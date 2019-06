Dwa centymetry od nowego rekordu świata

David Nilsson z Värmland przebył łącznie 1.400 km ze Szwecji do Norwegii, aby złowić halibuta we fiordzie Andfjord. Halibuta o długości 195 centymetrów...

- Dzień rozpoczął się od tego, że łowiliśmy w kilku miejscach fiordu Andfjorden. W wodach tych już wcześniej poławiano w nim duże halibuty. Najpierw złapałem halibuta o długości 75 cm, którego następnie użyłem jako przynęty. Niestety dalsze połowy nie dawały nadzieji na dobry wynik. Dlatego też, nasz przewodnik Oscar Lundahl z Nordic Sea Angling (firma organizująca morskie wyprawy wędkarskie) zdecydował, że musimy przenieść się na płytszą częć akwenu, a więc na wody, których jeszcze nigdy nie testował, mówi David Nilsson w rozmowie z gazetą Fiskeavisen.

Gdy pozostali uczestnicy wyprawy zarzucali wędki, David postanowił zawiesić pod spławikiem przynętę w postaci czarniaka (ryba z rodziny dorszowatych). Zawiesił rybę tak by wisiała około 3 metrów nad dnem i by mogła swobodnie poruszać się wraz z płynącą łodzią. Prędkość ustalono w ten sposób, żeby halibut mógł swobodnie zaatakować przynętę.

Po kilku minutach David zauważył, że spławik jest już pod wodą i zanurza się coraz głębiej. Pierwszą myślą wędkarza było to, że prawdopodobnie przynęta utknęła na dnie.

- Oscar stwierdził, że to mogła być ryba, ale szybko odpowiedziałem, że to zdecydowanie zaczep o dno. Oscar podniósł zatem wędkę i poczuł wyraźny ciężar. Po chwili jednak linka znowu była luźna. Włożył więc wędzisko z powrotem do uchwytu.

David z radości wskoczył do morza, aby móc być sfotografowanym ze swoim trofeum. Foto: Oscar Lundahl (Nordic Sea Angling)

Po chwili David postanowił sprawdzić, czy czarniak nadal jest zahaczony jako przynęta. W tym momencie poczuł ciężar i wykonał zacięcie.

- Ryba popłynęła do dna, czyli na głębokość ok. 35 metrów. Następnie zawróciła i popłynęła w naszym kierunku. Gdy przestała ciągnąć myśleliśmy, że ją stracilismy, mówi w wywiadzie udzielonym Fiskeavisen.

Szczęśliwy David powiedział także, że w podczas tej wyprawy na halibuta, on i jego żona mieli właśnie miesiąc miodowy.

Potem przez 14 minut David toczył spokojną walką z halibutem. W tym czasie wielokrotnie myślał, że ryba zerwała się z haczyka, jednak przy każdym podciągnięciu wyczuwał opór, a wielki halibut pojawił się w końcu na powierzchni.

David poczekał, aż ryba się uspokoi, gdyż chciał dokonać pomiarów oraz wskoczyć do wody i sfotografować się ze zdobyczą. Ryba miała 195 centymetrów długości i była zaledwie dwa centymetry krótsza od rekordowego halibuta złowionego przez wędkarza.

Do statystyk wędkarskich nie są wliczane osobniki pochodzące z połowów komercyjnych, przy zastosowaniu wyspecjalizowanego, przemysłowego sprzętu połowowego.

