Francja, Czechy, Monako i Szwajcaria zmieniają status na «czerwony»

Mapa przygotowana przez Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI), która została opublikowana podczas rządowej konferencji prasowej dotyczącej sytuacji związanej z koronawirusem, zawiera nowe wytyczne dotyczące podróży. Obszary objęte kwarantanną przy wjeździe do Norwegii od 8 sierpnia 2020 roku. Kolor czerwony = wysokie ryzyko infekcji, kwarantanna wymagana jest przy wjeździe do Norwegii. Kolor zielony = niższe ryzyko infekcji, kwarantanna nie jest wymagana przy wjeździe do Norwegii. Kolor zacieniony = niewystarczająca liczba danych dotyczących ryzyka infekcji, wymagana kwarantanna. Zdjęcie: FHI / NTB scanpix Zdjęcie: (NTB scanpix) Foto: (NTB scanpix)