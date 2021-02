Ekspert: - Z powodu złej strategii szczepień tracimy wiele istnień ludzkich

60-latek ze Stovner narażony jest na dziesięciokrotnie większe ryzyko śmierci niż 80-latek z Røros, wynika z obliczeń eksperta w dziedzinie zdrowia.

Profesor Erik Nord przed przejściem na emeryturę był pracownikiem naukowym w norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego (FHI). Niedawno dokonał obliczeń, które mogą wywołać dyskusję...

- W gminach z minimalnymi wskaźnikami infekcji, takich jak Røros, potrzeba około 200.000 dawek szczepionki podanych osobom w wieku 75-85 lat, aby uratować jedno życie w ciągu miesiąca. Taki sam efekt osiąga się w przypadku podania zaledwie około 20.000 dawek osobom w wieku 55-65 lat w obszarach takich jak Stovner i Søndre Nordstrand w Oslo. Zaoszczędzone 180.000 dawek może uratować wiele istnień - pisze ekspert ds. zdrowia w notatce, którą sam nazywa Koronaposten.

W ostatnich tygodniach w norweskiej prasie pojawiło się wiele artykułów na temat debaty między Przewodniczącym Rady Miasta Oslo Raymondem Johansenem a ministrem zdrowia Bentem Høie na temat tego, dlaczego szczepienia nie są traktowane priorytetowo w rejonach o nawyższych wskaźnikach rozprzestrzeniania się infekcji. Gazeta Aftenposten napisała w sobotę, że ponad 11.000 dawek szczepionek zostało wysłanych do gmin bez infekcji.

Instytut Zdrowia Publicznego dystrybuuje szczepionki równomiernie po całym kraju, kierując się etyczną zasadą umożliwienia otrzymania szczepionki w pierwszej kolejności tym, którzy obarczeni są największym ryzykiem śmierci w przypadku zachorowania na covid-19.

Profesor Nord uważa, że można uratować wiele istnień ludzkich, jeśli weźmie się również pod uwagę to, kto ma największe szanse na zarażenie.

- O tym, w jak dużym niebezpieczeństwie jesteś, decydują dwa główne czynniki: (1) ryzyko zarażenia i (2) ryzyko poważnego przebiegu choroby, jeśli zostałeś zarażony. Na tej podstawie wydaje się oczywiste, że należy powstrzymać się od stosowania wciąż trudno dostępnych dawek szczepionek w miejscach takich jak Røros, jeśli jest taka potrzeba w Stovner i Søndre Nordstrand, pisze Nord.

- Zainfekowany 80-latek z Røros ma co prawda około dziesięć razy większe prawdopodobieństwo śmierci niż zarażony 60-latek w Stovner (około 10 procent wobec około 1 procenta), ale ryzyko zarażenia 80-latka z Røros jest na poziomie setnej części ryzyka zakażenia na jakie narażony jest 60-latek w Stovner (rzędu 0,01 procenta w ciągu miesiąca w Røros wobec około 1 procent w Stovner i Søndre Nordstrand). Biorąc pod uwagę oba warunki, 60-latek ze Stovner / Søndre Nordstrand jest w około 10-krotnie większym niebezpieczeństwie niż 80-latek z Røros.

Wielu wspiera Raymonda Johansena

Przewodniczący Rady Miasta Oslo Raymond Johansen powiedział jasno, że najbardziej narażone dzielnice Oslo muszą mieć pierwszeństwo w kolejce, aby zapobiec zgonom i zmniejszyć presję infekcji tam, gdzie presja ta jest największa.

Profesor ekonomii Karen Helene Ulltveit-Moe zgadza się z Johansenem i wskazuje na jeszcze inny paradoks - mianowicie, że 95-latek, który mieszka w swoim domu, jest dalej w kolejce do szczepienia niż 95-latek mieszkający w domu opieki.

- Zwykle priorytetowo traktujemy podejmowanie działań mających na celu uratowanie jak największej długości życia, ale w przypadku pandemii wybrano coś odwrotnego - powiedziała Ulltveit-Moe w podcastie Stavrum & Eikeland.

- W domach opieki ludzie umierają codziennie, co tydzień, przez cały rok. W zeszłym roku umarło mniej pensjonariuszy niż rok wcześniej. Czy więc nie jesteśmy zbyt skoncentrowani na kontrolowaniu liczby zmarłych? - pyta profesor.

Ulltveit-Moe uważa, że kiedy znajdujesz się w środku kryzysu, bardzo łatwo jest policzyć to, co jest najbardziej widoczne, a teraz są to zgony na skutek zakażenia koronawirusem.

- To czego nie widzimy, to osoby, które są u schyłku swojego życia i są w badzo złym stanie fizycznym i psychicznym – mając przed sobą niewiele lat życia, mówi Ulltveit-Moe.

Jeszcze więcej straconych lat życia

Obliczenia Erika Norda opierają się przede wszystkim na liczbie ofiar śmiertelnych. Z jego danych wynika, że obecnie władze nie używają szczepionki w sposób, który ratuje jak najwięcej istnień ludzkich.

Według jego obliczeń, aby uratować jedno życie w grupie wiekowej 75-85 lat, w gminach z tak niską presją infekcji jak w Røros, trzeba użyć 200.000 dawek szczepionki, podczas gdy to samo, w grupie wiekowej 55-65-latków w dzielnicach Stovner i Søndre Nordstrand w Oslo, można osiągnąć przy 20.000 dawkach.

- Te dodatkowe 180.000 dawek może uratować wiele istnień - pisze i dodaje:

- Jeśli skupimy się na ratowaniu jak największej liczby lat życia, obliczenia będą oczywiście o wiele korzystniejsze dla grupy 55-65, pisze Erik Nord.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Helse forskerslår alarm om tapte liv fordi koronavaksinen prioriteres feil(Gunnar Stavrum)

