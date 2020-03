Erna Solberg: - Jesteśmy przygotowani na nową falę uchodźców

Norwegia i Europa przygotowują się do napływu nowej fali imigrantów i uchodźców wojennych z Syrii, twierdzi premier Erna Solberg (H).

Ważne jest, aby umowa między UE a Turcją, która reguluje przepływ imigrantów i uchodźców ze wschodniej części Morza Śródziemnego, funkcjonowała prawidłowo. Jest to ważne dla nas i ważne dla Europy - powiedziała Solberg w niedzielę w przemówieniu przed zgromadzeniem zarządu partii Høyre.

- Sytuacja, w której kraje europejskie nie są w stanie współpracować w kwestii uchodźców nie jest sytuacją pozytywną. Dobrze pamiętamy rok 2015, kiedy to do Europy napłynęła duża, wręcz niekontrolowana fala uchodźców. Aktualnie do nowej fali imigrantów przyczyniły się działania wojenne w Idlib, które być może są ostatnią fazą wojny dziewięcioletniej.

- Sytuacja, którą obecnie obserwujemy na granicy Grecji i Turcji, może stanowić wyzwanie dla Europy. Grecja wciąż stoi w obliczu wyzwań związanych z dużą liczbą uchodźców, którzy przybyli z Syrii. Zaopiekowanie się taką liczbą uchodźców wiąże się ze znacznymi kosztami

- Europa bierze odpowiedzialność

Solberg stwierdziła, że Norwegia popiera działania władz greckich prowadzone w celu uzyskania kontroli nad granicą z Turcją.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Stanowisko Grecji popieramy nie dlatego, że sądzimy, iż Europa powinna nie przyjmować uchodźców. Europa bierze pełną odpowiedzialność za zarządzanie kryzysem uchodźczym, jednak niekontrolowany napływ imigrantów nie jest dobrym rozwiązaniem. A zwłaszcza napływ tych, którzy nie potrzebują pomocy najbardziej.

- Jak dotąd nie zaobserwowaliśmy dużego napływu imigrantów do Europy. Ale jeśli tak się stanie, jesteśmy dobrze przygotowani. Po kryzysie uchodźczym z lat 2015-2016 rząd podjął szereg działań zaostrzających przepisy. Będziemy prowadzić restrykcyjną, odpowiedzialną i legalną politykę imigracyjną. Musimy mieć zatem kontrolę nad naszymi granicami, powiedziała Solberg.

«Rosyjska instrukcja»

Solberg poinformowała również, że rząd będzie kontynuował korzystanie z tak zwanej «rosyjskiej instrukcji», która ułatwia odmowę rozpatrywania wniosków o azyl złożonych przez cudzoziemców przebywających w bezpiecznych krajach trzecich.

- Przeprowadzamy regularne kontrole graniczne na naszej granicy Schengen. Jesteśmy również blisko ukończenia prac nad zabezpieczeniem rezerwowych środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki na wypadek znacznego wzrostu liczby azylantów, powiedziała Solberg.

- W aktualnej sytuacji musimy prowadzić dialog z innymi krajami europejskimi. Kwestia uchodźców będzie jednym z tematów poruszanych na wtorkowym spotkaniu z przywódcami UE.

Solberg również wyraźnie apelowała do walczących stron w Syrii.

- Walki muszą się zakończyć, a pomoc humanitarna musi mieć możliwość niezakłóconego dostępu do terenów objętych działaniami wojennymi. Przede wszystkim konflikt ten musi mieć rozwiązanie polityczne. Zwaśnione strony muszą usiąść do jednego stołu i podpisać umowę zawarcia pokoju.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Solberg: – Vi er forberedt på en ny migrasjonsstrøm (NTB)