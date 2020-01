Dunki lepiej chronione przed wirusem HPV niż Norweżki

Wyniki najnowszego badania wskazują, ze duńskie dziewczęta i kobiety są lepiej chronione przed skutkami infekcji wirusem HPV niż Norweżki.

Ostatnie badanie opublikowane przez Science Direct pokazuje, że zakażenie brodawczakiem narządów płciowych dotyka coraz mniejszą liczbę kobiet i mężczyzn zarówno w Danii, jak i Norwegii. W Dani obserwowany jest jednak znacznie większy spadek liczby zakażonych.

- Jest to jeden z pierwszych efektów skuteczności powszechnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. W Dani efekt ten wzmocniło zaszczepienie w tym samym czasie kilku grup wiekowych, powiedziała badaczka i konsultantka Mari Nygård z Kreftregisteret. Kreftregisteret to Instytut Badań nad Rakiem, który rejestruje wszystkie osoby chorujące na raka w Norwegii.

Bezpłatne szczepienia

W badaniu porównano częstość występowania brodawek narządów płciowych w Danii i Norwegii w 2015 roku, czyli sześć lat po zaoferowaniu dwunastoletnim dziewczętom bezpłatnej szczepionki przeciw HPV.

W 2009 roku zarówno Norwegia, jak i Dania wprowadziły do programu szczepień dzieci szczepionkę Gardasil przeciwko wirusowi HPV. Szczepienie to skierowane było do populacji dwunastoletnich dziewcząt. Dania dodatkowo wprowadziła tak zwane szczepienia zbiorcze, w ramach których kilka grup wiekowych miało możliwość zaszczepienia się w tym samym czasie. Norwegia objęła darmowymi szczepieniami starsze grupy wiekowe dziewcząt dopiero w 2016 roku. Ten fakt wskazują naukowcy jako przyczynę tego, że w Danii obserwuje się mniejszą częstość występowania brodawek narządów płciowych.

- Badania wskazują wyraźnie, że norweskie dziewczęta i kobiety nie są tak dobrze chronione przed skutkami infekcji HPV, jak duńskie, powiedział Nygård.

Nygård dodał także, że norweski program zapobiegania chorobom związanych z wirusem HPV jest opóźniony w stosunku do Danii o co najmniej dziesięć lat. Warto jednak podkreślić, że obserwowany spadek częstości zachorowań w obu krajach jest satysfakcjonujący gdyż wskazuje, że szczepionka jest skuteczna.

Szczepionka jest skierowana przeciwko wirusowi HPV, w skrócie wirusowi brodawczaka ludzkiego. Znanych jest ponad 120 różnych odmian wirusa HPV, wśród których ponad 40 zakaża poprzez kontakty seksualne. Szczepionka zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy i innych nowotworów związanych z HPV.

