Dyskusja wokół obowiązkowych testów dla przyjeżdżających do Norwegii z zagranicy

Norwegowie nie mają wątpliwości co do celowości prowadzenia obowiązkowych testów.

Nettavisen przytoczyło niedawno opinię norweskiego lidera biznesu Nilsa Atle Torsvik, który nie może zrozumieć, dlaczego zagraniczni pracownicy przyjeżdżający do Norwegii nie są poddawani na lotniskach testom na obecność koronawirusa. Z jego opinią zgadza się zdecydowana większość Norwegów.

Agencja Opinion przeprowadziła bowiem ankietę, w której zapytała Norwegów, czy uważają, że testy na obecność koronawirusa powinny być obowiązkowe dla każdego, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy.

Aż 93 procent ankietowanych Norwegów twierdzi, że testy na koronawirusa powinny być obowiązkowe.

- Opinia jest jednoznaczna: ​​Norwegowie chcą obowiązkowych testów dla każdego, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy. Obecnie testy są dobrowolne - mówi Nora Clausen starsza konsultantka w Opinion.

Les også Połowa pacjentów z koronawirusem w Norwegii urodziła się za granicą

Wzrost liczby zakażeń

Coraz więcej osób w Norwegii zostało zarażonych za granicą. Są to głównie osoby urodzone za granicą, które zarażają się we własnych krajach, głównie w Polsce. Camilla Stoltenberg, dyrektorka FHI, powiedziała na wczorajszej konferencji prasowej, że Norwegia nie ma wystarczającej kontroli nad importem infekcji z zagranicy.

Liderka Partii Postępu (Frp), Siv Jensen, uważa, że ​​zaskakujące jest to, że testy na covid-19 dla przyjeżdżających do Norwegii nadal są tylko dobrowolne.

- Wprowadzone przez nas środki kontroli rozprzestrzeniania się infekcji, które obecnie są zaostrzane, niosą za sobą poważne konsekwencje dla ludzi, przedsiębiorstw i miejsc pracy. Myślę, że uzyskanie większej kontroli nad rozwojem epidemii poprzez obowiązkowy system testów jest absolutnie właściwe, powiedziała Siv Jensen w rozmowie z agencją informcyjną NTB.

Norweski minister zdrowia Bent Høie (H) odrzucił jednak żądanie Frp dotyczące obowiązkowych testów.

- Obowiązkowe testy nie są zalecane, jako środek kontroli zakażeń i mogą prowadzić do poczucia fałszywego bezpieczeństwa. Potrzeba kilku dni, zanim u zarażonej osoby można wykryć obecność wirusa, zwykle od pięciu do sześciu dni. Tak więc u osób, które uzyskały wynik negatywny przy wjeździe do kraju, nadal może rozwinąć się choroba. Dlatego też obowiązkowe nie są szczepienia a dziesięciodniowa kwarantanna. I to niezależnie od tego, czy po przyjeździe otrzymano negatywny wynik testu, mówi Høie.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisenpo polsku

Høie dodał również, że wprowadzenie obowiązkowych testów przy wjeździe do Norwegii prawdopodobnie wymagałoby dziesięciokrotnego powiększenia personelu na stacjach testowych.

100 gmin dotkniętych zakażeniami z importu

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w Norwegii potwierdzono zakażenie u osób z 344 lotów, z których wiele przyleciało z Polski.

Tylko w zeszłym tygodniu FHI musiało wdrożyć śledzenie infekcji osób z 64 samolotów, z których wiele pochodziło z Polski, pisze Aftenposten.

- Zakażenia w głównej mierze związane są z wyjazdami za granicę. Znaczna ich cześć, zwłaszcza w ostatnich dwóch, trzech tygodniach pochodzi z Polski, czytamy w najnowszym raporcie Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

Les også FHI: Rozprzestrzenianie się infekcji w samolotach jest niewielkie

Bardzo niewiele osób zostało zarażonych w samolotach, ale infekcje z zagranicy doprowadziły do powstania ognisk epidemii w wielu gminach w całym kraju. W ubiegłym tygodniu wykryto przypadki infekcji w 50 gminach, z których wszystkie można przypisać lotom z Polski. Ogółem infekcja z Polski została zarejestrowana w 100 gminach.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

På dette punktet er nordmenn helt uenig med Høie (Anders Lohne Fosse)