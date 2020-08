FHI o obawach związanych z koronawirusem: - Tak, dzieci mogą nocować u przyjaciół

- Unikajmy jednak częstego nocowania poza domem, ostrzega ordynatorka FHI Margrethe Greve-Isdahl.

OSLO (Nettavisen): Od początku pandemii daje się zauważyć duże zamieszanie dotyczące kwestii związanych z dziećmi, ich podatnością na infekcję oraz ich roli w rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Aby wyjaśnić chociaż część coraz liczniejszych nieporozumień z tym związanych, Nettavisen poprosiło o rozmowę Margrethe Greve-Isdahl ordynatorkę z Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), specjalistę między innymi w dziedzinie chorób zakaźnych i pediatrii.

- Na co należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o dzieci i pandemię koronawirusa?

- Przede wszytkim musimy pamiętać, że dzieci mogą zarażać innych, tak więc wszystkie dzieci, u których zaobserwujemy objawy choroby, bezwzględnie powinny zostać w domu. Z drugiej strony widzimy, że dzieci chorują rzadziej. Jednak, gdy pojawiają się u nich pierwsze objawy choroby, stają się one dobrymi nosicielami wirusa i łatwo zarażają inne osoby, ostrzega lekarka i dodaje:

- Generalnie można jednak powiedzieć, że dzieci odgrywają niewielką rolę w rozprzestrzenianiu się infekcji w społeczeństwie.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI) vil ikke være for striks, men sier det er viktig at du som mamma og pappa passer på hvor mange venner poden din leker med. Foto: Heidi Schei Lilleås

Główny lekarz Margrethe Greve-Isdahl z Państwowego Instytu Zdrowia Publicznego (FHI) nie podchodzi do obostrzeń związanych z dziećmi zbyt surowo, ale mówi, że ważne jest, aby rodzice dbali o to, z iloma przyjaciółmi bawi się ich dziecko. Zdjęcie: Heidi Schei Lilleås

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Unikaj zbyt częstych noclegów poza domem

- Jakie inne zasady dotyczą dzieci? Czy mogą na przykład nocować u dobrego przyjaciela?

- Tak, mogą. Jednak zalecamy ograniczenie liczby bliskich kontaktów. To najważniejsza rzecz w przypadku dzieci, ponieważ nie jest im łatwo utrzymać społeczny dystans minimum jednego metra od innych. Dlatego kierujmy się zasadą: jak najmniej bliskich kontaktów, podkreśla Greve-Isdahl.

W związku z tym:

- Dziecko może nocować u kilku wybranych przyjaciół, ale nie może seryjnie nocować u wszystkich z klasy. Próbujmy to ograniczać, apeluje Greve-Isdahl do wszystkich zdezorientowanych rodziców.

- Czyli jaka liczba osób jest tu preferowana, poniżej pięciu osób?

- Nie ustalałabym absolutnego limitu, dla niektórych jest to cztery do pięciu osób, dla innych jedna do dwóch.

- Dlaczego przestrzeganie przez dzieci zasady dystansu jednego metra w szkole nie jest takie istotne?

- Wynika to z połączenia faktu, że dzieci rzadziej chorują oraz że tylko te z objawami mogą zarażać. Chodzi też o to, że tak naprawdę dzieci nie są w stanie zachować dystansu. Dlatego lepiej, żeby bawiły się naturalnie, w ramach swojej grupy, czyli całej klasy - wyjaśnia.

W oczekiwaniu na więcej wiedzy

- Jakie nieporozumienia dotyczące koronawirusa zauważyliście w mediach. Co trzeba wyjaśnić?

- Pojawiły się liczne nieporozumienia dotyczące tego, jak bardzo dzieci mogą zarażać innych. Co z dziećmi bez widocznych objawów? Niestety wciąż nie mamy zbyt wielu potwierdzonych informacji na ten temat. Opieramy się jednak na zdobytym doświadczeniu na przykład ze Szwecji, gdzie u nauczycieli na co dzień obcujących z grupami dzieci nie stwierdzono większej liczby zakażeń niż u innych grup zawodowych, mówi Greve-Isdahl.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

FHI-overlege rydder opp i korona-misforståelser: - Ja, barn kan dra på overnatting (Heidi Schei Lilleås)