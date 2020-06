Efekt wprowadzenia limitu nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole: Lepsze oceny i mniejsza absencja

Po wprowadzeniu cztery lata temu limitu nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole, średni wskaźnik uczniowskich absencji spadł o 27 procent. Poprawiły się też oceny uczniów.

Spadek liczby nieobecności dotyczy wszystkich grup uczniowskich. Uczniowie, którzy najbardziej ograniczyli swoją absencję w szkole to ci, którzy wcześniej najbardziej unikali szkoły.

- Wprowadzony przez rząd cztery lata temu limit nieudokumentowanych nieobecności w szkole doprowadził do tego, że uczniowie częściej są obecni na zajęciach lekcyjnych i więcej się uczą. To pokazuje, że stawianie wymagań dotyczących uczęszczania do szkół średnich jest słuszne, przekazała premier Erna Solberg (H) w komunikacie prasowym.

Gdy jesienią 2016 roku wprowadzano limit nieobecności, decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką między innymi ze strony organizacji uczniowskiej Elevorganisasjonen. W ostatnim raporcie stwierdzono jednak, że limit dozwolonych, nieusprawiedliwionych nieobecności ma pozytywny wpływ na większość uczniów. Jest jednak jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, czy ma wprowadzenie limitu ma wpływ na podejmowanie decyzji o przedwczesnym zakończeniu nauki.

Wizyty uczniów u lekarza nie częstsze niż innych pacjentów

Limit nieobecności oznacza, że ​​uczniowie szkół średnich, którzy bez usprawiedliwienia opuścili ponad 10 procent zajęć z danego przedmiotu, nie otrzymają oceny półrocznej. Tylko w szczególnych przypadkach dyrektor placówki może zdecydować, że uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia od 10 do 15 procent zajęć, może jednak otrzymać ocenę.

Wprowadzenie limitów doprowadziło do znaczącego wzrostu zapotrzebowania uczniów na usługi medyczne. Z przeprowadzonej oceny wynika jednak, że wrost liczby wizyt lekarskich wśród uczniów nie doprowadził do sytuacji, w której odwiedzają oni lekarzy pierwszego kontaktu częściej niż inne grupy pacjentów.

Przejściowa zmiana z powodu pandemii

Dane przedstawione w poniedziałek zostały zebrane przed pojawieniem się pandemii koronawirusa. Obecnie uczniowie nie muszą udawać się do lekarza rodzinnego, aby udokumentować swoją nieobecność z powodu pandemii. Limit nieobecności zacznie ponownie obowiązywać od 1 sierpnia, a Ministerstwo Edukacji będzie na bieżąco oceniać, czy konieczne jest wprowadzenie tymczasowych korekt.

Ocenę efektów wprowadzonych limitów przedstawiono w poniedziałek na spotkaniu zorganizowanym w szkole średniej Lambertseter w Oslo. Na spotkaniu obecne były m.in. premier Erna Solberg oraz minister edukacji i integracji Guri Melby (V).

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Fraværsgrensen har medført bedre karakterer og betydelig lavere fravær (NTB)