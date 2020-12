FHI: Sytuacja epidemiczna w Norwegii jest niestabilna

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego poinformował dzisiaj o wzroście liczby zgłaszanych przypadków covid-19. Eksperci z FHI przyznają, że sytuacja epidemiczna w kraju jest niestabilna.

Takie dane znajdziemy w najnowszym, cotygodniowym raporcie o sytuacji epidemicznej w Norwegii, przygotowanym przez FHI.

- Sytuacja w Norwegii jest niestabilna, z wieloma aktywnymi ogniskami infekcji i z dużym ryzykiem zwiększenia tempa rozprzestrzeniania się epidemii w okresie Bożego Narodzenia, pisze FHI w swoim raporcie.

- Istnieje potrzeba dalszych, zdecydowanych wysiłków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji i ważne jest, aby gminy w całym kraju utrzymywały gotowość do szybkiego wykrywania i kontrolowania lokalnych ognisk, podkreślają epidemiolodzy z Instytutu.

Największy wzrost wśród młodych dorosłych

W zeszłym tygodniu w Norwegii zarejestrowano 2.900 nowych przypadków infekcji, co stanowi wzrost o 7 procent, w porównaniu tygodniem poprzednim.

Oslo i Viken odpowiadają za 59 procent przypadków infekcji zarejestrowanych w zeszłym tygodniu (tydzień 51). Okręgi te mają odpowiednio 189 i 178 nowych przypadków na 100.000 mieszkańców – w ciągu tygodni 50 i 51.

Najniższe wskaźniki infekcji w Norwegii notuje się aktualnie w Nordland, gdzie na 100.000 mieszkańców przypada 16 nowych zakażonych - w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Infekcja najsilniej rozprzestrzenia się w grupie wiekowej od 20 do 39 lat. Wśród osób w tym wieku, w ciągu dwóch tygodni odnotowano 73 przypadki na 100.000. Kolejne grupy wiekowe z najgorszymi wskaźnikami epidemii to grupy od 40 do 59 lat i od 13 do 19 lat.

Wśród osób urodzonych poza Norwegią, w zeszłym tygodniu zarejestrowano 870 przypadków infekcji. Najwięcej przypadków stwierdzono wśród osób urodzonych w Somalii (109), Iraku (67), Erytrei (58) i Polski (48).

Obawy przed wzrostem liczby zakażeń po Bożym Narodzeniu

Władze sanitarne nie ukrywają, że obawiają się dalszego wzrostu liczby infekcji po okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

- Zbliża się Boże Narodzenie. Jest to czas, kiedy ludzie są ze sobą w bardzo bliskim kontakcie. W świątecznej gorączce spotykamy się też z większą liczbą osób. Niestety, prawdopodobnie już wkrótce, bo po Nowym Roku, będziemy mogli zobaczyć konsekwencje świątecznej zmiany naszego stylu życia, powiedział w rozmowie z telewizją NRK zastępca Generalnego Dyrektora Zdrowia Espen Nakstad.

Dwanaście nowych zgonów

Według raportu FHI, do końca niedzieli w Norwegii zarejestrowano łącznie 413 zgonów spowodowanych koronawirusem. Dwanaście z nich zarejestrowanych zostało w zeszłym tygodniu.

- To prawie o połowę mniej w porównaniu z poprzednimi czterema tygodniami, ale jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, czy jest to rzeczywisty i trwały trend spadkowy. Wciąż może bowiem dojść do ponownego wzrostu liczby przypadków śmiertelnych, pisze FHI.

W zeszłym tygodniu hospitalizowano 82 nowych pacjentów. W porównaniu z tygodniem 50, oznacza to wzrost o sześciu chorych.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

FHI: Koronasituasjonen i Norge er ustabil (NTB)

