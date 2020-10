FHI: Rozprzestrzenianie się infekcji w samolotach jest niewielkie

Na pokładach samolotów ponad 98 procent bliskich kontaktów z osobami zarażonymi nie skutkowało zarażeniem innych.

Bardzo mała odległość do innych podróżnych i długi czas spędzony w pobliżu tych samych osób...

Od początku pandemii koronawirusa to podróżowanie samolotami uważano za jedne z najbardziej ryzykownych sytuacji, w których może dojść do zakażenia. Wielu sceptycznie podchodziło do zwiększania ruchu lotniczego.

Nadmierny strach

Według norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) strach przed zakażeniem koronawirusem w samolocie jest prawdopodobnie znacznie przesadzony.

Specjaliści z FHI piszą w liście do rządu, że loty wydają się być obarczone bardzo niskim ryzykiem infekcji. Od początku września do 24 października FHI monitorowało aż 344 loty, na których zarejestrowano obecność osób zarażonych.

- Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że rozprzestrzenianie się infekcji w samolotach jest niewielkie. Wstępne analizy pokazują, że nie więcej niż 2 procent zidentyfikowanych na pokładach samolotów (i śledzonych potem przez FHI), bliskich kontaktów z osobami chorymi, pojawiło się później w bazie MSIS jako nowe, potwierdzone przypadki koronawirusa, pisze FHI.

Oznacza to, że 98 procent bliskich kontaktów z osobami zakażonymi na pokładzie samolotu nie skutkowało zakażeniem innych.

FHI: W samolocie zaraża się jeszcze mniej osób

FHI uważa, że w rzeczywistości procent osób zakażanych na pokładzie samolotu jest nawet niższy niż te 2 procent.

Spośród osób, u których potwierdzono zakażenie wielu podróżowało z krajów o wyższej częstości występowania covid-19 i prawdopodobnie zostało zarażonych przed podróżą. FHI wskazuje, że przyczyną tak ograniczonego rozprzestrzeniania się infekcji w samolotach po części mogą być dobre systemy wentylacji i filtry hepa, a także szeroko stosowane podczas lotów maski zasłaniające usta i nos.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

