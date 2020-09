Film Netflixa «Cuties» wywołuje ostre reakcje

Film Netflixa «Cuties» wywołał reakcję ​​Listhaug: Powstrzymajmy seksualizację dzieci!

«Jedenastoletnia Amy jest zafascynowana grupą taneczną i zaczyna buntować się przeciwko tradycjom swojej konserwatywnej rodziny».

Tak Netflix opisuje na swoich stronach film «Cuties» (po norwesku «Søtnosene», po polsku «Gwiazdeczki»). Netflix dodaje również, że film jest «wzruszający» i kwalifikuje go do gatunku «filmy docenione przez krytyków».

Film otrzymał nagrodę za reżyserię od założonego przez aktora Roberta Redforda Sundance-Institute.

KONTROWERSJE: Film Netflix «Cuties» wywołuje silne reakcje. Foto: (Netflix)

«Maïmouna Doucouré, uważnie przyglądając się zachowaniom młodzieży i rozumiejąc ją, [...] skupia się na swoich zbuntowanych bohaterach, tworząc żywy film, który dobrze przedstawia ich młodzieńczą energię i ich słabości» - pisze instytut w uzasadnieniu.

Krytyka

Film, po jego udostępnieniu na platformie Netfilx, w tym także w Norwegii, poddany został mocnej krytyce.

Jedną z tych osób, które w ostry sposób zareagowały na film, jest Sylvi Listhaug, matka trojki dzieci oraz zastępczyni przewodniczącej Partii Postępu Frp:

- Dziś dzieci odczuwają ogromną presję, by mieć idealne ciało i idealne życie. Dzieci są w coraz mniejszym i mniejszym stopniu dziećmi. Coraz wcześniej mają stawać się częścią świata dorosłych. Film «Cuties» pokazuje to na zupełnie innym poziomie, napisała Sylvi Listhaug na Facebooku we wtorek wieczorem.

REAKCJA: Sylvi Listhaug uważa, że ​​Netflix powinien usunąć film Cuties. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Listhaug jest bardzo krytyczna w ocenie filmu:

- Reżyserka broni seksualizującego wykorzystania obrazów w filmie, krytykując społeczeństwo, w którym dorastają młodzi chłopcy i dziewczęta. Rezultat jest wręcz odwrotny. Jako mama dwunastoletniej dziewczynki czuję, że wystarczy obejrzeć jedynie zwiastuny tego filmu. Dzieci nie powinny być przedstawiane w ten sposób. Należy postawić pytanie co motywowało Netflixa, by udostępnić, wykorzystujący tak agresywne obrazy film na swojej platformie. W filmie użyto zbliżeń skąpo ubranych dzieci tańczących w uwodzicielski sposób, tak jakby były dorosłymi, pisze Listhaug.

Inne reakcje

Zwiastun filmu jest na YouTube od prawie miesiąca. W tym miejscu uzyskał 48.000 kliknięć kciuków w górę (podoba się) i prawie 2 miliony kciuków w dół (nie podoba się).

- Można było przecież wykorzystać starszych aktorów, którzy z powodzeniem zagraliby młodych bohaterów filmu. To co zrobiono jest obrzydliwe, pisze użytkownik.

- Kto na świecie pozwoliłby swojemu dziecku zagrać w takim filmie, pyta inny.

- Zróbmy, aby był to najbardziej nielubiany film na YouTube, nalega trzeci.

Filmy w bazie filmów IMDb osiągają zazwyczaj ocenę w zakresie od 6 do 9, gdzie najwyższą notą jest 10 punktów. Żaden z filmów nie ma oceny niższej niż 2,0. W chwili powstawania tego tekstu «Cuties» ma ocenę 2,3.

Film został również oceniony przez jednego z wielu użytkowników serwisu:

«Cuties» to zły film. Nie kupuję tłumaczenia reżyserki Maïmouna Doucouré, że film opowiada o kobiecej sile. Nie o to chodzi w tym filmie. To kiepski film ze słabą fabułą, który zwrócił na siebie uwagę jedynie ze względu na oczywiste seksualne ruchy dzieci wykonywane podczas tańca (konkursowa scena taneczna pojawia się w oficjalnym zwiastunie filmu)», pisze jeden z użytkowników, który zrecenzował film na portalu IMDb.

- Zasługuje na coś lepszego

Inni, jak na przykład krytyk filmowy Los Angeles Times, uważają, że film powinien być obejrzany, a błędna jest jedynie promocja tego filmu, jaką zrobił Netflix:

«Kilka tygodni temu Netflix opublikował zwiastun filmu, który przedstawił zseksualizowany obraz młodych bohaterów tej historii w sposób, którego sam film unika. Samozwańczy internetowi moralizatorzy natychmiast zaatakowali film (oczywiście nie widząc go w całości) i poprosili Netflix o usunięcie obrazu i przeproszenie za błąd - porównując «Cuties» z dziecięcą pornografią».

Krytyk napisał, że film «zasługuje na coś lepszego», a reżyser «zrobił film empatyczny i analityczny, a nie wyzyskujący».

«Przepraszamy za niewłaściwy obraz, którego użyliśmy do promocji filmu Cuties. Wybrane ujęcia nie są trafne i nie są reprezentatywne dla całego francuskiego filmu, który zdobył nagrodę Sundance-Institute. Zdjęcia i opis zostały zaktualizowane», pisze Netflix w przeprosinach.

Listhaug również widziała plakat reklamujący film, ale nie zgadza się z amerykańskim krytykiem z Los Angeles Times:

- Netflix wycofał plakat reklamowy filmu po otrzymaniu masowej krytyki. Mam też nadzieję, że wycofają cały film ze względu na wszystkie małe dzieci, które powinny mieć prawo być dziećmi, a nie być przedstawiane jako dorośli uwodziciele. Netflix powinien dystansować się od wszystkiego, co może podsycać pedofilię, kończy swój post Listhaug.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Netflix-filmen «Cuties» får Listhaug til å reagere: – Dropp seksualiseringen av barn! (AndersLohne Fosse)