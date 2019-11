Dziesięć tysięcy metrów kwadratowych pomieszczeń UDI ma czterech mieszkańców

Urząd ds. Cudzoziemców (UDI) intensywnie inwestuje w Råde, aby osiągnąć stan gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i nagłego napływu większej ilość azylantów.

Firma Betonmast jest aktualnie w trakcie izolacji ścian i sufitów. Wymieniona zostanie wentylacja, pojawi się 1.000 łóżek, a pracownicy UDI i Policji Imigracyjnej (PU) otrzymają w ośrodku nowe biura. W lecie będą oni siedzieć obok siebie i wspólnie rozpatrywać wnioski o azyl.

Celem jest wdrożenie prestiżowego planu byłej minister ds. imigracji Sylvi Listhaug z 2017 roku, polegającego na przygotowaniu kraju do szybszego i lepszego radzenia sobie ze dużym strumienia azylantów – takim, jaki napłynął do Norwegii w 2015 roku.

Od zatrzymania się strumienia azylantów z 2015 roku, UDI wydało już nieco ponad 643 miliony koron na przystosowanie i funkcjonowanie ośrodka w Råde. Ponadto, zgodnie z informacjami TV 2, w ciągu zimy do UDI nadejdą kolejne rachunki od wykonawcy projektu (firmy Bentonmast) w wysokości około 150 milionów koron.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Na podstawie informacji uzyskanych od UDI kanał TV 2 obliczył, że funkcjonowanie centrum przyjmowania azylantów kosztuje dziennie 124.931 koron.

Dodatkowo UDI zawarł tego lata umowę najmu lokali na okres 15 lat, za kwotę około 150 milionów NOK. Jest to uzupełnienie inwestycji i operacji, o których wspomniano powyżej. Poniesione koszty szybko zbliżają się do miliarda koron, a inwestycje rozpoczęły się w tym samym czasie, gdy liczba osób ubiegających się o azyl do Norwegii spadła i to do historycznie niskiego poziomu.

- W perspektywie długoterminowej uważamy, że jest to opłacalne. To dobra koncepcja, która zapewni bardziej skuteczne i jakościowo lepsze obsugiwanie wnioskw azylowych, mówi Frode Forfang, dyrektor UDI.

Kiedy TV 2 odwiedziła centrum, w ośrodku o powierzchni 10.000 metrów kwadratowych znajdowały się tylko cztery osoby ubiegające się o azyl w Norwegii.

- Dzięki stworzeniu centrum jesteśmy lepiej przygotowani do radzenia sobie z potencjalnym napływem większej liczby osób ubiegających się o azyl. Nigdy nie wiemy ile osób i kiedy do nas dotrze. Musimy być gotowi na różne nieprzewidziane sytuacje. Ośrodek ten, we współpracy z UDI i policją będzie w stanie lepiej wyjaśniać tożsamość osób ubiegających się o azyl. W ten sposób skróceniu powinien ulec czas rozpatrywania wniosków o azyl, powiedział Forfang.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

UDI-lokaler på ti tusen kvadratmeter har fire beboere (Stig Martin Solberg)