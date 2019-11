Equinor odkrył duże złoże ropy na Morzu Północnym

Equinor odkrywa złoże ropy w pobliżu pola Fram na Morzu Północnym.

Equinor dokonał odkrycia ropy i gazu w pobliżu pola Fram w północnej części Morza Północnego, około 120 kilometrów na północny zachód od Bergen, podała w oświadczeniu Norweskie Ministerstwo ds. Ropy Naftowej.

Wstępne wyliczenia wielkości odkrycia mówią o złożu o wielkości od 6 do 16 milionów standardowych metrów sześciennych (Sm3) ekwiwalentów ropy naftowej. Odpowiada to od 38 do 101 milionów baryłek ekwiwalentu ropy.

Szacuje się, że odkrycie może zatem mieć wartość aż 57 miliardów koron - biorąc pod uwagę dzisiejszą cenę ropy.

- Dokonaliśmy jednego z największych odkryć tego roku na najbardziej dojrzałym obszarze na norweskim szelfie kontynentalnym, niedaleko pola Troll. Pokazuje to, jakie możliwości wciąż istnieją w zakresie tworzenia wartości i przychodów w branży wydobycia ropy i gazu, mówi w wydanym oświadczeniu Nick Ashton, dyrektor ds. Poszukiwań norweskiego i brytyjskiego szelfu w Equinor.

Equinor pisze, że odkrycie prawdopodobnie będzie powiązane z istniejącą infrastrukturą w polu Troll/Fram.

- Po ponad pięćdziesięciu latach badań geologicznych na norweskim szelfie kontynentalnym stale uczymy się nowych rzeczy i znajdujemy węglowodory tam, gdzie wcześniej nawet nie podejrzewaliśmy, że istnieją. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę, zasoby te można wydobywać przy dobrej rentowności i niskiej emisji CO2, stwierdził Ashton w oświadczeniu.

Pomimo nacisków płynących z wielu stron, aby epoka wydobycia ropy w Norwegii dobiegała już końca, tegoroczne odkrycia na norweskim szelfie kontynentalnym są bardzo obiecujące.

Według danych firmy analitycznej GlobalDataNorge, 6 z 38 odkryć ropy w trzecim kwartale tego roku na świecie należało do Norwegii. Według przeglądu to najlepszy wynik na świecie. Na drugim miejscu uplasowała się Kolumbia z pięcioma odkryciami.

Liczby różnią się znacznie w poszczególnych kwartałach. Np. w drugim kwartale tego roku Kolumbia była na szczycie listy z dziewięcioma odkryciami. Norwegia w tym samym czasie dokonała tylko jednego odkrycia.

