Dystans społeczny na stoku: - Tłok w kolejce do wyciągu rzeczywiście jest problemem

Wyciągi stanowią problem, jednak zarządzający ośrodkiem robią wszytko, aby przestrzegać zasad kontroli rozprzestrzeniania się zakażeń.

Gazeta Avisa Oslo otrzymała zdjęcie wtorkowej kolejki narciarzy do wyciągów w Tårnbakken w ośrodku narciarskim Tryvann. Informator chcący pozostać anonimowym opisuje, że osoby stojące w kolejce nie zachowywały odpowiedniej odległości. Również na samym wyciągu krzesełkowych ludzie siedzieli blisko siebie.

W omawianym obiekcie czynne są: strefa dla dzieci, taśmociągi transportujące narciarzy po obiekcie oraz jedyna obecnie czynna trasa narciarska Tårnbakken o długości około kilometra.

Dziennikarze Avisa Oslo zadzwonili do Espena Bengstona, dyrektora ośrodak narciarskiego Skimore Oslo (obsługującego obiekt w Tryvann). Bengston przyznał, że kolejki do wyciągu rzeczywiście są problemem. Jednocześnie podkreślił, że pracownicy robią wszystko, co w ich mocy, aby na terenie obiektu przestrzegano zasad kontroli rozprzestrzeniania się zakażeń.

- Najważniejsze jest to, abyśmy wszyscy traktowali środki kontroli zakażeń w 100 procentach poważnie. Największym wyzwaniem jest dla nas kolejka do wyciągu i windy - mówi w rozmowie z Avisa Oslo

- Oczekujemy, że ci, którzy korzystają z naszej infrastruktury zachowają między sobą dystans równy długości kijka narciarskiego. Nieustannie zwracamy na to uwagę. Nie jest to konieczne przy zjeździe, ale podczas wjazdu na stok i w kolejce na przejazd - dodaje.

Bengston wymienia też już wdrożone środki bezpieczeństwa:

Obiekt staje się niedostępny dla nowych gości, gdy przekroczony zostanie limit osób w ośrodku. Aktualnie limit wynosi 500-600 osób.

Zatrudnienie w obiekcie zostało zwiększone o 300 procent, aby sprawnie kierować ruchem narciarzy i mieć pewność, że ludzie zachowują dystans.

Zachęcamy do zachowania odległości jednego metra.

W windzie musi być zachowane jedno wolne miejsce między dwiema podróżującymi obcymi osobami.

- Mam wrażenie, że wykonujemy całkiem niezłą robotę. Z ręką na sercu: robimy, co w naszej mocy, aby ograniczyć liczbę gości, a jednocześnie mamy wystarczającą liczbę pracowników, aby mieć pewność, że ci, którzy przebywają na terenie obiektu, zawsze przestrzegają obowiązujących w naszej branży zasad, mówi kierownik ośrodka Tryvann.

Wyzwania związane z przepustowością

Największym wyzwaniem jest ciepła zima. Zaledwie około jedna dziesiąta ośrodka jest dzisiaj otwarta. Bengston mówi, że trwają prace nad otwarciem kolejnych wind, a prognoza pogody daje nadzieję, na niską temperaturę i odpowiednio dużą i bardzo potrzebną dawkę śniegu.

- To oznacza, że już na parkingu informujemy, że ośrodek nie funkcjonuje w całości i w normalnym trybie. To bardzo smutne, ale większość ludzi w pełni rozumie naszą trudną sytuację - mówi dyrektor.

Bengston podkreśla również, że ​​pracownicy mają już doświadczenie z egzekwowaniem przestrzegania zasad kontroli zakażeń, nabyte podczas letnich zajęć prowadzonych w Tryvannshøgda. Do tej pory otrzymaliśmy tylko jeden e-mail ze skargą dotyczącą sytuacji związanej z kontrolą rozprzestrzeniania się infekcji. Dotychczas nie zdiagnozowano też zakażeń ani wśród pracowników, ani wśród gości ośrodka, mówi Bengston.

Bengston podkreśla, że na bieżąco prowadzona jest współpraca z innymi ośrodkami narciarskimi oraz organizacją branżową Alpinanleggenes Landsforening.

