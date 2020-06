Ekstremalna strategia walki z koronawirusem - w Norwegii na razie nierealistyczna

Eksperci uważają, że każdego dnia na covid-19 powinno być testowanych 20 milionów Amerykanów.

Od początku pandemii Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwracała uwagę, że kluczowym w walce epidemią jest wykrywanie zakażeń i prowadzenie dużej liczby testów.

Norwegia od początku epidemii była jednym z tych krajów, które testowały dużą liczbę swoich mieszkańców i z czasem wciąż zwiększała liczbę przeprowadzanych badań na obecność koronawirusa. W połączeniu z wprowadzonymi daleko idącymi środkami zapobiegania zakażeniom, dzisiaj infekcja w Norwegii jest pod stosunkowo dobrą kontrolą, a funkcjonowanie społeczeństwa zaczyna powoli przypominać czasy sprzed epidemii.

W Stanach Zjednoczonych sytuacja jest jednak inna. Wiele stanów zaczęło ponownie otwierać społeczeństwo bez prowadzenia kontroli i testów. Liczba przypadków infekcji wzrasta między innymi w Teksasie i na Florydzie.

Testować ekstremalnie dużą liczbę osób

Pod koniec kwietnia grupa ekspertów, między innymi z Harvardu, przedstawiła propozycję wytycznych, których zrealizowanie jest według nich konieczne dla bezpiecznego ponownego otwarcia społeczeństwa. Według naukowców najważniejsze jest zwiększenie liczby przeprowadzanych testów.

W praktyce, należałoby rutynowo i z dużą częstotliwością testować wszystkich, którzy byli w stałym kontakcie z innymi osobami. Eksperci szacowali, że aby rozpocząć ponowne otwieranie kraju, do początku czerwca możliwe powinno być przeprowadzanie pięciu milionów testów dziennie.

Celem było jednak testowanie... 20 milionów ludzi każdego dnia. W ten sposób zakłada się, że można całkowicie powrócić do normalnego funkcjonowania społeczeństwa bez wprowadzenia znaczących ograniczeń antyinfekcyjnych. Osoby zainfekowane, w tym bezobjawowe, można szybko odizolować, a łańcuch infekcji przerwać.

Plan odrzucony – lecz być może nie na zawsze

Plan ten w USA od samego początku był całkowicie odrzucany, głównie dlatego, że byłoby to ogromne i kosztowne przedsięwzięcie logistyczne. Prognozy zakładały, że program ten będzie kosztował 50-300 miliardów dolarów w ciągu dwóch lat. Górna wartość tej kwoty odpowiada rocznemu norweskiemu budżetowi państwa.

Władze USA uznały jednak, że wystarczy 300.000 testów dziennie.

Eksperci są jednak przekonani, że warto przeznaczyć tak duże fundusze na testowanie społeczeństwa, ponieważ szacuje się, że na środki przeznaczane na ochronę przed rozprzestrzenianiem się epidemii w Stanach Zjednoczonych przeznacza się miesięcznie 100-350 miliardów dolarów.

Według gazety New York Times jest to plan, który choć tymczasowo odrzucany nie może zostać skazany na zapomnienie z dwóch powodów. Pierwszym jest niepewność, kiedy dostępna będzie skuteczna szczepionka, drugim jest przeświadczenie, że dzisiejsza polityka walki z epidemią nie jest specjalnie skuteczna. W Stanach Zjednoczonych do tej pory zmarło ponad 120.000 osób zmarło. A odsetek bezrobotnych jest na poziomie, jakiego kraj ten jeszcze nie widział.

Wprowadzenie planu w Norwegii nierealne w tej chwili

Norwegia oczywiście wciąż nie pozbyła się ostatecznie koronawirusa. Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) ostrzega, że ​​wirus zakaża tak jak robił to wcześniej, a jesienią należy spodziewać się zwiększonej liczby zakażeń.

Gdyby Norwegia chciała prowadzić testy na tak szeroką skalę jak zalecane jest to w USA, oznaczałoby to, że codziennie należałoby testować około 300.000 osób. Według Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego, przynajmniej na razie nie jest to realistyczne.

- Do tej pory zrobiliśmy wiele, aby zwiększyć liczbę przeprowadzanych testów. Gminy powinny być w stanie przetestować 1,5 procent swoich mieszkańców i być przygotowane do testowania 5 procent. Dlatego mamy nadzieję, że będziemy w stanie zwiększać ilość testów aż do około 300.000 testów tygodniowo. Jednak przeprowadzanie 300.000 testów dziennie w Norwegii, przy dzisiejszych dostępnych sposobach testowania nie jest realistyczne. Są to zaawansowane analizy laboratoryjne i jak dotąd, jedyne posiadające wystarczający stopień czułości, który pozwala nam w wiarygodny sposób potwierdzać covid-19, mówi w rozmowie z Nettavisen Karoline Bragstad, kierownik z Departamentu Wirusologii w FHI.

Karoline Bragstad w rozmowie z Bjørnem Guldvogiem, Generalnym Dyrektorem Zdrowia. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Nie powinniśmy jednak wykluczać, że w perspektywie długoterminowej mogą pojawić się inne testy, które będą uważane za wystarczająco wiarygodne i przez to możliwe do zastosowania przy masowych badaniach przesiewowych dużej części społeczeństwa.

Obecnie w Norwegii testowana jest nowa metoda wykrywania koronawirusa, w której do testów wykorzystuje się ślinę, a nie jak dotychczas wymazy z nosa i gardła. Badanie śliny mogłoby znacznie usprawnić proces pobierania materiału do badań.

