Epidemia może powodować globalne niedobory żywności - a tak sytuację ocenia Norwegia

Eksperci ostrzegają przed niedoborami żywności, a wiele krajów ogranicza jej eksport.

Kryzys spowodowany epidemią koronawirusa jest kryzysem globalnym, a obszar nim objęty nie ma sobie równego od czasu II wojny światowej. Każdy kraj podjął działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, a miliony osób traci pracę. Nastąpiło też masowe gromadzenie żywności. Jednocześnie, poprzez ograniczenie w ruchu granicznym znacząco spadła liczba pracowników sezonowych zatrudnianych w rolnictwie.

Ograniczony eksport

Wiele krajów już nałożyło ograniczenia na eksport swoich surowców rolnych. Rosja, trzeci co do wielkości producent zbóż na świecie, nałożyła ograniczenia eksportowe na wiele gatunków zbóż. Podobnie postąpiła Ukraina. Oba kraje uzasadniły to potrzebą zaspokojenia swoich wewnętrznych potrzeb. W Chinach najwyższe kierownictwo polityczne ostrzega przed globalnym kryzysem żywnościowym. Największe obawy związane są z importem produktów sojowych i olejów jadalnych.

Rosja po Chinach i Indiach jest trzecim co do wielkości producentem pszenicy na świecie. Foto: Ilya Naymushin (Reuters)

Niedawno ministrowie rolnictwa grupy G20 spotkali się na nadzwyczajnym spotkaniu, aby omówić sposoby ograniczenia negatywnego wpływu środków bezpieczeństwa, podjętych w celu ograniczenia epidemii, na światowe dostawy żywności.

Zmiany ceny ryżu w koronach norweskich od marca 2015 roku do marca 2020 roku. Na gwałtowny wzrost ceny ryżu miały wpływ wzrosty cen na rynkach światowych i osłabienie kursu korony norweskiej. Zdjęcie: (Indexmundi) Foto: (Indexmundi)

Od Nowego Roku obserwujemy znaczący wzrost ceny ryżu. Wpływ na to ma zarówno cena ryżu na rynkach światowych jak i słaby kurs korony norweskiej.

W Stanach Zjednoczonych duży producent mięsa Tyson Foods poinformował w New York Times, że środki ograniczające rozprzestrzenianie się epidemii mogą prowadzić do wystąpienia niedoborów mięsa w amerykańskich sklepach. Rzeźnie są zamykane także z powodu infekcji i braku pracowników.

Norwegia produkuje dużo żywności - ale wciąż także dużo importuje

Istnieje wiele danych ilustrujących, ile żywności produkuje sama Norwegia. Tak zwany «stopień samowystarczalności» w Norwegii wynosi około 50 procent. Z drugiej strony, liczba ta nie obejmuje ogromnych zasobów rybnych. Według Norsk Landbrukssamvirke, organizacji zrzeszającej norweskich rolników, gdyby statystyki brały pod uwagę również zasoby rybne, wskaźnik ten mógłby wynieść nawet do 90 procent.

Szacunki te nie są jednak w pełni prawdziwe, gdyż znaczna część żywności produkowanej przez Norwegię opiera się na... imporcie paszy dla krów oraz soi dla łososia. Oznacza to, że jeśli dostępność pasz zmaleje, Norwegia nie będzie w stanie wyprodukować tak dużo żywności jak deklaruje.

Minister rolnictwa uważa, że sytuacja jest pod kontrolą

Minister rolnictwa Olaug Bollestad (KrF) uważa, że jak dotąd sytuacja nie jest niepokojąca i jedynie kurs korony powoduje wzrost cen żywności.

- Podaż żywności w Norwegii jak dotąd zaspokaja popyt. Czasochłonne kontrole graniczne wiążą się jedynie z nieco dłuższym transportem towarów. Landbruksdirektoratet (Urząd ds. Rolnictwa) na bieżąco monitoruje sytuację podażową w Norwegii i regularnie składa sprawozdania Ministerstwu Rolnictwa i Żywności. Ponadto nie obserwujemy problemów z dostępnością pasz, poinformowała Bollestad w rozmowie z Nettavisen.

Norwegia musi importować około 40 procent potrzebnej pszenicy. Foto: Ilya Naymushin (Reuters)

Pszenicy nie zabraknie

- W jaki sposób Norwegia jest przygotowana, aby poradzić sobie z poważnym niedoborem np. pszenicy?

- Norwegia sama uprawia duże ilości pszenicy. W dobrych latach z upraw krajowych pochodziło nawet około 70 procent naszego zapotrzebowania na to zboże. Prognozy pokazują, że w sezonie zbożowym 2019-2020 około 60 procent zapotrzebowania na zboża konsumpcyjne zostanie pokryte z produkcji norweskiej (około 200.000 ton), a około 40 procent musi pokryć import (około 125.000 ton). Jak do tej pory nie zgłoszono żadnych problemów, mogących mieć wpływ na pokrycie tego zapotrzebowania. Widać jednak pewne zmiany na międzynarodowych rynkach zbóż. Niektóre kraje wprowadziły restrykcje eksportowe, ale w ograniczonym zakresie, powiedział minister rolnictwa.

Ceny pszenicy na rynku międzynarodowym są obecnie stosunkowo wysokie i wynoszą nieco poniżej 200 euro za tonę. Pomimo ograniczeń eksportowych w niektórych krajach, ceny w ciągu ostatniego tygodnia nieco nawet spadły. Na rynku nie ma oznak paniki.

Cena pszenicy (w euro) znacznie wzrosła od listopada - a więc od czasu, kiedy po raz pierwszy zaczęto mówić o problemie koronawirusa.

- Najnowsza prognoza Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) pokazuje, że oczekuje się, iż całkowita produkcja pszenicy w latach 2020-2021 będzie na rekordowo wysokim poziomie 2,22 miliarda ton, powiedziała Bollestad.

Norweska produkcja żywności będzie przebiegać normalnie

Na początku epidemii szeroko dyskutowano jej konsekwencje dla norweskiego rolnictwa, zwłaszcza w związku z ograniczonym dostępem do pracowników sezonowych.

Bollestad uważa, że ​​sytuacja jest teraz pod kontrolą:

- Chciałbym, aby w tym roku produkcja żywności w Norwegii była zbliżona do produkcji w latach ubiegłych. Rząd wdrożył szereg środków łagodzących sytuację związaną z brakiem sezonowej siły roboczej w rolnictwie. Zmieniliśmy zasady dotyczące wypłat zasiłków dla bezrobotnych tak, aby dla zwalnianych pracowników opłacalne stało się szukanie pracy w rolnictwie. Obywatele EOG, którzy będą pracować w rolnictwie, powinni mieć możliwość wjazdu do Norwegii. Zagraniczni pracownicy sezonowi, którzy już przebywają na terenie Norwegii, mogą przedłużyć swoje zezwolenia na pracę. A rolnicy, którzy mimo tego nie będą w stanie zdobyć wystarczającej siły roboczej, mogą otrzymać rekompensatę za straty w uprawach spowodowane brakiem pracowników.

