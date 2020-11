Film «Nadzieja» jest norweską nadzieją na Oscara

Film Marii Sødahl «Nadzieja» («Håp») został norweskim kandydatem do wyścigu po Oscara w kategorii Najlepszy film nieangielskojęzyczny.

Film opowiada o Anji, granej przez Andreę Bræin Hovig, która w Wigilię Bożego Narodzenia, będąc w środku aktywnej kariery zawodowej, otrzymuje informacje o zdiagnozowanym nowotworze, który zagraża jej życiu. Podczas tygodnia Bożego Narodzenia choroba ujawnia skrywane dotychczas problemy w związku kobiety, a tym samym stawia historię miłosną w centrum tej opowieści.

Scenariusz «Nadziei» («Håp») jest autorstwa Marii Sødahl i opiera się na jej osobistych doświadczeniach. Maria Sødahl jest również reżyserką tego filmu.

- Jestem niezmiernie szczęśliwa i dumna w imieniu moich fantastycznych aktorów Andrei Bræin Hovig i Stellana Skarsgårda. Dołożymy wszelkich starań, aby Norwegia znalazła się na mapie Europy i USA – czytamy w komunikacie prasowym Sødahl.

Krótka lista nominowanych

W tym tygodniu film został również nominowany do Europejskich Nagród Filmowych i jak do tej pory trafił już do ponad 40 krajów.

- Kiedy pierwszy raz przeczytałem scenariusz, pomyślałem, że ten film może zdobyć Oscara. Teraz jesteśmy o krok bliżej i to naprawdę fantastyczne uczucie - mówi producent Thomas Robsahm.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Oprócz «Nadziei», na krótkiej liście norweskich propozycji znalazły się filmy: «Disco» w reżyserii Jorunn Myklebust Syversen oraz «Autoportret» w reżyserii Margreth Olin, Katji Høgset i Espena Wallin. Film «Dzieci», który niedawno zdobył Nagrodę Filmową Rady Nordyckiej nie znalazł się na liście.

Uzasadnienie

Jury uważa, że ​​odwieczna aktualność tematu oraz odwaga i siła przekazu «Nadziei» mogą przyczynić się do tego, że film zajdzie daleko w konkursie.

Film «Nadzieja» to bardzo intymna i oryginalna opowieść o rodzinie przeżywającej wszechogarniający kryzys. W cieniu nagłej i poważnej choroby, film oddaje hołd życiu i miłości w obliczu najgorszych przeżyć, jakie można sobie wyobrazić - czytamy w uzasadnieniu jury.

Norweski Komitet Oscarowy, który składa się z ośmiu osób z różnych sektorów przemysłu filmowego, dokonał dokładnej oceny 33 filmów pod kątem nowych przepisów Akademii związanych z epidemią koronawirusa.

- W obliczu trwającej epidemii szczególnie ważne jest by myśleć nowatorsko i kreatywnie, aby dotrzeć do członków Akademii Oscara, którzy zobaczą filmy i zagłosują na nie - czytamy w komunikacie prasowym Norweskiego Instytutu Filmowego (NFI).

Gala przełożona

«Nadzieja» będzie teraz walczyć z innymi filmami z całego świata, aby najpierw znaleźć się na liście dziesięciu filmów wskazanych przez Akademię, a następnie zostać jednym z pięciu ostetcznie nominowanych do Oscara. Ostatnio do konkursu zgłoszono 92 filmy.

Przyszłoroczna ceremonia wręczenia Oscarów została z powodu epidemii przełożona i odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku w Los Angeles.

Wcześniej do Oscara nominowanych było pięć norweskich filmów: «Ni liv» (1957), «Veiviseren» (1987), «Søndagsengler» (1996), «Elling» (2001) oraz «Kon-Tiki» (2013). . Dodatkowo «Kongens nei» znalazł się na krótkiej liście Akademii w 2016 roku.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

«Håp» er norsk Oscar-håp (NTB)