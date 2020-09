Equinor nie ma pojęcia, na co w Angoli wydano 295 milionów koron

Pieniądze miały trafić na bliżej nieokreślone «projekty społeczne».

W szeregu niedawnych artykułach opublikowanych przez gazetę Stavanger Aftenblad oraz portal E24 ujawniono, w jaki sposób Equinor (dawny Statoil) wydaje pieniądze w Angoli.

W okresie między rokiem 2011 a 2016, Equinor przeznaczył na przykład kwotę 420 mln koron na budowę ośrodka badawczego, który nigdy nie powstał.

Sonangol, państwowa firma naftowa z Angoli twierdzi, że pieniądze otrzymane od Equinor są wciąż na koncie i obiecuje, że ośrodek zostanie zbudowany. Aslak Orre naukowiec oraz ekspert ds. Angoli mówi jednak, że jest to zupełnie nierealne.

Equinor zobowiązał się także do przekazania firmie Sonangol 715 mln koron «pomocy na cele społeczne». Z kwoty tej, aż 295 milionów miało trafić jako wsparcie bliżej nieokreślonych projektów społecznych. Do dziś nie wiadomo, do kogo trafiła ta pomoc, podają Stavanger Aftenblad i E24.

- Nie zostaliśmy poinformowani, które projekty społeczne są finansowane z przekazanych przez nas środków – potwierdził w mailu przesłanym do Nettavisen Erik Haaland, rzecznik prasowy ds. operacji międzynarodowych Equinor.

Haaland twierdzi również, że umowa podpisana z Sonangol nie daje norweskiej spółce «prawa do kontroli sposobu wykorzystania funduszy».

Equinor nie ma prawa do kontroli sposobu wykorzystania środków pomocowych przekazanych angolskiej firmie Sonangol. Foto: Rodger Bosch (AFP)

Sygnały rozpoczęcia budowy

Gazetom nie udało się też uzyskać jakichkolwiek wyjaśnień od Sonangol, jednak Haaland przyznał, że angolska firma zasygnalizowała rozpoczęcie budowy:

- Od momentu dokonania płatności Equinor regularnie kontaktował się z Sonangol, zarówno pisemnie, jak i ustnie, aby upewnić się, że wywiązują się ze swoich zobowiązań. Equinor otrzymał w końcu potwierdzenie, że środki na centrum technologiczno-badawcze znajdują się na koncie Sonangol. Zwracamy też uwagę, że Sonangol sygnalizuje zamiar rozpoczęcia budowy centrum w 2021 roku. Będziemy nadal domagać się informacji w sprawie postępów tej inwestycji – czytamy w e-mailu przesłanym do Nettavisen.

Aslak Orre, ekspert ds. Angoli, nie jest optymistą w ocenie tego, na co wydane zostały pieniądze przekazane przez Equinor:

- Można przypuszczać, że przekazane środki zniknęły w głębokiej dziurze korupcyjnej, w której znikają ogromne pieniędze - twierdzi Orre.

Angola od dawna ma problem z korupcją, piszą Stavanger Aftenblad i E24. W 2019 roku kraj ten zajmował 146 miejsce (na 198 krajów) na liście indeksu korupcji przygotowywanej regularnie przez Transparency International.

- Naturalny partner

Jednak Equinor nadal współpracuje z Sonangol.

- Equinor ma relacje biznesowe z Sonangol i współpracuje z nimi w ramach licencji, w której oba kraje są partnerami. Sonangol jest narodowym koncernem naftowym w Angoli. W ten sposób są naszym naturalnym partnerem i uczestniczą w większości projektów realizowanych w tym kraju, mówi Haaland.

- Mamy krajową organizację, która śledzi nasze działania w Angoli. W naszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju i w naszych raportach przygotowywanych dla rządu otwarcie informowaliśmy o wpłatach na pomoc społeczną, szkolenia oraz budowę centrum technologiczno-badawczego w Angoli. Pomoc ta była częścią kryteriów w procesie przyznawania koncesji na poszukiwania ropy w basenie Kwanza. Przejrzystość w płatnościach przyczynia się do tego, że społeczeństwo obywatelskie jest w stanie pociągnąć władze do odpowiedzialności. Wszystkie płatności zostały dokonane zgodnie z obowiązującym prawem, a odpowiedzialność za realizację projektów spoczywa na Sonangol, informuje Haaland.

Equinor aner ikke hvordan 295 millioner kronerer brukt i Angola (Anders Lohne Fosse)