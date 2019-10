Ekspert BI wyjaśnia przyczyny wysokich cen żywności: - Szaleństwo

Politycznie niemożliwe jest zlikwidowanie tego problemu, a nowe inicjatywy rządowe tylko pogarszają sytuację, uważa ekspert Wyższej Szkoły Handlowej w Bergen.

Cła zaporowe na zagraniczne produkty rolne przyczyniają się do braku realnej konkurencji na norweskim rynku produktów spożywczych i wpływają na kształtowanie się bardzo wysokich cen w norweskich sklepach spożywczych. Jednocześnie rząd jasno stwierdza, że ​​nie można dziś nic zrobić w sprawie barier celnych, które są bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy.

Zamiast podjęcia prac nad zmianami taryf celnych, rząd ogłasza działania mające na celu podniesienie niskiego poziomu konkurencji w branży spożywczej. Postanowiono przeznaczyć więcej funduszy na funkcjonowanie Agencji ds. konkurencji, wdrażana jest ustawa o praktykach handlowych i prawdopodobnie powstanie parlamentarny raport na temat konkurencji.

- Bardzo restrykcyjne

Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Handlowej (BI) w Bergen, Ivar Gaasland jest ekspertem w dziedzinie norweskiej polityki rolnej i uważa, że rząd planuje jedynie pogorszyć sytuację.

- Mamy wręcz niewiarygodnie restrykcyjną ochronę importu na podstawowe produkty rolne. Nałożone cła wynoszą często 200-400 procent. Skutkiem tego jest brak importowanych towarów na krajowym rynku.

- Jednocześnie należy pamiętać, że chodzi nie tylko o cła na surowce, ale także o blokowanie importu i bariery biurokratyczne dla przetworzonych produktów rolnych, takich jak gotowa pizza czy podpieczone wstępnie bułki typu Hatting. Wszystko to sprawia, że zagranicznym firmom nie opłacalna staje się sprzedaż produktów do Norwegii.

- W rezultacie liczba dostawców produktów spożywczych do norweskich sklepów jest bardzo wąska i zdominowana przez kilku norweskich graczy, którzy są chronieni przed zagraniczną konkurencją.

Brak wiary w powodzenie rządowych środków zaradczych

- Kiedy problemem jest ochrona importu, obawiam się, że działania rządu przyczynią się jedynie do pogorszenia aktualnej sytuacji. Rząd planuje wprowadzenie rozwiązań wspierających konkurencje na poziomie sklepu. A problem przecież leży na poziomie dostawcy. Środki takie jak odgórna regulacja cen od dostawców mogą jedynie zaostrzyć problemy. Jeśli sieć będzie wiedziała, że inni otrzymają od dostawcy taką samą cenę, to jej pozycja negocjacyjna znacznie się osłabi.

Minister przemysłu Torbjørn Røe Isaksen (H) przekaże większe fundusze Agencji ds. Konkurencji i być może zaostrzy przepisy dotyczycące funkcjonowania sieci sklepów spożywczych. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Większa pomoc państwa mogłaby być alternatywą dla zaporowych ceł importowych. Mogłoby to przyczynić się do wsparcia produkcji norweskiej żywności, jednak zdaniem eksperta BI nie jest to realistyczne.

- Rolnicy otrzymują roczne wsparcie w wysokości około 26 miliardów koron, z czego połowa to wsparcie pochodzące z budżetu państwa, a druga połowa to fundusze pochodzące z ceł zaporowych nałożonych na towary z importu. Można by fundusze te rozdystrybuować tak, aby usunąć zapory celne.

Jednak zdaniem eksperta aktualna sytuacja jest wygodna dla polityków, gdyż daje im możliwość obwiniania sieci sklepów spożywczych za ceny produktów, które sprzedają w swoich sklepach.

