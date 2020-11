FHI: Trzeba się przygotować na długotrwałe obostrzenia

Szczepionka będzie dostępna dla większości społeczeństwa najwcześniej za pół roku.

OSLO (Nettavisen): Na początku pandemii istniała pewna nadzieja, że ​​kryzys związany z koronawirusem minie, gdy rok 2020 dobiegnie końca. Niestety nadzieja ta okazała się płonną.

- Społeczeństwo musi, dzięki dobrej informacji o ryzyku, być przygotowane na długotrwałe środki kontroli rozprzestrzeniania się infekcji, pisze Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) w swoim najnowszym raporcie.

W czwartek rząd ogłosił wiele nowych środków kontroli infekcji, a Oslo wprowadza obostrzenia, które są zbliżone do tych z marca i kwietnia.

Duże ilości szczepionek dopiero latem

Jeszcze do niedawna panowała powszechna opinia, że do świąt Bożego Narodzenia zostanie zatwierdzonych kilka rodzajów szczepionek na koronawirusa. Jednak po opóźnieniach i zaostrzeniu przepisów wydaje się, że do tego czasu naukowcy i twórcy szczepionek dokonają dopiero analiz wyników trzeciej fazy testów swoich produktów. Wyjątkiem jest firma Pfizer, która niedawno opublikowała wstępne, pozytywne wyniki badań:

Jeśli wyniki te potwierdzą się, zarówno amerykańskie, jak i europejskie władze ds. zdrowia rozważą, czy szczepionka powinna otrzymać warunkowe zezwolenie na wprowadzenie do obrotu. Nie wiadomo, jak długo to potrwa.

Oprócz formalnego dopuszczenia szczepionki ważne jest, aby preparat taki był produkowany w wystarczająco dużych ilościach. Ten proces już trwa, ale jest czasochłonny.

- Lato 2021 roku

W wywiadzie udzielonym Nettavisen, Generalny Dyrektor Zdrowia Bjørn Guldvog mówi, jakie są szacunki dostępności szczepionki:

- Zakładamy, że pierwsze szczepienia w Norwegii będziemy mogli rozpocząć w nowym roku, ale może dopiero w marcu lub w kwietniu. To zależy od procesów zatwierdzania i zdolności produkcyjnych, mówi Guldvog.

- Wierzymy, że od lata 2021 roku będziemy mieli możliwość zaszczepienia większej części społeczeństwa - dodał.

Według raportu Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego, nadal nie wiadomo, kto będzie szczepiony w pierwszej kolejności:

- Społeczne zapotrzebowanie na taką informację jest ogromne. Jednak wciąż nie mamy pewności, kiedy szczepionki będą ostatecznie zatwierdzone, jakie mają właściwości, jak je stosować oraz kiedy będą dostarczone do Norwegii i w jakich ilościach - pisze FHI.

- FHI w listopadzie przekaże Ministerstwu Zdrowia i Opieki wstępne zalecenia dotyczące szczepień określonych grup społecznych, a także wyznaczenie grup priorytetowych. W nadchodzących miesiącach zalecenia te będą regularnie aktualizowane.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

- Folk må forberedes på at koronatiltakene skal være lenge (Magnus Blaker, Heidi ScheiLilleås)