dhimasho ka dhalatay toogasho ka dhacday magaalada Malmo

Haweenay sodon jir ah oo haysay cunug yar ayaa ku geeriyootay israsaasayn ka dhacday halkaas.

Isha warka: NTB



Dhimashada haweenaydaan oo xabadu madaxa ka haleeshay kasow waxaa jira labo qofood oo kale dhaawac kasoo gaaray dhacdadaas oo isbitaalka lagu dawaynayo, sida laga soo xigtay Aftonbladet iyo SVT. Dhaawacyadan oo aan darnayn waxaa ka mid ah cunuga yar oo haweenaydu haysay.

Sida uu booliisku sheegay barqanimadii isniinta haweenaydaan oo uu sidoo kale la socday qof rag ah ayaa lagu toogtay Ribersborg ee bartamaha Malmö.

Illaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin ah oo laga bixiyey cidda ka dambaysa falkaas iyo sababta toona.

Wax yar kadib dhacdadaan ayaa waxaa booliiska lala wadaagay fariin ku saabsan in dab uu baabuur ku qabsaday Lorensberg. Ma cadda in xiriir ka dhexeeyo labada dhacdo iyo in kale.