Eksperci ostrzegają: - Stado dorsza z Morza Norweskiego jest zagrożone

Norweski dorsz jest niezwykle popularny w Wielkiej Brytanii, a więc w kraju znanym z «fish and chips». Brytyjscy eksperci ostrzegają jednak przed jego kupowaniem.

Całkowity eksport norweskich owoców morza to sprzedaż o wartości 99 miliardów koron rocznie. Do samej Wielkiej Brytanii Norwegia eksportuje ryby i owoce morza za 5,7 miliarda koron rocznie. Nic więc dziwnego, że ewentualny «twardy» Brexit mógłby spowodować trudną sytuację dla wielu norweskich rybaków.

Brexit już od dawna wywołuje poczucie niepewności co do przyszłości norweskiego eksportu ryb do Wielkiej Brytanii. Nastroju norweskim eksporterom nie poprawia również aktualne stanowisko ekspertów z Marine Conservation Society, którzy ostrzegają przed kupowaniem dorsza z Morza Norweskiego. W prowadzonym przez nich rankingu stanu zrównoważenia poszczególnych gatunków i stad ryb, stado dorsza opisano jako zagrożone:

«Zasoby są na niskim poziomie, a presja ze strony rybołówstwa jest wciąż zbyt duża».

Brytyjczycy zwracają również uwagę, że stado jest źle zarządzane już od wielu lat.

«Od 2012 roku istniej plan działań mających na celu przewrócenie stanu zasobów do właściwego poziomu. Jego realizacja kompletnie się jednak nie powiodła – nie udało się ani zmniejszyć presji rybołówstwa, ani zwiększyć biomasy stada.»

Marine Conservation Society ocenia stan zasobów w skali od 1 do 5. Najgorsza ocena to 5.

Zarządzanie dorszem Morza Norweskiego jest złe, uważają eksperci brytyjskiej fundacji Marine Conservation Society i przyznają zasobom tej ryby najgorszą z możliwych ocen (5). Foto: Skjermdump

- Usunąć z supermarketów

Inna organizacja, Marine Stewardship Council (MSC), która certyfikuje pod kątem ekologicznym ryby w supermarketach w Wielkiej Brytanii, również postanowiła wycofać swoją rekomendację przyznaną dorszowi z Morza Norweskiego, pisze angielska gazeta The Guardian.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Nie dotyczy to jednak większości spośród 115.000 ton dorsza spożywanego w Wielkiej Brytanii. Większość importowanej ryby pochodzi bowiem od rybaków z Islandii lub Norwegii (a czasem z Rosji), którzy poławiają ryby w regionie Morza Barentsa, pisze The Guardian.

- W pełni popieramy stanowisko MSC, ale norweski dorsz eksportowany do Wielkiej Brytanii pochodzi głównie z Morza Barentsa i jest eksploatowany w sposób zrównoważony, mówi w rozmowie z Nettavisen Hans Frode Kielland Asmyhr, wysłannik Norweskiej Rady ds. Owoców Morza w Londynie.

MSC namawia konsumentów, którzy chcą kupować dorsza do wybierania ryb z Islandii lub północno-wschodniej Arktyki.

Negocjacje kwot połowowych

Międzynarodowe władze regulujące rybołówstwo zaleciły ograniczenie połowów dorsza na Morzu Północnym o 70 procent, informuje Norweska Dyrekcja Rybołówstwa.

- Trudno powiedzieć, dlaczego stado jest w tak złym stanie. Może to być efekt zbyt dużej presji połowowej i słabego uzupełniania stada od 1998 roku. Norwegia i UE wspólnie zarządzają tymi zasobami i będą prowadzić coroczne negocjacje w sprawie ich ochrony i wielkości przyznawanych kwot połowowych, mówi w rozmowie z Nettavisen Snorri Palmason z Norweskiej Dyrekcji Rybołówstwa.

Palmason podkreśla jednak, że stado dorsza na Morzu Barentsa jest w dobrym stanie.

- Wysyłany na eksport norweski dorsz pochodzi głównie z północno-wschodniego Atlantyku, w tym z Morza Barentsa. Certyfikat MSC stracił dorsz z Morza Północnego i Norweskiego, a z tego akwenu pochodzi mniej niż dwa procent naszych eksportowych dorszy, podkreśla Tove Sleipnes, doradca ds. komunikacji w Norweskiej Radzie ds. Owoców Morza.

Sleipnes wskazuje ponadto, że to Wielka Brytania ma większy udział w połowach na Morzu Północnym, a zatem to Brytyjczycy będą bardziej dotknięci cięciami kwot i osłabieniem dostępu konsumentów do ryb z Morza Północnego.

- Przyczyny osłabienia stanu zasobów są złożone. Rosnące temperatury, zakłócone naturalne procesy ekologiczne i niewystarczająca baza pokarmowa dla młodych dorszy skutkują wciąż zmniejszającą się liczbą małych ryb uzupełniającą dorosłe stado, mówi Bjarte Bogstad, naukowiec z Norweskiego Instytutu Rybackiego.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Britiske eksperter advarer mot torsk fra Nordsjøen: - Bestanden er truet (Morten Solli)