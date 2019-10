Ekonomiści chcą podatku od CO2 - wbrew światowym liderom jego emisji

Norwegia będzie każdego roku zwiększać podatek od emisji CO2. Zarówno ekonomiści, jak i minister klimatu Ola Elvestuen (V) chcieliby, aby giganci emisji poszli w ich ślady.

- Ekonomiści już od dawna chcieli ustanowić globalny podatek od emisji CO2. Problem polega na tym, że jest wiele krajów, które są do tej propozycji nastawione negatywnie, mówi profesor ekonomii Knut Einar Rosendahl z Norweskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

W ubiegłym tygodniu Nettavisen Ekonomia informowało o nowej propozycji Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Fundusz chce nałożenia globalnej opłaty za emisję dwutlenku węgla w wysokości 75 USD za tonę CO2, co ich zdaniem jest absolutnie konieczne, aby świat osiągnął ambitne cele klimatyczne.

Norwegia ma już podatek od emisji CO2 w wysokości około 500 koron za tonę. Dla zobrazowania... Jeden lot z Oslo do Nowego Jorku to emisja 1,1 tony CO2 na jednego pasażera. W 2018 roku norweska emisja gazów cieplarnianych wyniosła 52,9 mln ton ekwiwalentu CO2.

Niektóre emisje, szczególnie te pochodzące z przemysłu i branży naftowej, są już teraz regulowane przez unijny system kwot. Gdyby rząd norweski podniósł teraz opłatę za emisję zgodnie z propozycją Międzynarodowego Funduszu Walutowego, konsekwencje dla mieszkańców Norwegii nie byłyby tak dotkliwe, jak na przykład dla USA, gdzie około 20 procent energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla.

Mimo to, koszty dla społeczeństwa nie wydają się zawrotne... Profesor Rosendahl szacuje, że benzyna i olej napędowy zdrożałyby o około 50 øre za litr. Ceny energii elektrycznej mogą potencjalnie wzrosnąć o 20 øre za kWh, podczas gdy cena podróży do i z Londynu kosztowałaby około 100 koron więcej. Branże o wyższej emisji, takie jak przemysł i rolnictwo, poniosłyby nieco wyższe koszty. Przemysł naftowy i loty krajowe mają już teraz wyższą cenę za emisję CO2 niż propozycja MFW.

Profesor ekonomii Knut Einar Rosendahl z Norweskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Foto: NMBU

Naciski na Chiny i Stany Zjednoczone

Wiele krajów, podobnie jak Norwegia, już dziś ma nałożone podatki od emisji CO2 lub są częścią systemów kwotowych. Jednak kraje emitujące gigantyczne ilości gazów cieplarnianych, czyli Rosja, Stany Zjednoczone i Indie, nie mają żadnej formy podatku od emisji CO2. Minister ds. Klimatu i środowiska Ola Elvestuen (V) uważa, że propozycja MFW dotycząca globalnego podatku od emisji CO2 jest dobrym pomysłem, jednak rozwiązanie to będzie trudne do wprowadzenia w życie w krótkim okresie czasu.

- Dlatego nie możemy siedzieć i bezczynnie czekać na globalny podatek. Powinniśmy raczej podnieść własny podatek od emisji CO2, by nadal być częścią ambitnego europejskiego rynku kwot i by stać się motorem ustalania cen za emisję CO2 na całym świecie. Elvestuen w rozmowie z Nettavisen Ekonomia mówi, że chodzi głównie o zniesienie dotacji i dążenie do systemu opłat emisyjnych lub ustanowienie jasnego systemu kwot.

W grudniu ONZ organizuje konferencję klimatyczną (COP 25) w stolicy Chile, Santiago. Oczekuje się, że obecne na konferencji kraje złożą deklaracje emisyjne bardziej ambitne niż poprzednio.

Minister ds. Klimatu i środowiska Ola Elvestuen (V) uważa, że Norwegia i Europa powinny iść naprzód i być motorem redukcji emisji. - Współpracujemy już z krajami o dużych emisjach, takimi jak Chiny i Stany Zjednoczone. W USA pracujemy na szczeblu stanowym i wiele już udało się osiągnąć, mówi Elvestuen. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Rząd norweski podniesie podatek od emisji dwutlenku węgla o pięć procent, nie tylko w nadchodzącym roku, ale także w kolejnych latach aż do 2025 roku. Norwegia współpracuje już z Chinami w celu rozwoju w tym kraju rynku kwot. Kalifornia w USA i Quebec w Kanadzie również uruchomiły własne programy dotyczące emisji CO2 w oczekiwaniu na rozwiązania ogólnokrajowe.

- Największą barierą we wprowadzaniu ambitniejszych celów klimatycznych są politycy. Właśnie dlatego w Europie powinniśmy być liderem w dziedzinie ochrony klimatu. Bądźmy ambitni i ustalmy jako cel redukcji emisji na rok 2030 na przykład 50 lub nawet 55 procent, zamiast dzisiejszego celu, który wynosi 40 procent, mówi Elvestuen.

Frp nie odrzuca pomysłu opłat

Pomimo faktu, że Frp zasadniczo sprzeciwia się opłatom, rzecznik Partii Postępu ds. polityki ochrony środowiska Gisle Saudland uważa, że podatek od emisji CO2 jest jednym z najlepszych środków do osiągnięcia celu klimatycznego.

- Norweska debata klimatyczna często koncentruje się na drobnych kwestiach, takich jak wstyd podróżowania samolotami, samochody elektryczne czy dni bez mięsa w kantynach. Akcje te mają minimalny wpływ na klimat. Rozsądniej byłoby rozpocząć dyskusję, w jaki sposób możemy zmusić największych emitorów gazów cieplarnianych do ograniczenia emisji, powiedział Saudland w rozmowie z Nettavisenowi Ekonomia.

- Frp jest częścią rządu, który chce zwiększać podatki od emisji dwutlenku węgla o pięć procent rocznie od 2020 do 2025 roku. Czy jesteś z tego zadowolony?

- Nie jestem zwolennikiem specjalnych opłat, które dotyczą tylko Norwegii. Jeśli jednak stworzymy globalną cenę za CO2, nikt by od tego nie uciekł. Zanieczyszczanie powinno kosztować, a cena za emisję należy do najlepszych instrumentów ograniczania tego zanieczyszczania, mówi Saudland.

