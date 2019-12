Dzień 23 grudnia powinien być obchodzony jako narodowy dzień gospodarki Norwegii

Wczoraj minęło dokładnie 50 lat odkąd Norwegia, jednego dnia, trafiła zarówno bingo, jak i dodatkową wygraną.

Komentarz redaktora naczelnego Nettavisen: Gunnara Stavruma. Artykuł pochodzi z bloga: «Nett på sak»

O odkryciu, którego dokonano 24 października 1969 roku wiedzieli na początku tylko członkowie zarządu firmy naftowej Phillips Petroleum Company. Nikt w Norwegii oficjalnie nie wiedział, na co natrafiło wiertło platformy wiertniczej Ocean Viking po przejściu przez wapienne podłoże na polu naftowym Ekofisk.

Oficjalna informacja na ten temat dotarła do opinii publicznej dopiero w norweską Małą Wigilię a więc 23 grudnia tego samego roku. Norweska przygoda z ropą naftową rozpoczęła się na poważnie w 1969 roku, wraz z odkryciem złóż pola naftowego Ekofisk. Właśnie w Małą Wigilię 1969 roku Phillips poinformował norweskie władze o odkryciu dokonanym na polu Ekofisk, które ostatecznie okazało się jednym z największych pól naftowych w historii. Produkcja rozpoczęła się 15 czerwca 1971 roku.

W ciągu następnych wielu lat dokonano wielu innych, podobnych odkryć.

Dzisiaj - 50 lat później – trudno znaleźć w Norwegii miejsce, które nie czerpałoby korzyści z odkrycia ropy. Około 2.500 miliardów koron - czyli jedna czwarta Funduszu Naftowego – to efekt wydobycia ropy właśnie z najstarszego pola Ekofisk.

To pół miliona koron na jednego Norwega!

Ówczesny premier Per Borten (Sp) miał przyjemność otrzymać informację o odkryciu ropy na Morzu Północnym.

Ówczesny premier Per Borten był osobą, która jako pierwsza otrzymała informację o odkryciu ropy na Morzu Północnym. Borten ustąpił ze stanowiska w roku 1971, czyli tym samym roku, kiedy czarne złoto po raz pierwszy popłynęło ze złoża Ekofisk.

Niemożliwe jest dzisiaj opisanie współczesnej norweskiej historii gospodarczej bez wzięcia pod uwagę faktu, jak wielką i kluczową rolę odegrał w niej przemysł naftowy. Cały naród ma dług wobec wszystkich tych, którzy przyczynili się do rozwoju pól naftowych na Morzu Północnym i pozwolili Norwegii rozwinąć jedno z najlepiej prosperujących państw opiekuńczych na świecie.

Kilka lat po rozpoczęciu produkcji na polu Ekofisk żaglowiec i szkolny statek Christian Radich mija platformę. Foto: Per Løchen (NTB scanpix)

Przemysł naftowy był nie tylko prezentem świątecznym w 1969 roku, ale stał się wieczystym prezentem świątecznym dla całego kraju. Norweski Fundusz Emerytalny (Fundusz Naftowy) osiągnął w tym roku wartość 10.180 miliardów koron.

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, nowe drogi, dobra opieka zdrowotna, bezpłatna edukacja – wszędzie tam pojawiły się pieniądze pochodzące z wydobycia ropy. Bez tego wsparcia finanse państwowe nie byłyby na tak oszałamiająco wysokim poziomie.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

W budżecie krajowym na 2020 rok szacuje się, że wpływy z branży naftowej będą na poziomie 245 mld koron. Jeśli prognoza ta się sprawdzi, w przyszłym roku zainwestujemy więcej środków w Fundusz Naftowy niż z niego pobierzemy. W ten sposób fundusz będzie powiększał się przez kolejny rok.

OGROMNE WARTOŚCI: Wartość Fundusz Naftowego rośnie i już dawno przekroczyła ona 10.000 miliardów koron. Zdjęcie: Norges Bank

Mimo, iż przewidywania co do przyszłości przemysłu wydobywczego powinny być dzisiaj ostrożne, wygląda jednak na to, że w najbliższej przyszłości bogactwo naftowe nadal będzie zalewać Norwegię.

Dla rządu kolejnym sprawdzianem będzie to, co wydarzy się na Morzu Barentsa. W tym rejonie trzeba będzie podjąć decyzję, gdzie powinno się wytyczyć granicę i gdzie zaczyna się rejon, w którym szukać ropy już się nie powinno. Członkowie koalicji rządowej mają dziś w tej sprawie zgoła odmienne zdania.

Niepewność finansowa

Ale jest także niepewność finansowa. Redaktor finansowy w Dagens Næringsliv, Terje Erikstad przedstawia dane z nowego raportu badawczego Narodowego Biura Badań Ekonomicznych, który pokazuje, że inwestorzy coraz ostrożniej podchodzą do koncernów naftowych.

Powstaje bowiem obawa, że wielomiliardowe inwestycje w branżę naftową mogą okazać się w przyszłości tzw. aktywami osieroconymi a więc takimi, które ulegną znacznej dewaluacji.

Brzmi to na razie jak zwykłe czarnowidztwo, ponieważ na razie większość ludzi wciąż wolałaby posiadać pole naftowe z kilkoma milionami baryłek sprawdzonej ropy, niż go nie posiadać.

Tak, czy inaczej: - Dla Norwegii jest to wyraźny sygnał. Inwestorzy oceniają firmy w oparciu o fakt, że rezerwy gazu i ropy naftowej tracą na wartości z powodu ryzyka klimatycznego, pisze Terje Erikstad.

Innymi słowy, z raportu wynika, iż inwestorzy nie są już tak pewni, czy mądrze jest rozwijać wydobycie ropy, które jest drogie i którego rozwój zajmuje dużo czasu, ponieważ ryzyko klimatyczne pogłębia się z każdym dniem. Szczególnie w krajach, w których rządy wdrażają surową politykę klimatyczną.

Już jakiś czas temu międzynarodowa korporacja branży energetycznej Chevron zadecydowała postanowił obniżyć swoją wartość o 10 miliardów dolarów z obawy, że część jej aktywów naftowych i gazowych nie będzie opłacalna w przyszłości.

Ale ponieważ są święta, skupmy się na tym, że ropa była ogromnym prezentem świątecznym dla Norwegii i że przed nami jeszcze dziesięciolecia dużych dochodów pochodzących z tej branży. Mamy pole manewru, ale nie mamy zbyt wiele czasu na rozwój nowych gałęzi przemysłu, takich jak energetyka wiatrowa. Zostaje nam jeszcze zaangażowanie w rozwój technologii pozwalających wykorzystywać gaz i ropę w sposób powodujący powstawanie mniejszych emisji.

Wesołych Świąt!

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Lille julaften bør for alltid feires som Norges økonomiske nasjonaldag (Gunnar Stavrum)