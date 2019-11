Droga Norwegia: Te kraje mają najtańsze piwo i inne alkohole w Europie

Zobacz przegląd Nettavisen, gdzie najlepiej pojechać na dobrą imprezę

Nie jest tajemnicą, że Norwegia ma jedne z najwyższych na świecie cen alkoholu. Jednak nie trzeba udać się w daleką podróż, by móc dużo zaoszczędzić podczas zakrapianych wieczorów.

Niedoścignionymi liderami cen alkoholu są zarówno Norwegia, jak i Islandia. W rzeczywistości, jeśli udasz się na piwo do jakiegokolwiek innego kraju, to zaoszczędzisz co najmniej 24 korony na każdym piwie. A w wielu miejscach oszczędności te będą jeszcze większe...

Najtańsze w Skandynawii

Piwo w Norwegii kosztuje średnio 85 koron w barze i 27 koron w sklepie (ceny zgodnie z zestawieniem Eurostat). Jednak, aby za alkohol zapłacić cenę, która nie wzbudza wyrzutów sumienia, nie trzeba wybierać się w daleką podróż. Tuż bowiem za norweską granicą, w Szwecji, ceny alkoholu spadają do poziomu, który nie sieje spustoszenia w portfelu. Tam za piwo w barze zapłacić trzeba tylko 51 koron i 16 koron w sklepie.

Jeśli wybierzemy się na wycieczkę nad Skagerak, za alkohol zapłacimy już ceny zbliżone do cen na kontynencie, a mianowicie 42 koron w barze i 13 koron w sklepach u duńskich sąsiadów.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Najtaniej na południu

Dla Norwegów a więc dla nacji, która intensywnie podróżuje, Skandynawia na dłuższą metę może okazać się nieco nudna. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli wybierzemy się do Grecji, Irlandii lub Wielkiej Brytanii, na podróży można zaoszczędzić jeszcze więcej.

Tyle kosztuje piwo w poszczególnych krajach Europy (według indeksu Eurostats). Czerwone słupki - cena piwa w sklepach, zielone - w barach. Ceny podane są w norweskich koronach.

Niestety popularne miejsca dla tych, którzy lubią lato i słońce, takie jak Cypr, Portugalia, Chorwacja czy Malta nie należą do najtańszych.

Jednak we wszystkich tych krajach nadal można zaoszczędzić na jednym piwie od 34 koron do 37 koron w barze i około 12 koron w sklepie. Z drugiej zaś strony, jeśli wybierzemy się do Hiszpanii, za piwo zapłacimy tylko 28 koron w barze i około 9 koron w sklepie. To zdecydowanie najtańsza opcja spośród najpopularniejszych celów wakacyjnych podróży.

Jeśli wybierzemy się do Bułgarii, za piwo w barze zapłacimy zaledwie 25 koron w barze a w sklepie około 8 koron. Nic więc dziwnego, że kraj ten staje się coraz bardziej popularnym miejscem podróży młodzieży.

Najtańszy cel podróży

Jeśli preferujemy spędzanie czasu w dużym mieście i chcemy zorganizować przyjęcie, nie ma wątpliwości, które kraje powinny być naszą główną destynacją. Zarówno na Węgrzech, jak i w Czechach można kupić w barze piwo za zaledwie 26 koron i za 8 koron sklepie.

Inne duże miasta w krajach takich jak Włochy, Francja i Holandia, nie mają większego znaczenia dla portfela, wszędzie za piwo zapłacimy podobnie - około 32 korony w barze i 11 koron w sklepie.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Disse landene har billigst øl og alkohol i Europa (Erik Dale)