionych w Norwegii w tym roku wynosi obecnie 43,6 procent. W Oslo wyniki sprzedaży z lipca i sierpnia (w wysokości 51 procent ogółu sprzedanych aut) są najniższe od stycznia. W Akershus odsetek ten wzrósł z 34 procent w lipcu do 41,9 procent w sierpniu, ale wynik ten wciąż jest daleki od najlepszego - w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy udział ten wyniósł aż 66 procent.

Ogólnie w sierpniu zarejestrowano 12.073 nowych samochodów osobowych. Średnia emisja CO2 dla wszystkich nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w sierpniu tego roku wyniosła 68 g/km i była niższa o 10 g/ m niż w sierpniu 2018 roku.

19 procent wszystkich nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w sierpniu miało silniki diesla. 19,1 procent miało silniki benzynowe. W sierpniu zarejestrowano też 2.861 nowych pojazdów hybrydowych, co stanowi 22,9 procent udziału w rynku.

