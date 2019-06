Dobre wieści przed wakacjami: korona norweska umacnia się

Po ogłoszeniu podwyżki stóp procentowych norweska waluta umacnia się. To świetne informacje dla planujących wakacje.

BANKPLASSEN (Nettavisen Ekonomia): Planujesz w czasie wakacji wyjazd za granicę? Może do Hiszpanii, Francji, Grecji, USA, czy może tylko do Szwecji? Jeśli tak, to właśnie teraz szef norweskiego banku centralnego Øystein Olsen dał nam dodatkowe kieszonkowe.

Korona norweska silnie się umacnia po wyniku czwartkowego ogłoszenia przez Norges Bank podwyżek stóp procentowych. Oznacza to, że korona norweska będzie za granicą warta więcej.

Silniejsza

To już trzecia podwyżka stóp procentowych w ciągu minionych dziesięciu miesięcy, a Norges Bank ostrzega, że w tym roku czeka nas jeszcze kolejna podwyżka.

Daje to impuls do wzrostu notowań korony, która była rekordowo słaba w okresie przed wakacjami. Kurs korony norweskiej do euro nigdy nie był niższy niż to, co obserwowaliśmy w maju i na początku czerwca.

Od kwietnia

Kilka tygodni temu Lars Mouland z Nordea Markets, w wypowiedzi udzielonej Nettavisen powiedział, że wakacje zapowiadają się tak drogie, iż będzie trzeba zamknąć oczy i po prostu płacić więcej niż zwykle.

Jednak po decyzji w sprawie podniesienia stóp procentowych przyszłość norweskich turystów wakacyjnych jawi się w nieco jaśniejszych barwach. Po długim czasie spędzonym na poziomie 9,80, Euro kosztuje teraz 9,66 korony i jest to najsilniejsza norweska korona od prawie dwóch miesięcy.

Jeden dolar amerykański kosztuje teraz 8,57 korony (w porównaniu do około 8,75 na początku tego tygodnia) i jest to również najsilniejsze notowanie korony od końca kwietnia.

Natomiast za 100 koron szwedzkich płacimy korzystne 91,1 koron norweskich. Podobne notowania dla korony szwedzkiej i norweskiej odnotowano w okolicach nowego roku.

Słabsza niż oczekiwano

Dyrektor banku centralnego Øystein Olsen przyznaje jednocześnie, że mimo wzrostu kursu, korona jest obecnie niezwykle słaba. Aż takiej słabej waluty nie tłumaczą ani tradycyjne wyjaśnienia dotyczące cen ropy ani też różnice stóp procentowych między krajami.

- Przypuszczamy, że przyczyn słabej korony należy szukać w związku z ogólną niepewnością na świecie, a zwłaszcza z trwającą wojną handlową. Dlatego inwestorzy wybierają najbezpieczniejsze waluty na świecie, którymi głównie są dolar amerykański i frank szwajcarski, mówi w rozmowie z Nettavisen.

Aby korona umocniła się w jeszcze większym stopniu, musimy mieć nieco bezpieczniejszą sytuację międzynarodową. Mamy nadzieję, że wojna handlowa nie będzie eskalowała, co z kolei spowoduje, że korona wzmocni się w przyszłości, mówi Olsen.

UMOCNIENIE KORONY: norweska korona gwałtownie umacnia się po ogłoszeniu podwyżki stóp procentowych. Zdjęcie: Infront Foto: Infront

Oczekiwania dalszego umacniania

Norges Bank oczekuje również, że korona w nadchodzącym czasie będzie się nadal umacniała. Fakt ten uzasadniany jest tym, że stopy procentowe w Norwegii wzrosną bardziej niż w krajach, z którymi Norwegia prowadzi wymianę handlową.

Jednocześnie aktualne, niskie ceny ropy naftowej nie są czynnikiem sprzyjającym umacnianiu się waluty norweskiej.

