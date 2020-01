Equinor obiecuje osiągnięcie «prawie zerowej» emisji do 2050 roku: - To opłacalne inwestycje

Norweski koncern Equinor chce do 2050 roku osiągnąć zerowy poziom emisji. - To naturalny element społecznej odpowiedzialności firmy, mówi dyrektor koncernu Eldar Sætre.

- Działania na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych nie są dla nas polityką. To jest biznes, ale także naturalny element naszej społecznej odpowiedzialności, powiedział Sætre, przedstawiając ambitne plany firmy.

Plan Equinor zakłada zmniejszenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych z eksploatowanych przez koncern pól naftowych oraz z instalacji na lądzie o 40 procent do 2030 roku i o 70 procent do roku 2040. W roku 2050 emisje mają być ograniczone prawie do zera. Oznacza to osiągnięcie redukcji emisji o ponad pięć milionów ton CO2 rocznie do 2030 roku.

Inwestycje wymagają stabilnych podstaw

Planowanych inwestycji nie można nazwać tanimi. Aby osiągnąć zakładane cele, Equinor wraz z partnerami planuje zainwestować około 50 miliardów koron do 2030 roku.

Equinor podkreśla, że aby wdrożyć w życie te ambitne plany potrzebne są stabilne i przewidywalne warunki ramowe ze strony państwa.

Wydobycie ropy nie zostanie wstrzymane

Sætre wyjaśnił również, że przedstawione plany nie oznaczają wstrzymania wydobycia ropy i gazu w Norwegii. Wręcz przeciwnie, Equinor będzie nadal koncentrował się na kontynuacji działalności poszukiwawczej i działaniach mających na celu zwiększenie wydobycia z eksploatowanych złóż.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Nasza misja ograniczania emisji nie oznacza, że zaprzestajemy generować dochody dla firmy, naszych partnerów i społeczeństwa. Przewidujemy, że do roku 2030 wszystkie pola i obiekty obsługiwane przez Equinor będą w stanie zapewnić całkowite bezpośrednie przychody do budżetu państwa w wysokości około 3.000 miliardów koron. W ciągu jednej dekady dostarczona zostanie zatem suma równa prawie jednej trzeciej wartości Funduszu Naftowego, powiedział Sætre.

Celem elektryfikacja

Głównym wyzwaniem dla osiągnięcia nowych celów jest elektryfikacja elektrowni zarówno na szelfie kontynentalnym, jak i na lądzie. Dziś elektrownie te są napędzane turbinami gazowymi. Zmiany te obejmą instalacje Troll, Oseberg i Hammerfest.

Kolejnym środkiem do osiągnięcia założonych celów redukcji emisji będzie koncentracja Equinor na oszczędzaniu energii oraz proces cyfryzacji.

- Dobry początek roku 2020

Premier Erna Solberg (H) pozytywnie oceniła plany i obietnice złożone przez Equinor.

- Jest to bardzo dobry początek 2020 roku i dobre wiadomości dla tych, którym na sercu leży ochrona klimatu a także dla tych, którzy troszczą się o wzrost liczby miejsc pracy i rozwój technologii. Equinor i przemysł norweski są światowymi liderami zmian.

Premier zwróciła jednocześnie uwagę, że rząd już wcześniej zainicjował analizę możliwości osiągnięcia wyższego stopnia elektryfikacji Norwegii.

- Historyczna zmiana

Na łamach portalu E24 znajdziemy wypowiedź Frederica Hauge, lidera organizacji ekologicznej Bellona, który nazywa wytyczony cel «historyczną zmianą».

- To bardzo pozytywne, że przemysł naftowy w końcu zdał sobie sprawę, że musi podjąć działania na rzecz ochrony klimatu. Jeśli spojrzymy w przeszłość, kiedy to Statoil (dzisiejszy Equinor) i Partia Postępu Frp walczyli z elektryfikacją, to jasno widzimy jak duża zmiana nastawienia nastąpiła, mówi Hauge.

Jednak organizacja Natur og Ungdom nie jest zachwycona przedstawionymi obietnicami Equinor.

- Składane obietnice nie mają nic wspólnego z działaniami na rzecz ochrony klimatu. Największe emisje pochodzą ze zużycia ropy, a nie z jej produkcji, powiedział Andreas Randøy z organizacji Natur og Ungdom w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Equinor lover utslipp «nær null» innen 2050: - Dette er lønnsomme investeringer (NTB)