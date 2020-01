Erna Solberg broni udziału króla w otwarciu gigantycznego pola naftowego

Premier Erna Solberg uważa, że udział króla Haralda w oficjalnym otwarciu pola naftowego Johan Sverdrup jest całkowicie naturalny.

- W Norwegii powinniśmy być dumni z tego, co faktycznie osiągnęliśmy w obszarze technologii związanej z przemysłem naftowym i gazowym, mówi premier Erna Solberg w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

Pani premier odpowiedziała tym samym na zarzuty wysuwane przez przedstawicielkę Partii Zielonych (MDG) Une Bastholm, która skrytykowała w niedzielę koncern Equinor i norweski rząd, za postawienie króla Haralda w sytuacji, w której «musi on rzucić blask na projekt naftowym, który znacznie przyczyni się do pogłębienia kryzysu klimatycznego».

Tłem dla tej dyskusji jest jutrzejszy udział króla Norwegii Haralda w oficjalnym otwarciu gigantycznego pola naftowego Johan Sverdrup.

Wkład w tworzenie norweskiego dobrobytu

Solberg stwierdziła, że powstrzyma się przed komentowaniem postępowania członków MDG. Pani premier podkreśliła również, że jej zdaniem nie ma wątpliwości, iż pole naftowe Johan Sverdrup będzie miało duży, wieloletni udział w tworzeniu norweskiego dobrobytu.

- To całkiem naturalne, że król uczestniczy w otwarciu jednego z największych przedsięwzięć wspierających tworzenie norweskiego dobrobytu w nadchodzących latach, powiedziała.

Pole naftowe Johan Sverdrup jest piątym co do wielkości polem naftowym w historii norweskiego wydobycia ropy i największą tego typu inwestycją na norweskim szelfie kontynentalnym od lat 80-tych ubiegłego wieku.

Pole ma być eksploatowane do lat 2070, a spodziewane dochody z wydobycia szacuje się na 1.400 miliardów koron.

Listhaug: - Brak szacunku

- To co prezentuje MDG to brak szacunku. Myślę, że mieszkańcy Norwegii zdecydowanie zareagują na taką próbę wykorzystania osoby króla Haralda do realizacji politycznych interesów partii, powiedziała minister ropy i gazu Sylvi Listhaug (Frp).

Listhaug uważa, że pole naftowe Johan Sverdrup jest najważniejszą inwestycją przemysłową Norwegii od dziesięcioleci.

- Johan Sverdrup da pracę wielu ludziom w całym kraju i przyniesie duże dochody całej Norwegii. Ponadto, w porównaniu z innymi polami naftowymi, emisje będą tam bardzo niskie. To naprawdę jest coś, co jest powodem do świętowania dla całego kraju, mówi Listhaug.

