Dobre wiadomości dla e-palaczy: Zakaz sprzedaży e-papierosów z nikotyną zniknie przed latem

Nowa dyrektywa EOG ułatwi życie e-palaczom.

Wiele zostało już powiedziane (i napisane) o zagrożeniach (i korzyściach) jakie płyną z używania elektronicznych papierosów.

Przeprowadzone dotychczas badania nie były szczególnie dogłębne, spowodowały jednak pojawienie się znacznych różnic w opiniach wysuwanych przez zajmujących się tematyką naukowców.

Z powodu braku jednoznacznych dowodów świadczących, że korzyści płynące z używania e-papierosów są większe niż potencjalne zagrożenia, Norwegia obostrzyła sprzedaż tych produktów specjalnymi przepisami prawnymi. Wprowadzone regulacje prawne nie są jednak łatwe do zrozumienia…

Zezwala się bowiem na sprzedaż papierosów elektronicznych w Norwegii, ale nie wolno sprzedawać płynów do e-papierosów zawierających nikotynę. Dozwolone jest jednak importowanie takich płynów z zagranicy.

I tak też, zgodnie z prawem, postępują Norwegowie. Kupują płyny do e-papierosów z zawartością nikotyny zarówno w handlu przygranicznym jak i poprzez zakupy internetowe.

Przepisy UE przeforsowują zmiany w prawie norweskim

Portal DinSide poinformował, że w Norwegii kończy się czas zakazu sprzedaży płynów z nikotyną do e-papierosów. Zakaz ten zniknie prawdopodobnie już przed latem tego roku.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Sprzedaż e-papierosów z płynami nikotynowymi będzie dozwolona w Norwegii, wtedy gdy dyrektywa UE w sprawie tytoniu zostanie włączona do porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i gdy wejdą w życie odpowiednie zmiany w ustawie o szkodliwości tytoniu. Oczekiwane zmiany mają nastąpić wiosną 2020 roku. Zakłada się zatem, że korekta prawa norweskiego wejdzie w życie jeszcze przed latem tego roku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało na swojej stronie internetowej, że trudno określić precyzyjnie, kiedy norweskie zmiany zostaną wprowadzone, gdyż jest to uzależnione od formalnego włączenia przez UE nowych przepisów do unijnego porozumienia.

Po wprowadzeniu zmian prawnych zasady sprzedaży będą takie same w Norwegii, jak w innych krajach UE, co oznacza między innymi maksymalnie 20 mg nikotyny na mililitr płynu. Płyn będzie oficjalnie przedawany w punktach sprzedaży tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Zakupu dokonać będą mogły osoby, które ukończyły 18 lat.

Nie wiadomo jeszcze, jaki podatek zostanie nałożony na płyny z zawartością nikotyny. Prawdopodobnie zostanie to przedstawione w maju w zrewidowanym budżecie państwa.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Gode nyheter til dampere: Forbud mot nikotin i e-sigaretter forsvinner før sommeren (Magnus Blaker Magnus Blaker)