Dobre wieści dla norweskiej gospodarki: - Ropa może osiągnąć cenę 100 dolarów za baryłkę

Ceny ropy rosną. Amerykańskie banki uważają, że cena może wrócić do poziomów obserwowanych w 2014 roku.

W środowe popołudnie baryłka ropy z Morza Północnego (ropa Brent) kosztowała nieco ponad 63 dolary. To o dziesięć dolarów więcej niż na początku miesiąca i wzrost o 22 procent w stosunku do ceny z początku roku.

Do wzrostu cen ropy przyczyniają się pozytywne informacje związane ze szczepionkami, a także cięcia produkcji w grupie OPEC.

Według Bjørnara Tonhaugena, analityka Rystad Energy, w tej chwili to ekstremalnie niskie temepratury notowane w USA wpływają na wzrost cen ropy.

- Redukcja wydobycia ropy w USA jest największa, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Redukcja ta mogłaby posłać ceny ropy do nieba, gdyby nie rafinerie, które tak bardzo ucierpiały, pisze analityk.

Amerykanie zmagają się z mroźną zimą, a produkcja w bogatym w ropę regionie Basenu Permskiego w Teksasie i Nowym Meksyku została tymczasowo wstrzymana. W tym samym czasie zamknięto rafinerię ropy naftowej w Port Arthur w Teksasie.

Przewidywany znaczący wzrost cen ropy

W ciągu ostatnich czterech miesięcy cena baryłki ropy brent wzrosła z 37,5 dolara do ponad 64 dolarów w środę.

Największe banki z Wall Street, JP Morgan Chase i Goldman Sachs, uważają, że to dopiero początek wzrostu cen. Analitycy przewidują, że kiedy ograniczenia związane z pandemią koronawirusa będą stopniowo łagodzone, społeczeństwa zaczną podróżować i zwiększy się również aktywności firm przemysłowych na całym świecie, wtedy też konsumpcja i popyt na ropę mogą gwałtownie wzrosnąć.

Pytanie brzmi, czy produkcja ropy nadąży za rosnącym popytem. Szybko może pojawić się ogromna luka między podażą a popytem, ​​przewiduje Christyan Malek menedżer ds. ropy w JP Morgan.

- W najbliższych latach, zanim świat przestanie potrzebować ropy, będziemy mieli do czynienia z jej niedoborem. Ceny ropy naftowej będą rosły i być może nawet przekroczą 100 dolarów za baryłkę, powiedział Malek podczas telekonferencji zorganaizowanej w zeszłym tygodniu. Informację tę podało Financial Times.

Jeffrey Currie z Goldman Sachs również nie sądzi, żeby cena ropy osiągnęła w tej chwili swój szczyt. Uważa, że w ciągu roku baryłka będzie sprzedawana za 80 dolarów lub nawet jeszcze drożej.

Firmy naftowe przewidują niższe ceny

Norweski Equinor bywał w zeszłym roku krytykowany za to, że przewidywał znacznie wyższych ceny ropy niż jego konkurenci. Jednak zeszłej jesieni norweski koncern obniżył nieco swoje oczekiwania.

W najnowszych szacunkach Equinor zawartych w raporcie prezentującym wyniki czwartego kwartału, firma założyła, że ​​cena ropy w 2025 roku wyniesie 65 dolarów za baryłkę. Equinor uważa, że ​​średnia cena ropy będzie rosła do 2030 roku, nim obniży się do około 64 dolarów baryłkę w 2040 roku i do 60 dolarów za baryłkę do 2050 roku.

Aker BP prognozuje, że średnia cena ropy naftowej w 2021 roku wyniesie 51,4 dolara za baryłkę, w 2022 roku będzie niższa o 1,2 dolara, a w 2023 roku spadnie o kolejne 0,6 dolara. Norweski koncern naftowy wierzy w 65 dolarów za baryłkę w 2024 roku.

BP uważa, że ​​cena ropy naftowej w 2021 i 2025 roku wyniesie około 50 USD za baryłkę, a następnie wzrośnie do około 60 USD za baryłkę w 2030 i 2040 roku. Następnie w 2050 roku cena ma się ustabilizować na poziomie około 50 USD.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Olje-jubel for norsk økonomi: – Kan nå 100 dollar per fat (Magnus Ekeli Mullis)

