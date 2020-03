Koronavirus w Norwegii: Oto najnowsze wiadomości

OSLO (Nettavisen): Minister zdrowia Bent Høie, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Camilla Stoltenberg i Generalny Dyrektor ds. Zdrowia Bjørn Guldvog zorganizowali w piątek konferencję prasową, aby poinformować o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Norwegii.

- Cieszymy się, że wiele osób przestrzega naszych rad. Obserwujemy mniej ludzi na ulicach. Mniej osób gromadzi się w środkach komunikacji zbiorowej, a coraz więcej osób pracuje z domu. To bardzo ważne. Bardzo dziękuję za udział w zwalczaniu koronawirusa, powiedział Generalny Dyrektor ds. Zdrowia Bjørn Guldvog na konferencji prasowej.

Guldvog nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy Norwegowie przebywający za granicą powinni wrócić do domu, ale poprosił o oddzielną ocenę każdej z sytuacji.

Organizatorzy konferencji starali się odpowiadać na pytania dotyczące ryzyka infekcji i sposobu postępowania. Według dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) Camilli Stoltenberg, najczęściej powtarzają się dwa pytania:

- Niewiele wskazuje na to, że kobiety w ciąży są szczególnie podatne na infekcje koronawirusem. Tak więc, te same wytyczne dotyczące postępowania dotyczą ciężarnych, jak i całej populacji, mówi.

- Dzieci, które pozostają w domu i nie chodzą do szkół i przedszkoli powinny w tych domach pozostać, podkreśla Camilla Stoltenberg i zaleca, aby nie organizować dzieciom wspólnych zabaw i wspólnego spędzania wolnego czasu.

750 zainfekowanych do tej pory

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego oświadcza, że każdego dnia o północy uaktualnia liczbę zarażonych osób i dlatego dane te są rzadziej aktualizowane niż te pojawiające się w norweskich mediach.

Na dzień dzisiejszy statystyki wskazują na 750 zarażonych, z czego 156 zaraziło się w Norwegii.

Do tej pory przetestowano 10.408 osób. W ciągu ostatnich 24 godzin pozytywny wynik uzyskano u 131 osób.

- Nie podróżuj

Jeśli chodzi o podróże krajowe, władze służby zdrowia radzą mieszkańcom Norwegii, aby Ci pozostali w domach.

- Pamiętaj, że również możesz zachorować. Dlatego mądrze jest pozostać w domu. Nie jedź do domku wypoczynkowego. Jedna osoba może rozprzestrzenić infekcję i przyczynić się do wybuchu epidemii w zamkniętej, lokalnej społeczności. To bardzo ważne, powiedział Guldvog.

Burmistrz Pål Rørby w Hemsedal poprosił policję o pomoc w powstrzymaniu turystów przed przyjeżdżaniem do swoich domków wypoczynkowych, informuje telewizja NRK.

Policja zawiesza świadczenie niektórych usług

Załatwianie spraw paszportowych, dostarczanie zgłoszeń, sprawy dotyczące obcokrajowców, broni i wiele innych... Od piątku załatwienie tych spraw na posterunkach będzie bardzo utrudnione w związku z zawieszeniem świadczenia przez policję wszystkich usług publicznych.

W piątkowym komunikacie prasowym, zastępca dyrektora policji Håkon Skulstad prosi społeczeństwo o zrozumienie i informuje, że od teraz policja musi być w pełnej gotowości, aby w całym kraju móc skoncentrować się na kwestiach związanych z zapobieganiem kolejnym infekcjom koronawirusa.

Od piątku rano świadczenie wszelkich usług publicznych, wymagających od interesantów fizycznej obecności na posterunkach, jest zawieszone. do czwartku 26 marca.

- Prosimy społeczeństwo o skontaktowanie się z lokalną policją w celu wcześniejszego umówienia się. Gdy otrzymamy więcej informacji o sytuacji, zostaną opublikowane nowe godziny składania wniosków paszportowych. Osoby, które mają specjalne potrzeby proszone są o skontaktowanie się z policją, mówi Skulstad.

Środki wewnętrzne podjęte przez policję to również zdalna praca niektórych pracowników, rozszerzona kwarantanna dla urzędników powracających z zagranicznych podróży oraz zakazy podróży dla wybranych pracowników. Ponadto zaleca się, aby personel policji nie odbywał niepotrzebnych podróży krajowych środkami transportu publicznego.

Pakiet kryzysowy w wysokości 6,5 miliarda NOK

Rząd norweski przeznacza łącznie 6,5 miliarda NOK na tzw. pakiet kryzysowy. Premier Erna Solberg twierdzi, że środki powinny być szybko dostępne i skuteczne.

Duża część przeznaczonych środków skierowana będzie do pracodawców, skracając ich obowiązek do wypłacania świadczeń pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich oraz do właścicieli firm, które wpadły w tarapaty finansowe. Przedsiębiorcy otrzymają wówczas szereg ulg i zmian w rozliczeniach podatkowych.

Osoby w kwarantannie domowej nie będą już poddawane testom

- Jesteśmy w sytuacji, w której należy określić priorytety w celu ochrony najbardziej narażonych i tych, którzy ich leczą, mówi Line Vold z Instytutu Zdrowia Publicznego (NHI).

- Osoby przebywające w domowej kwarantannie nie będą już testowane i nie powinny kontaktować się z systemem opieki zdrowotnej – chyba, że potrzebują opieki, informuje (FHI) w swoich nowych zaleceniach.

Oto grupy, które przede wszystkim testowane będą na obecność wirusa cowid-19

pacjenci z ostrym zakażeniem dróg oddechowych, wymagający hospitalizacji;

pacjentów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej z ostrymi infekcjami dróg oddechowych;

pracownicy służby zdrowia wykonujący pracę związaną z opieką nad pacjentami z ostrymi infekcjami układu oddechowego;

osoby z ostrymi infekcjami dróg oddechowych, które były w bliskim kontakcie z potwierdzonym przypadkiem covid-19. - o tym, kto przebywał w bliskim kontakcie, decydują lokalne Urzędy ds. zdrowia;

grupy szczególnie wrażliwe powinny być brane pod uwagę przy testowaniu nawet przy łagodnych objawach chorobowych.

