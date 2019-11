Dyrektor spółki pobierającej opłaty drogowe zarobił w ubiegłym roku 4,4 miliona koron

Trond Juvik, dyrektor państwowej spółki Ferde odpowiedzialnej za pobieranie opłat drogowych, zwiększył w zeszłym roku swoje dochody o 2,7 miliona koron.

Trond Gørbitz Juvik, dyrektor generalny spółki Ferde, miał w 2018 roku dochody w wysokości 4,4 miliona koron, co stanowi wzrost o 2,7 miliona koron w porównaniu do roku 2017. Juvik jest dyrektorem Ferde AS, spółki zarządzającej systemem poboru opłat drogowych w regionach: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland i Agder.

Dochód na poziomie 4,4 miliona koron oznacza, że Juvik najlepiej zarabiającym szefem wśród dyrektorów spółek zarządzających poborem opłat bramkowych. Jego dochody znacznie przewyższyły zarobki drugiej na liście Anne-Karin Sogn, która jest szefem spółki Fjellinjen, pobierającej opłaty w Oslo i Akershus. W ubiegłym roku Anne-Karin Sogn zarobiła 1,4 miliona koron.

Większość dochodów Juvika pochodzą jednak z innych źródeł niż praca w Ferde. Według Dagbladet dochód Juvik ze spółki Ferde wyniósł 1,63 miliona koron.

Juvik w rozmowie z Nettavisen, wyjaśnił, że tak wysoki dochód wynika ze sprzedaży akcji i dzierżawy nieruchomości. Nie ma też w dochodzie wynagrodzeń ani dywidend ze spółki BTS Norway.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Juvik był zatrudniony w prywatnej firmie konsultingowej BTS Norway, której był również współwłaścicielem.

W ubiegłym miesiącu NRK ujawniło, że spółka Ferde wzięła na siebie część rachunków za oprogramowanie zamówione przez BTS Norway. Koszt jaki poniosła publiczna spółka opiewał na 273.000 koron.

Juvik zaprzeczył jednak, że zarobił na zakupie licencji. BTS Norway zbankrutowało w czerwcu tego roku.

Milionerzy

Chociaż żaden z pozostałych dyrektorów spółek pobierających opłaty drogowe nie może równać się zarobkami z Juvikiem, to nie ma wątpliwości, że dyrektorzy pięciu regionalnych firm pobierających opłaty bramkowe zarabiają dobre pieniądze. Wszyscy mają ponad milion koron dochodu rocznie.

Niels Christian Helgesen, dyrektor Vegfinans, spółki pobierającej opłaty drogowe w Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold i Inland, zarobił 1,3 miliona koron.

Marius Maske, szef Vegamot, firmy pobierającej opłaty w Trøndelag i Møre og Romsdal, zarobił 1,2 miliona koron.

Erling Adelstein Bortne, szef Bompengeselskabet Nord, zarobił najmniej, bo zaledwie 1,1 miliona koron.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Bompengetopp tjente 4,4 millioner kroner i fjor (Halvor Ripegutu)