Doradca WHO gani Norwegię i resztę świata za sposób walki z pandemią

SZWECJA MA RACJĘ – MYLI SIĘ NORWEGIA I CAŁA RESZTA ŚWIATA: Doradca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i były szwedzki krajowy epidemiolog Johan Giesecke jest przekonany, że to Szwecja ma rację, a Norwegia i reszta świata mylą się w podejściu do pandemii koronawirusa. Zdjęcie z 2007 roku. Zdjęcie: Bertil Ericson (TT / NTB scanpix)