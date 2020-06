Dodatkowe 25 milionów dla policji w Oslo: - Zmierzamy w kierunku «szwedzkich warunków»

Frp żąda zdecydowanych działań, mających uchronić stolicę Norwegii przed tzw. «szwedzkimi warunkami».

- Widzimy, że sytuacja w Oslo nieustannie się pogarsza. Dzieci w wieku 11 lat rekrutowane są przez zorganizowane grupy przestępcze, dokonują przestępstw i uciekają się do stosowania przemocy. Wydaje się, że w tej trudnej sytuacji rząd jest sparaliżowany. Dlatego też w czasie negocjacji dotyczących rewizji krajowego budżetu Frp zapewnił wsparcie policji w Oslo i przekazanie jej dodatkowych 25 milionów koron. Wszystko po to, aby zapewnić większą obecność patroli policji w obszarach wrażliwych. W ten sposób możemy zapewnić, że policja będzie bliżej tych miejsc, gdzie dokonywane są przestępstwa. Ułatwi to zatrzymanie podejrzanych i pomoże uzyskać lepszy przegląd sytuacji, mówi Siv Jensen w rozmowie z Nettavisen.

Kiedy norweska kampania wyborcza w 2017 r. dobiegała końca, ówczesna minister imigracji i integracji Sylvi Listhaug (Frp) udała się do sztokholmskiej dzielnicy Rinkeby. Na miejscu, w dzielnicy o wysokim odsetku imigrantów i bezrobocia, Listhaug miała zamiar zobaczyć i wyciągnąć wnioski z doświadczeń Szwedów dotyczących przyjmowania uchodźców. Zwieńczeniem tej wizyty i całej kampanii wyborczej Frp było określenie użyte i rozpropagowane przez norweską minister: «szwedzkie warunki». Zwrotu tego zaczęto od tamtego czasu używać dla opisania przypadków nieradzenia sobie z narastającą falę przestępczości, bezrobocia i gettyzacji niektórych dzielnic miast.

Aina Stenersen z Partii Postępu określa podejście Rady Miasta Oslo do sytuacji panującej w mieście jako «piekielnie» złe. Stenersen przytacza alarmujące statystyki, pokazujące, że przestępczość wśród dzieci i młodzieży w Oslo wzrosła prawie trzykrotnie w ciągu ostatnich czterech lat, a liczba gróźb i ataków na policję wzrosła w latach 2017-2019 aż czterokrotnie.

- Obserwujemy, że alarmująco wzrasta liczba młodych ludzi noszących przy sobie noże i broń. Martwi nas to, że młodzi ludzie dopuszczają się przemocy, która dotyka całe społeczeństwo, pisze Stenersen.

Na początku tego miesiąca partia ogłosiła dziesięć punktów, które ich zdaniem przyczynią się do rozwiązania tego pogłębiającego się problemu. Frp chce między innymi, aby to system wymiaru sprawiedliwości a nie Urząd Ochrony Praw Dziecka Barnevernet sprawował kuratelę nad młodocianymi przestępcami, oraz aby policja została na stałe uzbrojona.

Frp w skorygowanym budżecie krajowym na 2020 rok zapewniła dodatkowe 25 milionów koron dla policji w Oslo. W sumie okręg policji Oslo ma już roczny budżet w wysokości ponad trzech miliardów koron i jest on zdecydowanie największą jednostką policji w Norwegii.

ZADOWOLONY: Per-Willy Amundsen (Frp) nie kryje zadowolenia z faktu dodatkowego wzmocnienia stołecznej policji. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Były minister sprawiedliwości Per-Willy Amundsen chce, aby dodatkowe fundusze zostały przeznaczone na zwiększenie obecności policji na zagrożonych przestępstwami rejonach, na walkę z przestępczością wśród młodzieży oraz walkę z przestępczością zorganizowaną.

- Szybko zbliżamy się do sytuacji znanej pod nazwą: «szwedzkie warunki». Nie możemy tego zaakceptować. Dlatego bardzo dobrze, że policja otrzymała dodatkowe wsparcie finansowe, mówi Amundsen.

Amundsen zwraca też uwagę, że pieniądze to nie wszystko. Policja musi również otrzymać szersze uprawnienia, sąd musi być w swych wyrokach bardziej rygorystyczny, a dla dzieci popełniających przestępstwa należy stworzyć zamknięte ośrodki.

