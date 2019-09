Fałszywe SMS-y od Elkjøp

Uwaga na bardzo dobre oferty od sieci sklepów Elkjøp. Mogą się one szybko okazać czymś zupełnie innym.

Uwaga! W obiegu znajdują się obecnie fałszywe wiadomości SMS, w których Elkjøp oznaczany jest jako nadawca.

Taką wiadomość znajdziemy na stronie internetowej elkjop.no. Elkjøp trzymał ostatnio szereg zapytań od swoich klientów, którzy otrzymali fałszywe SMS-y lub e-maile.

- Fałszywe wiadomości rozsyłane są masowo. Na szczęście nasi klienci są czujni i informują nas za pośrednictwem Facebooka lub Centrum Obsługi Klienta o rozsyłanych fałszywych ofertach. Zachęcamy wszystkich, którzy otrzymali takie wiadomości, aby zgłosili to do nas, mówi Madeleine Schøyen Bergly, menedżer ds. komunikacji Elkjøp w Norwegii.

Fałszywe wiadomości rozsyłane są już od jakiegoś czasu. Są to zazwyczaj fałszywe oferty z bardzo dobrymi cenami.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Odebranie otrzymanej wiadomości (np. otworzenie załączonego linka) powoduje, że otrzymujemy kolejne fałszywe wiadomości.

- Tego typu oszustwa rozpowszechniane są za pośrednictwem wiadomości tekstowych przesyłanych na telefon, e-maili i fałszywych reklam w mediach społecznościowych. Ilość takich oszustw wzrosła znacznie w ciągu ostatnich trzech, czterech lat, mówi Schøyen Bergly. Elkjøp na swojej stronie internetowej ostrzega przed wiadomościami o następujących cechach:

Musisz zapłacić, aby uzyskać nagrodę.

Zostaniesz poinformowany o towarze gotowym do odbioru pomimo, że niczego nie zamawiałeś.

Nadawca prosi o informacje o karcie płatniczej (takie informacje podaje się wyłącznie w sklepie internetowym przy dokonywaniu płatności).

Presja czasu - odliczanie czasu upływającego do wygaśnięcia oferty (nigdy niepraktykowane przez sklep)

Tajemniczy adres e-mail

Błędy w pisowni.

Nie można znaleźć szczegółów otrzymanej oferty na oficjalnej stronie internetowej

Bardziej profesjonalne

- Niepokoi nas fakt, że oszuści ulepszają swoją przestępczą metodykę. Przesyłane fałszywe wiadomości stają się coraz bardziej profesjonalne. Ulepszany jest język i strona wizualna wiadomości. To wszystko to może powodować dezorientację. Jeśli taka wiadomość przekierowuje na stronę inną niż elkjop.no lub informuje nas, że żeby wygrać nagrodę musimy podać numer karty kredytowej - można mieć pewność, że to fałszywa wiadomość i na pewno nie od Elkjøp. Zalecamy natychmiastowe usunięcie tego typu wiadomości SMS i e-mail, mówi Schøyen Bergly

Metodologia pozyskiwania informacji, które mogą być niewłaściwie wykorzystywane, stała się również bardziej wyrafinowana.

- Wcześniej oszuści wymagali bezpośredniego podania informacji o koncie. Takie praktyki są już coraz rzadsze. Teraz jesteś przeprowadzany przez wiele linków, zanim zostaniesz poproszony o rejestrację. Dobrze jest w takiej sytuacji natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem, radzi Schøyen Bergly.

Urząd Skarbowy, Coop i Tusenfryd

Już zimą 2019 roku NorSIS (Norweskie centrum bezpieczeństwa informacji) informowało o fałszywych SMS-ach i e-mailach, wysyłanych przez oszustów podszywających się między innymi pod Pocztę Norweską i Urząd Skarbowy. Fałszywe SMS-y informowały na przykład o możliwości odzyskania pieniędzy z podatku.

We wrześniu 2018 roku oszuści podszywający się pod sieć sklepów Coop wysyłali SMS-y, informujące o oczekującym na klienta bonusie do odebrania. Trzeba było tylko zalogować się na stronie internetowej w celu aktualizacji danych. Park rozrywki Tusenfryd zgłosił tej wiosny, że w mediach społecznościowych krążą fałszywe darmowe bilety do parku.

NorSIS radzi w jaki sposób chronić się przed tzw. SMiShingiem czyli oszustwami SMS. Poniżej przedstawiono, co powinno wzbudzić naszą czujność:

Nadawca kontaktuje się z Tobą w nieoczekiwany sposób.

Treść informacji jest zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa.

Wywieranie presji czasu, tworzenie poczucia pośpiechu, poczucie utraty oferty.

Wywieranie poczucia zagrożenia, wywoływanie emocji lub stwarzanie poczucia zaufania, po to aby wymóc określoną czynność.

Podejmowane są próby obejścia procedur bezpieczeństwa, które zwykle używasz.

Fakta Oszustwa w SMS ↓ Oszustwa w SMS: Wiadomość zwykle zawiera link do fałszywej strony internetowej, a także daje argumenty przemawiające za jej odwiedzeniem - takie jak oferta, która wydaje się zbyt dobra, aby mogła być prawdziwa.

Na fałszywej stronie użytkownik jest nakłaniany do wprowadzenia danych osobowych i/lub dokonania płatności.

Podane dane osobowe mogą być wykorzystywane w marketingu (takie jak reklama spam i telemarketing), a informacje dotyczące płatności, takie jak numery kart bankowych, mogą być używane do kradzieży pieniędzy z konta.

W smartfonach linki można otwierać bezpośrednio z SMS-ów. Oznacza to, że SMiShing gwałtownie wzrósł od czasu wprowadzenia smartfonów. (Źródło: Norsis)

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Falske sms-er fra Elkjøp: - Akkurat nå er det en storm! (Morten Solli)